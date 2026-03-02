करियर और जॉब राशिफल
वर्कस्पेस पर नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे. एंप्लॉयड पर्सन को मनपसंद कार्य में पूरी ऊर्जा के साथ जुटना चाहिए—आपकी लगन ही सफलता दिलाएगी. वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिल सकती है. हालांकि कर्ज लेने या देने से बचें, अन्यथा भुगतान में देरी संभव है.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
व्यवसाय में दिन मिश्रित फलदायी रहेगा. दोपहर बाद कारोबार में सुधार आएगा और सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. निवेश सोच-समझकर करें और उधार के लेन-देन से दूरी बनाए रखें.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स पढ़ाई में दिन-रात एक कर देंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वास्थ्य प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखें.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल
परिवार के सदस्यों के प्यार और सहयोग का आनंद लेंगे. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी. प्रेम जीवन में सकारात्मकता रहेगी, लेकिन संवेदनशील विषयों पर बहस से बचें.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सितारे थोड़े कमजोर हैं. मुंह में छाले या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. अधिक मसालेदार भोजन से बचें और पानी अधिक पिएं.
भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
उपाय (होलिका दहन विशेष)
होलिका दहन में गुड़ और गेहूं अर्पित करें तथा “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें. इससे आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
