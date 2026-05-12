Aaj ka Kanya Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी नींव मजबूत करने का है. बिजनेसमैन अपने व्यापार से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेजों को पूरी तरह दुरुस्त रखें; ऐसा करना आपको भविष्य की बड़ी चिंताओं से मुक्त कर देगा. आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से बिजनेस में नई जान फूंकने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके समर्पण से प्रसन्न होकर सहयोग करेंगे. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career):

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आया कोई नया प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है. नई चीजों को सीखने की आपकी ललक सभी को चकित कर देगी. विशेषकर मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की कार्यक्षमता देखकर प्रतिद्वंद्वी भी हैरान रह जाएंगे. आप जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत निकाल लेंगे, जिससे आपका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन साबित होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का समय मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने का है. आपकी फुर्ती और रणनीतिक सोच आपको बड़े कंपटीशन का विजेता बनाएगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने और नए विषयों पर पकड़ बनाने के लिए उत्तम है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. अपनी सफलता और खुशियों को परिवार के साथ साझा करेंगे, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जाएगी.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज का दिन सामान्यतः आपके पक्ष में रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से दिन के मध्य में थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त विश्राम लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज हनुमान मंदिर में लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

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