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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 17 June 2026: सिंह राशि बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से टल सकती है ऑफिशियल मीटिंग, दफ्तर के अनुशासन का करें पालन

Aaj ka Singh Rashifal 17 June 2026: सिंह राशि बारहवें चंद्रमा के प्रभाव से टल सकती है ऑफिशियल मीटिंग, दफ्तर के अनुशासन का करें पालन

Leo Horoscope 17 June 2026: सिंह राशि वालों को क्वालिटी कंट्रोल और अनियंत्रित खर्चों से रहना होगा अलर्ट, क्या बुधवार को स्पोर्ट्स पर्सन पर बढ़ेगा कोच और सीनियर का दबाव? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 17 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 17 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, ध्रुव योग, गजकेसरी योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:13 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक कड़ाई बरतने और अपनी ब्रांड इमेज की रक्षा करने का संकेत दे रहा है. बिजनेसमैन का आज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी बड़े 'फाइनेंशियल डिसीजन' (आर्थिक फैसले) पर गहरा मतभेद हो सकता है; वे नया निवेश करना चाहेंगे लेकिन आप उसके फेवर में नहीं रहेंगे, जिससे बहस की सिचुएशन बन सकती है; सलाह यही है कि पूरी तरह शांत रहकर अपनी बात रखें और बड़ा फैसला कल पर टाल दें. ऑनलाइन बिजनेस में एसईओ (SEO) गड़बड़ा जाने से घाटे का सामना करना पड़ सकता है, समय पर सुधार कर लें. बाजार में 'क्वालिटी कंट्रोल' मजबूत रखें, अन्यथा लापरवाही के चलते विवादों में फंसने से व्यापारिक छवि धूमिल हो सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन थोड़ा संभलकर चलने, कड़े अनुशासन का पालन करने और अधिकारियों के कोपभाजन से बचने की कड़ा चेतावनी दे रहा है. वर्कप्लेस पर आज अचानक काम की भागदौड़ बहुत ज्यादा होगी, जिसका असर आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है. सीनियर या बॉस के साथ होने वाली कोई मुख्य ऑफिशियल मीटिंग आज अचानक किसी कारणवश कैंसिल हो सकती है. एंप्लॉयड पर्सन ऑफिस के कड़े अनुशासन का पूरी तरह पालन करें, और सीनियर्स व को-वर्कर्स के साथ हमेशा सौम्य व शालीन व्यवहार रखें, कड़वी बातें बोलने से बचें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों और मानसिक मजबूती की परीक्षा का रहेगा. बारहवां चंद्रमा पढ़ाई में व्यवधान दे सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ियों) को आज मैदान पर सफल होने के लिए अपनी प्रैक्टिस (अभ्यास) पर पूरी जी-जान लगानी होगी; क्योंकि आज आप पर आपकी फैमिली, कोच और सीनियर्स का एक अनजाना सा प्रेशर (दबाव) बहुत ज्यादा बना रहेगा, जिससे घबराने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा परिपक्वता दिखाने का संकेत दे रहा है. बारहवें चंद्रमा के कारण आज अचानक घरेलू मोर्चे पर तनाव बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर या जीवनसाथी के साथ अच्छा 'कम्युनिकेशन' (संवाद) नहीं रख पाएंगे; जिससे गलतफहमियां बढ़ने के कारण परिस्थितियां अचानक बिगड़ सकती हैं, इसलिए खुद को पूरी तरह शांत रखें और वाणी पर संयम रखें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज बारहवें चंद्रमा के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव, भागदौड़ और भारी सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. कार्यक्षेत्र की उलझनें और मीटिंग कैंसिल होने की चिंता मानसिक रूप से थका सकती है. खुद को स्वस्थ रखने के लिए रात को समय पर सोएं, हल्का भोजन लें और ध्यान क्रियाओं का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज बारहवें चंद्रमा के दोषों को शांत करने और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Jun 2026 03:25 AM (IST)
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