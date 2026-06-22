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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 22 June 2026: सिंह राशि नौकरी बदलने और नया रोजगार तलाशने का है बेस्ट समय, दफ्तर में कर्मचारी बटोरेंगे वाहवाही

Aaj ka Singh Rashifal 22 June 2026: सिंह राशि नौकरी बदलने और नया रोजगार तलाशने का है बेस्ट समय, दफ्तर में कर्मचारी बटोरेंगे वाहवाही

Leo Horoscope 22 June 2026: सिंह राशि वालों को करियर चमकाने के लिए नए रोजगार की तलाश शुरू करने की सलाह, क्या सोमवार को बेस्ट फ्रेंड की राय दिलाएगी बिजनेस में बड़ी सफलता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 22 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 22 June 2026: सोमवार का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से अनुकूल और प्रगतिशील रहने वाला है. पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. 

सुबह 10:22 बजे तक उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र और उसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग और बुधादित्य योग के साथ भद्र योग का शुभ प्रभाव भी आपकी राशि पर रहेगा. 

चंद्रमा आपकी ही राशि में स्थित होने से आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. आज आप जिन कार्यों को लंबे समय से पूरा करना चाह रहे थे, उनमें गति देखने को मिल सकती है. करियर, व्यवसाय, शिक्षा और आर्थिक मामलों में आगे बढ़ने के लिए यह दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कड़े वित्तीय नियंत्रण रखने और फैसलों में अपनों को शामिल करने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन को आज अपने फालतू के 'एक्सपेंडिचर' (फिजूलखर्ची) पर कड़ाई से कंट्रोल करना भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी संचित धन मजबूत होगा. 

अपने किसी भी मुख्य व्यावसायिक डिसीजन में आज अपने 'बेस्ट फ्रेंड' (सच्चे मित्र) की महत्वपूर्ण राय और विजनरी आइडियाज को जरूर शामिल करें, उनकी सलाह फायदेमंद सिद्ध होगी; किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले बाजार की पूरी गहन रिसर्च करना अनिवार्य है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और करियर में बड़ा मुकाम चाह रहे युवाओं के लिए सोमवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए आज का दिन 'जॉब चेंज' (नौकरी बदलने या बेहतर प्रोफाइल तलाशने) के लिए बहुत ही भाग्यशाली और उपयुक्त समय है; आज से ही एक नई और अच्छी तलाश शुरू करें, जल्दी ही कोई बहुत शानदार व बड़ा रोजगार मिल सकता है. 

सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपको को-वर्कर्स (सहकर्मियों) का शत-प्रतिशत 'फुल सपोर्ट' (पूरा सहयोग) मिलेगा; ऑफिस में आज का पूरा दिन व्यस्तता से पूरी तरह भरा रहेगा और सभी आपके बेहतरीन ऑफिशियल कार्य की जमकर वाहवाही करते नहीं थकेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े आत्म-संयम को बनाए रखने और एकाग्र रहने का कड़ा संदेश दे रहा है. दूसरा चंद्रमा बुद्धि को एकाग्र रखेगा, लेकिन भटकाव से बचना होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) में बाजार में लगातार बढ़ते हुए कड़े कंपटीशन (प्रतिस्पर्धा) को देखते हुए, स्टूडेंट्स आज अपने सुनहरे करियर और आने वाली मुख्य परीक्षाओं को लेकर मन ही मन थोड़े 'टेंशन' (तनाव) में रह सकते हैं; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि घबराने के बजाय केवल कड़े अभ्यास पर फोकस करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और पैतृक संपत्ति के मसले हल करने का साबित होगा. दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी (पैतृक संपत्ति) से जुड़े पुराने उलझे मामले बड़े बुजुर्गों की मध्यस्थता से आसानी से सुलझ जाएंगे जिससे घर में शांति आएगी. आज घरेलू मोर्चे पर परिवार की तरफ से आ रहे किसी भी प्रकार के मानसिक प्रेशर या जिम्मेदारियों को आप अपनी अद्भुत सूझबूझ से बहुत ही 'इजीली हैंडल' (आसानी से संभाल) कर लेंगे, जिससे साख मजबूत होगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. पैतृक संपत्ति के मामले सुलझने और नया रोजगार मिलने की राह आसान होने की बंपर खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज द्वितीय चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें और शाम के समय घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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