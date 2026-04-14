Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सिंह राशि के लिए 14 अप्रैल का दिन उम्मीदों और उपलब्धियों भरा है।

व्यापार में बड़ी डील फाइनल हो सकती है, वित्तीय स्थिति सुधरेगी।

नौकरीपेशा जातकों को इंसेंटिव, बोनस या अच्छे नौकरी के ऑफर मिलेंगे।

छात्रों और खिलाड़ियों को प्रतियोगी परीक्षाओं व खेल में सफलता मिलेगी।

Aaj ka Singh Rashifal 14 April 2026: मंगलवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है और चंद्रमा आपकी राशि से 7वें भाव (साझेदारी व दांपत्य भाव) में स्थित हैं. आज वाशि योग, सुनफा योग, पराक्रम योग और शुक्ल योग का अद्भुत संगम आपकी राशि के लिए उन्नति के मार्ग खोल रहा है. हालांकि, चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के कारण जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पार्टनर की बुद्धिमानी ही आज आपको बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. शुक्ल योग के प्रभाव से आज बिजनेस में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, जो भविष्य में लंबे समय तक मुनाफा देगी. पार्टनर की सूझबूझ से आज कोई बड़ा व्यापारिक जोखिम टल सकता है, जिससे फर्म की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा. यदि आप अपने पुश्तैनी बिजनेस (Ancestral Business) की बैलेंस शीट को व्यवस्थित करना चाहते हैं या पुराने ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए बहुत अनुकूल है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य निवेश करना शुभ फलदायी रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. आपकी पिछली बेहतरीन परफॉरमेंस को देखते हुए अचानक से इंसेंटिव या बोनस की घोषणा हो सकती है. प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स (जैसे LinkedIn) पर आपकी प्रोफाइल को आज काफी विजिट्स मिलेंगे और नौकरी के अच्छे ऑफर्स भी आ सकते हैं. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने का है; आपके समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित होगी, जिससे आपका कद बढ़ेगा.

शिक्षा और स्पोर्ट्स राशिफल (Education & Sports)

प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आ सकता है. आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के पूरे योग हैं. खेल के मैदान में आपकी ऊर्जा और सटीक रणनीति विरोधियों को चारों खाने चित कर देगी. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को आज शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा, जो उनके भविष्य की नींव मजबूत करेगा.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे. शुरुआत में पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी नोकझोंक या मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शाम तक आप लाइफ पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताएंगे और आपसी समझ बढ़ेगी. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन बेहतर रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. उत्तर दिशा की यात्रा आज आपके लिए सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: ऑरेंज (Orange)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के समय हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ का दान करें ताकि ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.

FAQs

1. आज सिंह राशि वालों के लिए निवेश का सबसे शुभ समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जो निवेश और नई डील के लिए सर्वश्रेष्ठ है.

2. दांपत्य जीवन में आ रहे तनाव को कैसे दूर करें?

चंद्रमा-राहु के दोष के कारण मनमुटाव संभव है. शांत रहकर पार्टनर की सलाह को महत्व दें, शाम तक स्थिति बेहतर हो जाएगी.

3. करियर में उन्नति के क्या संकेत हैं?

आज अचानक बोनस या पदोन्नति के योग हैं. साथ ही आपके प्रोफेशनल नेटवर्क से नए अवसरों के द्वार खुलेंगे.

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