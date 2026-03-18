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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 18 March 2026: तनाव से बचें, धैर्य से काम लें, वरना होगा नुकसान!

Aaj Ka Singh Rashifal 18 March 2026: तनाव से बचें, धैर्य से काम लें, वरना होगा नुकसान!

Leo Horoscope 18 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 06:21 AM (IST)
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Singh Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में स्थित हैं, जो अचानक घटनाओं, मानसिक तनाव और जटिल परिस्थितियों को बढ़ाने का काम करता है. सीधी बात आज चीजें आपके कंट्रोल में कम और उलझी हुई ज्यादा रहेंगी.

अगर आप हर स्थिति को फोर्स करके संभालने की कोशिश करेंगे, तो और फंसेंगे. आज का दिन “रिएक्ट करने” का नहीं, बल्कि “सावधानी से हैंडल करने” का है, खासकर घर और करियर से जुड़े मामलों में.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में आपके काम से जलने वाले लोग एक्टिव रहेंगे और आपके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर सकते हैं. यह सोचकर मत चलना कि “सब ठीक है” पीठ पीछे गेम चल रहा हो सकता है.

आपके अच्छे कामों की तारीफ नहीं होगी, जो आपको निराश कर सकती है, लेकिन यही रियलिटी है हर मेहनत का तुरंत क्रेडिट नहीं मिलता.

सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है दूसरों की नकारात्मक सलाह में आ जाना. यह आपको आपके लक्ष्य से भटका देगी. आपको अपने काम पर फोकस रखना होगा और चुपचाप रिजल्ट देना होगा यही एकमात्र रास्ता है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस के मामले में आज आपको अपनी कमियों का सामना करना पड़ेगा. अगर आप अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते रहे, तो ग्रोथ रुक जाएगी. इसलिए कस्टमर से फीडबैक लेना जरूरी है सच्चाई सुनने की हिम्मत रखनी होगी.

अगर आपके पिता भी बिजनेस से जुड़े हैं, तो उनके अनुभव को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है. उनके खिलाफ जाकर निर्णय लेने से न सिर्फ रिश्ते बिगड़ेंगे, बल्कि इसका सीधा असर आपके बिजनेस पर भी पड़ेगा.

फाइनेंस की बात करें तो पिछले समय में किए गए अनावश्यक खर्च आज आपको परेशान कर सकते हैं. जरूरी कामों में पैसों की कमी महसूस होगी, जिससे आपको कुछ जगहों पर पीछे हटना पड़ सकता है.

यह स्थिति आपकी अपनी प्लानिंग की कमी का नतीजा है इसे समझना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल

लव रिलेशन और फैमिली लाइफ में आज तनाव की स्थिति बन सकती है. अगर आपने समय रहते बातों को नहीं संभाला, तो छोटी समस्या बड़ा विवाद बन सकती है.

चन्द्रमा-शनि के विष दोष के कारण संतान से जुड़े मामलों में तनाव हो सकता है. यहां एक बड़ी गलती से बचना होगा हर समस्या के लिए अपने लाइफ पार्टनर को दोष देना. अगर आपने ऐसा किया, तो आपके रिश्ते में दरार आ सकती है.

आज आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. हर बात पर रिएक्ट करने से सिर्फ स्थिति खराब होगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन थोड़ा निराशाजनक रह सकता है. बड़ी उपलब्धि आपके हाथ आते-आते रह सकती है, और इसका कारण आपकी अपनी कमजोरी आलस्य और सेहत की अनदेखी होगा.

अगर आप इस पैटर्न को नहीं बदलते, तो आगे भी यही होता रहेगा. आपको अपनी तैयारी और फिटनेस पर गंभीरता से काम करना होगा. सफलता आखिरी समय की मेहनत से नहीं मिलती यह लगातार प्रयास मांगती है.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज आपको सतर्क रहना होगा. आपकी सेहत गड़बड़ा सकती है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो समस्या बढ़ सकती है.
आज आपको अपने शरीर के संकेतों को समझना होगा थकान, कमजोरी या किसी भी तरह की असहजता को हल्के में न लें. सही समय पर आराम और देखभाल करना जरूरी है, वरना आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर: 9
लकी कलर: ब्लैक
अनलकी नंबर: 6

आज का उपाय:
आज अपने व्यवहार और निर्णयों में धैर्य रखें. किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और अपने काम पर फोकस बनाए रखें. साथ ही, जरूरतमंद को काले वस्त्र या तिल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

FAQs:

1. क्या सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन रहेगा?
हाँ, 8वें भाव के चन्द्रमा के कारण कुछ जटिल और चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं.

2. क्या आज ऑफिस में सावधानी रखने की जरूरत है?
हाँ, सहकर्मियों से सतर्क रहें और किसी की नकारात्मक बातों में न आएं.

3. सिंह राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?
आज सिंह राशि के लिए ब्लैक रंग शुभ माना गया है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
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