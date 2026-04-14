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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग से बिजनेस में होगी बड़ी डील, ऑफिस में मिल सकता है अचानक बोनस

Aaj ka Singh Rashifal 14 April 2026: शुक्ल योग से बिजनेस में होगी बड़ी डील, ऑफिस में मिल सकता है अचानक बोनस

Leo Horoscope: सिंह राशिफल 14 अप्रैल 2026 शुक्ल योग से बिजनेस में होगी बड़ी डील और जॉब में मिलेगा बोनस. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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  • सिंह राशि के लिए 14 अप्रैल का दिन उम्मीदों और उपलब्धियों भरा है।
  • व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।
  • नौकरीपेशा जातकों को इंसेंटिव, बोनस या अच्छे नौकरी के ऑफर मिलेंगे।
  • छात्रों और खिलाड़ियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व खेल में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Singh Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव) में स्थित हैं. आज वाशि योग, सुनफा योग, पराक्रम योग और शुक्ल योग का अद्भुत संगम आपकी राशि के लिए उन्नति के मार्ग खोल रहा है. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर की बुद्धिमानी ही आज आपको बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. शुक्ल योग के प्रभाव से आज बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में लंबे समय तक मुनाफा देगी. पार्टनर की सूझबूझ से आज कोई बड़ा व्यापारिक जोखिम टल सकता है, जिससे फर्म की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. यदि आप अपने पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) की बैलेंस शीट को व्यवस्थित करना चाहते हैं या पुराने ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए बहुत अनुकूल है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य निवेश करना शुभ फलदायी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. आपकी पिछली बेहतरीन परफॉरमेंस को देखते हुए अचानक से इंसेंटिव या बोनस की घोषणा हो सकती है. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स (जैसे LinkedIn) पर आपकी प्रोफाइल को आज काफी विजिट्स मिलेंगे और नौकरी के अच्छे ऑफर्स भी आ सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने का है; आपके समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी, जिससे आपका कद बढ़ेगा.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)
प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के पूरे योग हैं. खेल के मैदान में आपकी ऊर्जा और सटीक रणनीति विरोधियों को चारों खाने चित कर देगी. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को आज शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके भविष्य की नींव मजबूत करेगा.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. शुरुआत में पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक या मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शाम तक आप लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन बेहतर रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: ऑरेंज (Orange)
 लकी नंबर: 7
 अनलकी नंबर: 5
 आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के समय हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ का दान करें ताकि ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.

FAQs

1. आज सिंह राशि वालों के लिए निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जो निवेश और नई डील के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. दांपत्य जीवन में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?
चंद्रमा-राहु के दोष के कारण मनमुटाव संभव है. शांत रहकर पार्टनर की सलाह को महत्व दें, शाम तक स्थिति बेहतर हो जाएगी.

3. करियर में उन्नति के क्या संकेत हैं?
आज अचानक बोनस या पदोन्नति के योग हैं. साथ ही आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:20 AM (IST)
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Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal

Frequently Asked Questions

सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन व्यापार में लाभ का योग कैसे बनेगा?

शुक्ल योग के प्रभाव से व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जिससे भविष्य में लंबा मुनाफा मिलेगा। पार्टनर की सूझबूझ से व्यापारिक जोखिम भी टल सकता है।

नौकरीपेशा सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन खुशियों भरा है। आपकी पिछली परफॉरमेंस पर बोनस या इंसेंटिव मिल सकता है, और नए नौकरी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं।

क्या सिंह राशि के जातकों को आज यात्रा से लाभ होगा?

हाँ, उत्तर दिशा की यात्रा आज सिंह राशि वालों के लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी।

ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए?

ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के समय हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ का दान करें।

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