Aaj ka Singh Rashifal 15 June 2026: आज का सिंह राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के महासंयोग से आपके लिए बेहद फलदायी साबित होने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का अद्भुत प्रभाव रहेगा.

सिंह राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों की स्थिति उन्नति के नए मार्ग खोलने वाली है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में संचरण करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस समय नए कार्यों की शुरुआत से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना सुखद, सुरक्षित और लाभकारी रहेगा.

कर्तव्य और सामाजिक जीवन: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश यानी लाभ स्थान) में गोचर करेंगे. आज का दिन आपके लिए अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों (Duties) को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का है. किसी करीबी रिश्तेदार या रिलेटिव से अचानक कोई बहुत अच्छी और सुखद खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे घर का माहौल आनंदित हो उठेगा.

करियर और व्यापार: यदि आप अपने बिजनेस के विस्तार या किसी नई योजना को लागू करने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का दिन बेहद अनुकूल है. इसके लिए आप आज के दो शुभ मुहूर्तों (सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक या दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे के बीच) का उपयोग करें, सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. व्यापारियों के लिए एक विशेष सलाह यह है कि समय-समय पर मार्केट में जाकर अपने कस्टमर्स से सीधा फीडबैक लेते रहें; इससे आपको बाजार में अपनी वास्तविक स्थिति और प्रतिस्पर्धा का सही अंदाजा मिलेगा.

यात्रा से धन लाभ: सूर्य आज आपकी राशि से एकादश भाव (मिथुन राशि) में विराजमान हैं. इसके प्रभाव से व्यापार के सिलसिले में की गई किसी यात्रा (Traveling) के दौरान आपकी मुलाकात किसी अनजान व्यक्ति से हो सकती है. इस अननोन पर्सन का साथ और सलाह बिजनेसमैन को बड़ा आर्थिक प्रॉफिट दिला सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहने वाला है. कार्यस्थल पर बॉस या मैनेजर के साथ आपकी कोई ऐसी बातचीत हो सकती है, जिससे आप बेहद पॉजिटिव और उत्साहित महसूस करेंगे. चूंकि आप अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं, इसलिए आज आपको अपनी मेहनत का मीठा फल जरूर मिलेगा. विशेष रूप से मार्केटिंग टीम से जुड़े जातकों के टारगेट पूरे होने से उनके इंक्रीमेंट (Salary Hike) और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे. इस सिलसिले को आगे बनाए रखने के लिए आपको टीम वर्क की भावना से काम करना होगा. ऑफिस के प्रति आपका समर्पित भाव और आपका पुराना वर्क एक्सपीरियंस आज कंपनी के काम आएगा.

छात्र और युवा: ग्रहों के शुभ 'सुनफा योग' के प्रभाव से विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आज आप अपने-अपने क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता या पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं.

शुभ रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) शुभ अंक (Lucky No): 4

4 अशुभ अंक (Unlucky No): 9

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