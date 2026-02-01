हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 2 February 2026: सिंह राशि करियर में बढ़ेगा तनाव; गुस्से और अपनी साख को लेकर बरतें सावधानी!

Singh Rashifal 2 February 2026: सिंह राशि करियर में बढ़ेगा तनाव; गुस्से और अपनी साख को लेकर बरतें सावधानी!

Leo Horoscope 2 February 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 01 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Singh Rashifal 2 February 2026 in Hindi: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो खर्चों और कानूनी उलझनों का संकेत देता है. आज आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की सख्त आवश्यकता है. यहाँ आपके दिन का विस्तृत लेखा-जोखा है:

करियर और बिजनेस (Career & Business)

बिजनेस के क्षेत्र में आज 'धैर्य' आपका सबसे बड़ा हथियार है. ध्यान रहे कि कार्यक्षेत्र में गुस्सा करने से बनी-बनाई परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं और लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं. वर्कस्पेस पर सहकर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की उलझन या बहस से बचें, क्योंकि इसमें अंततः आपकी ही हानि होगी. दौड़धूप अधिक रहेगी, लेकिन परिणाम धीमी गति से मिलेंगे. शांत रहें और व्यर्थ के विवादों से दूरी बनाकर रखें.

वित्त और कानूनी जागरूकता (Finance & Career Rashifal)

चूंकि चंद्रमा 12वें भाव में है, इसलिए लीगली अवेयर (कानूनी रूप से सतर्क) रहना अनिवार्य है. किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. आर्थिक रूप से करियर में आप खुद को थोड़ा पीछे महसूस कर सकते हैं, जिससे निराशा हो सकती है. लेकिन याद रखें, क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं है; अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, रास्ते अपने आप खुलेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

घर की व्यवस्था को लेकर आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेने से बचें. सख्त रुख अपनाने के बजाय धैर्यपूर्वक बात करें और परिस्थितियों को सकारात्मक बनाने की कोशिश करें. सामाजिक रूप से अपनी छवि के प्रति सावधान रहें; आपकी एक छोटी सी गलती मान-सम्मान को ठेस पहुँचा सकती है. अपना दृष्टिकोण बदलें, जीवन स्वतः बदल जाएगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Student)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की मांग करता है. मन भटकने के कारण आप पढ़ाई से पीछे रह सकते हैं. बाहरी गतिविधियों के बजाय अपनी मुख्य विषय-वस्तु पर ध्यान दें. आज की गई मेहनत ही भविष्य में आपको अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज शरीर में भारीपन, थकान और आलस्य महसूस हो सकता है. यदि आपको कोई पुरानी बीमारी है, तो वह आज दोबारा उभर सकती है, इसलिए लापरवाही न बरतें. योग और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ऊर्जा का स्तर बना रहे.

  • भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और शक्ति का संचार करेगा)
  • भाग्यशाली अंक: 7
  • अशुभ अंक: 1 (आज महत्वपूर्ण कार्यों में इस अंक से बचें)

उपाय (Upay)

मानसिक शांति और बाधाओं से मुक्ति के लिए आज सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें और "आदित्य हृदय स्तोत्र" का पाठ करें. किसी गरीब को लाल मसूर की दाल दान करना शुभ रहेगा.

 (FAQs)

1. आज कानूनी विवादों से बचने के लिए क्या सावधानी रखें?
   आज किसी भी नए एग्रीमेंट या अदालती मामले में जल्दबाजी न करें. कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के बिना कोई कदम न उठाएं और टैक्स या सरकारी कागजों को अपडेट रखें.

2. करियर में आ रही निराशा को कैसे दूर करें?
    यह एक अस्थायी दौर है. आज बड़े बदलाव के बजाय पेंडिंग कामों को निपटाने पर ध्यान दें. अपनी स्किल्स को अपडेट करने के बारे में सोचें, परिणाम जल्द ही पक्ष में होंगे.

3. क्या आज लंबी दूरी की यात्रा करना सही है?
  12वें भाव का चंद्रमा अनावश्यक यात्रा और खर्चे करवाता है. यदि बहुत जरूरी न हो, तो आज लंबी यात्रा टाल दें या बहुत सावधानी से योजना बनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Feb 2026 05:36 PM (IST)
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
