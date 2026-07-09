Tarot Rashifal 10 July 2026: शुक्रवार का दिन करियर, बिजनेस और पर्सनल लाइफ के लिहाज से कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है, वहीं कुछ जातकों को अपनी सूझबूझ से बड़े नुकसान टालने होंगे. टैरो कार्ड्स की रहस्यमयी गणना के अनुसार, 10 जुलाई 2026 का दिन कई राशियों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा.

प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के जातकों के लिए आज घर परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण देखने को मिलेगा. हालांकि, आपको कोशिश करनी है कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक रोचक बनाएं. समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को आज क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. साथ ही कोई भी काम जल्दबाजी में न करें. आपको नुकसान हो सकता है. साथ ही आपकी संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातक कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको बोझ मालूम पड़े, अनावश्यक विवाद हो सकता है. आप अपने किसी नजदीकी सहयोगी के कारण परेशानी में पड़ सकते है, ध्यान रखें.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों को आज कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के कुछ लोग आज अपने समय किसी धार्मिक स्थल या अपने घर के पास किसी धार्मिक चर्चा में व्यतीत करेंगे.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को आप-अपने परिचितों के साथ लेन-देन में सावधानी बरतें अन्यथा बाद में संबंधों में गिरावट आ सकती है, मकान वाहन पर खर्च के योग बन रहे है.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों को नौकरी व्यवसाय में लेनदेन पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. कार्य स्थल में साथियों के सहयोग से बिगड़े काम बनेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को शिक्षा प्रतियोगिता और संतान की ओर से संतोषजनक परिणाम प्राप्त हो सकेंगे. परिवार में किसी के प्रति अकारण क्रोध आ सकता है.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को दैनिक मामलों में बेवजह की बहस सहयोगियों के साथ विवाद और झगड़े को जन्म दे सकती है. ध्यान रखें की आप आज नई चीजें सीखने की कोशिश करें. नई चीजें सीखते रहें तो आप समय के साथ आगे बढ़ेंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के लोग आज महत्वाकांक्षा या काम पर दिशा की कमी महसूस होगी. आपको आज खुद पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है. अपने व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का कई समस्याओं या मतभेदों से आमना-सामना करना पड़ सकता है. जिसके कारण आप थोड़ा असहज महसूस करेंगे. अनावश्यक वाद विवाद से बचें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोग एक व्यस्त और खुशहाल दिन रहने वाला है. नए अवसर आपके सामने आएंगे की गई यात्रा वांछित परिणाम लाएगी. आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के जातकों को आज किसी विशेष कार्य की चिंता रह सकती है. व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा न करें. अजनबियों से सावधान रहें. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

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FAQs

Q1. शुक्रवार 10 जुलाई को किन राशियों को सबसे ज्यादा धन लाभ होगा?

उत्तर: टैरो गणना के अनुसार, कुंभ राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ के सबसे प्रबल योग हैं. इसके अलावा मेष और तुला राशि वालों के लिए भी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.

Q2. इस दिन किन राशियों को नुकसान और विवाद से सावधान रहना चाहिए?

उत्तर: मीन राशि वालों को व्यापार में नुकसान और अजनबियों से सतर्क रहना होगा. वहीं मिथुन, वृश्चिक और मकर राशि वालों को कार्यस्थल पर वाद-विवाद से बचने की सलाह दी जाती है.

Q3. यह टैरो राशिफल किस विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है?

उत्तर: यह राशिफल अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) की सटीक कार्ड्स गणना पर आधारित है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.