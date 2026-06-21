Aaj ka Singh Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

चंद्रमा आपकी ही राशि में होने से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता मजबूत रहेगी. यदि आप किसी नए व्यापारिक कार्य, प्रोजेक्ट या सेवा की शुरुआत करना चाहते हैं तो दिन अनुकूल रहेगा. व्यापार में फंसी हुई पेमेंट मिलने की संभावना बन रही है. मार्केट में पुराने संपर्कों से लाभ होगा और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. व्यापार विस्तार की योजनाओं पर गंभीरता से काम करेंगे. निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

कार्यस्थल पर आपके व्यवहार और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी. टीम के साथ मिलकर किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की योजना बना सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को नए अवसर और अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. बेरोजगार युवाओं को पार्ट-टाइम या फ्रीलांस कार्य का प्रस्ताव मिल सकता है जो भविष्य में बड़े अवसर का आधार बनेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके सुझावों को महत्व देंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

खेल, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखनी होगी. नई स्किल सीखने के लिए भी समय अनुकूल है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

परिवार में पुराने तनाव और समस्याओं का समाधान निकल सकता है. घर का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक रहेगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो सकती है जो भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी. परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

ऊर्जा और उत्साह का स्तर अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. अधिक भागदौड़ के कारण हल्की थकान हो सकती है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

भाग्यशाली अंक: 4

अभाग्यशाली अंक: 6

उपाय: सूर्यदेव को लाल पुष्प अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

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