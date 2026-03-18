Kark Rashifal 18 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके 9वें भाव में स्थित हैं, जो भाग्य, धर्म और सकारात्मक कर्मों को सक्रिय कर रहा है. सीधी बात आज अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन अगर आप आलस या लापरवाही करेंगे, तो “भाग्य खराब है” कहने का कोई हक नहीं बनता.

आज का दिन कर्म और भाग्य के बैलेंस को समझने का है. अच्छे काम करेंगे तो परिणाम भी उसी अनुसार मिलेंगे.

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करियर और जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रेशर वाला रह सकता है. ऑफिस में काम काफी पेंडिंग हो चुका है, और अगर आपने अभी भी उसे टालने की कोशिश की, तो स्थिति हाथ से निकल जाएगी. आपको सबसे पहले अपने सभी कामों की एक स्पष्ट सूची बनानी होगी प्राथमिकता तय करें और उसी हिसाब से एक-एक काम खत्म करें.

अच्छी बात यह है कि आपके काम को पहचान मिलने की संभावना है. किसी बड़े पुरस्कार या सराहना का योग बन रहा है, लेकिन यह तभी मिलेगा जब आपने पहले मेहनत की होगी बिना काम के कोई अवॉर्ड नहीं मिलता.

आज आप निजी कामों में भी व्यस्त रह सकते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. अगर आप बैलेंस नहीं बना पाए, तो दोनों तरफ नुकसान होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन ग्रोथ का मौका लेकर आया है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी. मार्केटिंग फील्ड में आपका रुझान बढ़ेगा, जिससे आपकी सोच ज्यादा सकारात्मक और संतुलित बनेगी और यही बिजनेस की असली ताकत होती है.

अगर आप अपने प्रॉडक्ट की सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो पुराने बाजार में ही घूमते रहना बेकार है. आपको नए मार्केट में एंट्री करनी होगी. इसके साथ ही, अपनी सेल्स टीम को मजबूत करना और पब्लिक रिलेशन बढ़ाना बेहद जरूरी है.

आज का एक प्रैक्टिकल पॉइंट अगर आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 और शाम 5:00 से 6:00 का समय बेहतर रहेगा. लेकिन सिर्फ समय देखकर काम करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी भी उतनी ही जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ आपका तालमेल अच्छा रहेगा और आप उनके साथ समय बिताने में भी सफल रहेंगे. इससे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ अंदरूनी परेशानियां बनी रह सकती हैं.

आपका गुस्सा यहां सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है. अगर आपने अपने क्रोध पर कंट्रोल नहीं रखा, तो छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें लेकिन हर समस्या का हल दूसरों से उम्मीद करना भी सही नहीं है. आपको खुद भी अपने व्यवहार पर काम करना होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज सावधानी जरूरी है. पढ़ाई करते समय यह जरूर चेक करें कि आप सही सिलेबस पर फोकस कर रहे हैं या नहीं. आउट ऑफ कोर्स पढ़ना समय की बर्बादी है और यह गलती बहुत लोग करते हैं.

आज आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं. सही दिशा में मेहनत ही रिजल्ट देती है, वरना मेहनत भी बेकार चली जाती है.

हेल्थ राशिफल

सेहत के मामले में आज गिरावट देखने को मिल सकती है. अगर आप पहले से ही अपनी हेल्थ को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो अब उसका असर साफ दिखेगा.

थकान, कमजोरी या हल्की-फुल्की समस्या को हल्के में लेना गलत होगा. आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी खानपान, नींद और रेस्ट पर ध्यान देना जरूरी है.

याद रखें, शरीर ही आपका असली एसेट है अगर यह कमजोर हुआ, तो बाकी सब चीजें अपने आप प्रभावित होंगी.

भाग्यशाली अंक और रंग:

लकी नंबर: 2

लकी कलर: ऑरेंज

अनलकी नंबर: 4

आज का उपाय

आज अच्छे कार्यों पर ध्यान दें और अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें. किसी भी काम को शुरू करने से पहले योजना बनाएं और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें. साथ ही, सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

FAQs:

1. क्या कर्क राशि वालों का भाग्य आज साथ देगा?

हाँ, लेकिन सिर्फ तभी जब आप अच्छे कर्म और सही दिशा में मेहनत करेंगे.

2. क्या आज बिजनेस में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे?

हाँ, नए मार्केट में पहुंचने और मार्केटिंग पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है.

3. कर्क राशि के लिए आज का शुभ रंग क्या है?

आज कर्क राशि के लिए ऑरेंज रंग शुभ माना गया है.

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