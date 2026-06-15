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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: सिंह राशि मार्केटिंग और बिजनेस वालों की लगेगी लॉटरी, इंक्रीमेंट के साथ पदोन्नति के मजबूत योग

Aaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: सिंह राशि मार्केटिंग और बिजनेस वालों की लगेगी लॉटरी, इंक्रीमेंट के साथ पदोन्नति के मजबूत योग

Leo Horoscope 15 June 2026: सुनफा योग से सिंह राशि के छात्रों और युवाओं को बड़ी उपलब्धि मिलेगी. नौकरी में इंक्रीमेंट और बिजनेस विस्तार के योग हैं. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कैसा रहेगा दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: आज का सिंह राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से आपके लिए बेहद फलदायी साबित होने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का अद्भुत प्रभाव रहेगा.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति उन्नति के नए मार्ग खोलने वाली है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना सुखद, सुरक्षित और लाभकारी रहेगा.

सिंह राशिफल (Leo Horoscope)

कर्तव्य और सामाजिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके लिए अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों (Duties) को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का है. किसी करीबी रिश्तेदार या रिलेटिव से अचानक कोई बहुत अच्छी और सुखद खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदित हो उठेगा.

करियर और व्यापार: यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार या किसी नई योजना को लागू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद अनुकूल है. इसके लिए आप आज के दो शुभ मुहूर्तों (सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक या दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच) का उपयोग करें, सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. व्यापारियों के लिए एक विशेष सलाह यह है कि समय-समय पर मार्केट में जाकर अपने कस्टमर्स से सीधा फीडबैक लेते रहें; इससे आपको बाजार में अपनी वास्तविक स्थिति और प्रतिस्पर्धा का सही अंदाजा मिलेगा.

यात्रा से धन लाभ: सूर्य आज आपकी राशि से एकादश भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से व्यापार के सिलसिले में की गई किसी यात्रा (Traveling) के दौरान आपकी मुलाकात किसी अनजान व्यक्ति से हो सकती है. इस अननोन पर्सन का साथ और सलाह बिजनेसमैन को बड़ा आर्थिक प्रॉफिट दिला सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर बॉस या मैनेजर के साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, जिससे आप बेहद पॉजिटिव और उत्साहित महसूस करेंगे. चूंकि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, इसलिए आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग टीम से जुड़े जातकों के टारगेट पूरे होने से उनके इंक्रीमेंट (Salary Hike) और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे. इस सिलसिले को आगे बनाए रखने के लिए आपको टीम वर्क की भावना से काम करना होगा. ऑफिस के प्रति आपका समर्पित भाव और आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस आज कंपनी के काम आएगा.

छात्र और युवा: ग्रहों के शुभ 'सुनफा योग' के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज आप अपने-अपने क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता या पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

  • शुभ रंग: क्रीम (Cream)
  • शुभ अंक (Lucky No): 4
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Jun 2026 03:20 AM (IST)
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