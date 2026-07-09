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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Love Rashifal 10 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी की ओर से मिल सकता है खास सरप्राइज

Aaj ka Love Rashifal 10 July 2026: कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में आएगा रोमांटिक मोड़, साथी की ओर से मिल सकता है खास सरप्राइज

Love Horoscope 10 July 2026: क्या कुंभ राशि वालों की लव लाइफ में कोई खूबसूरत सरप्राइज मिलने वाला है? प्रेम, रोमांस और बढ़ती नजदीकियां आपके रिश्ते को नई मजबूती और यादगार खुशियां दे सकती हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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Aaj ka Love Rashifal 10 July 2026: शुक्रवार का दिन प्रेम संबंधों में भावनात्मक संतुलन, विश्वास और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. योगिनी एकादशी और ग्रहों के शुभ योग कई राशियों के प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. कुछ लोगों को साथी के साथ यादगार समय बिताने का अवसर मिलेगा, जबकि कुछ को रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखने की जरूरत होगी. सिंगल जातकों के लिए भी नए प्रेम संबंधों के संकेत बन रहे हैं.

मेष राशि लव राशिफल
प्रेम जीवन में मिलेगा सुकून

आज प्रेम जीवन आपके लिए बेहद सुखद रहने वाला है. पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और खुशी देगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. यदि पहले कोई मनमुटाव था तो वह दूर हो सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में ईमानदारी और खुलापन बनाए रखना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा.

वृषभ राशि लव राशिफल
रिश्तों में धैर्य रखना होगा जरूरी

आज प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव हो सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी बात पर जल्द प्रतिक्रिया देने से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी के साथ खुलकर बातचीत करनी चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में सुधार आएगा. शाम तक परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी और मन हल्का महसूस होगा.

मिथुन राशि लव राशिफल
रोमांस रहेगा चरम पर

आज प्रेम जीवन में रोमांस और खुशियां दोनों भरपूर रहेंगी. पार्टनर के साथ किसी खास जगह घूमने या डिनर का प्लान बन सकता है. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा और रिश्तों में नई ताजगी आएगी. विवाहित लोगों के लिए दिन बेहद यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास, अपनापन और रोमांटिक पल आपके दिन को खास बनाएंगे.

कर्क राशि लव राशिफल
साथी का मिलेगा पूरा सहयोग

आज प्रेम जीवन में स्थिरता और संतुलन बना रहेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और हर परिस्थिति में आपका साथ देगा. यदि किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो वह दूर हो सकती है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सिंगल जातकों के लिए भी दिन शुभ संकेत लेकर आया है. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बढ़ेगा, जिससे प्रेम जीवन और मजबूत होगा.

सिंह राशि लव राशिफल
प्रेम में बढ़ेगा रोमांस

आज प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांस बना रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं घूमने, शॉपिंग करने या खास समय बिताने की योजना बन सकती है. रिश्तों में मिठास और अपनापन बढ़ेगा. जो लोग किसी को पसंद करते हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और खुशियों का अनुभव होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

कन्या राशि लव राशिफल
गलतफहमियों से रहें दूर

आज प्रेम संबंधों में सावधानी बरतने की जरूरत है. पार्टनर की बातों को गलत समझने से बचें और खुलकर संवाद करें. किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करना रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. सिंगल लोगों को नए रिश्ते में सोच-समझकर कदम बढ़ाना होगा. धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्तों में स्थिरता आएगी.

तुला राशि लव राशिफल
रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां

आज प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे. पार्टनर के साथ आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा और दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे. यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर दूरी थी तो उसे खत्म करने का अच्छा अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. सिंगल जातकों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन आपके रिश्ते को नई दिशा देगा.

वृश्चिक राशि लव राशिफल
प्रेम में मिलेगा सच्चा साथ

आज प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. पार्टनर आपकी बातों को महत्व देगा और आपके साथ समय बिताना पसंद करेगा. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है, जिससे रिश्तों में फिर से मिठास आएगी. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. रिश्तों में ईमानदारी और भरोसा बनाए रखने से प्रेम और मजबूत होगा.

धनु राशि लव राशिफल
दिल की बात कहने का सही समय

आज प्रेम जीवन में अपने मन की बात खुलकर कहने का अवसर मिलेगा. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. यदि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. प्रेम जीवन में आत्मविश्वास और सच्चाई आपको खुशियां देंगी.

मकर राशि लव राशिफल
रिश्तों में आएगी नई मजबूती

आज प्रेम जीवन में विश्वास और समझदारी दोनों बढ़ेंगे. पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. सिंगल लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. प्रेम संबंधों में धैर्य और सम्मान बनाए रखने से रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा.

कुंभ राशि लव राशिफल
रोमांस से महकेगा दिन

आज प्रेम जीवन में रोमांटिक माहौल बना रहेगा. पार्टनर की ओर से कोई खूबसूरत सरप्राइज मिल सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और विश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा. विवाहित लोगों के लिए दिन यादगार रहेगा. सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा और सकारात्मकता पूरे दिन बनी रहेगी.

मीन राशि लव राशिफल
प्रेम संबंधों में लौटेगी मिठास

आज प्रेम जीवन में चल रही दूरियां समाप्त हो सकती हैं. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते पहले से अधिक मजबूत होंगे. विवाहित लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल भी खुशहाल रहेगा. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति के करीब आने का अवसर मिल सकता है. प्रेम संबंधों में विश्वास, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. छोटी-छोटी खुशियां आपके रिश्ते को और भी खूबसूरत बना देंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:05 PM (IST)
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