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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kanya Rashifal 12 May 2026: कन्या राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगा करियर, पैतृक संपत्ति पर नया निवेश लाएगा भविष्य में बड़ी खुशहाली

Aaj ka Kanya Rashifal 12 May 2026: कन्या राशि सर्वार्थ सिद्धि योग से चमकेगा करियर, पैतृक संपत्ति पर नया निवेश लाएगा भविष्य में बड़ी खुशहाली

Virgo Horoscope 12 May 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए मंगलवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 May 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj ka Kanya Rashifal 12 May 2026: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 02:53 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा. पूरे दिन पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जहाँ वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और पराक्रम योग के साथ-साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा.

चंद्रमा शाम 07:25 तक कुंभ राशि में रहकर राहु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, तत्पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए कोई विशेष मुहूर्त नहीं है. राहुकाल दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी नींव मजबूत करने का है. बिजनेसमैन अपने व्यापार से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेजों को पूरी तरह दुरुस्त रखें; ऐसा करना आपको भविष्य की बड़ी चिंताओं से मुक्त कर देगा. आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से बिजनेस में नई जान फूंकने में कामयाब रहेंगे, जिससे परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके समर्पण से प्रसन्न होकर सहयोग करेंगे. पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career):
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा. ऑफिस में आया कोई नया प्रोजेक्ट आपके करियर के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है. नई चीजों को सीखने की आपकी ललक सभी को चकित कर देगी. विशेषकर मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन की कार्यक्षमता देखकर प्रतिद्वंद्वी भी हैरान रह जाएंगे. आप जटिल समस्याओं का समाधान तुरंत निकाल लेंगे, जिससे आपका प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन साबित होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):
खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का समय मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने का है. आपकी फुर्ती और रणनीतिक सोच आपको बड़े कंपटीशन का विजेता बनाएगी. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी प्रतिभा को निखारने और नए विषयों पर पकड़ बनाने के लिए उत्तम है.

प्रेम और परिवार (Love & Family):
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. अपनी सफलता और खुशियों को परिवार के साथ साझा करेंगे, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखी जाएगी.

स्वास्थ्य (Health):
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्यतः आपके पक्ष में रहेगा. हालांकि, चन्द्रमा के 6th हाउस में होने से दिन के मध्य में थोड़ा शारीरिक तनाव या थकान महसूस हो सकती है. काम के बीच में पर्याप्त विश्राम लें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

भाग्यशाली कारक और उपाय
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 4

विशेष उपाय: आज हनुमान मंदिर में लाल सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 May 2026 03:25 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज ग्रहों की स्थिति कन्या राशि के लिए कैसी है?

आज ग्रहों की स्थिति अत्यंत शुभ है, जिसमें वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पराक्रम योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलेगा।

व्यापार और धन के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन व्यापार की नींव मजबूत करने का है। अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को दुरुस्त रखें और मेहनत से व्यापार में नई जान फूँकें।

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा रहेगा। ऑफिस में कोई नया प्रोजेक्ट करियर के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है।

शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा है?

खिलाड़ियों के लिए मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करने का समय है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अपनी प्रतिभा निखारने का उत्तम समय है।

प्रेम और परिवार के मामले में आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे आपसी संबंधों में मधुरता आएगी।

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