Aaj ka Singh Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ब्रांड की साख को चमकाने और बचत को मजबूत करने का है. बिजनेसमैन यदि आज बाजार में कुछ नया व आधुनिक करना चाह रहे हैं, तो आज का दिन पूरी तरह परफेक्ट है; अपने प्रोडक्ट्स के लिए 'इको-फ्रेंडली पैकेजिंग' (Eco-friendly Packaging) का इस्तेमाल शुरू करें, इससे मार्केट में आपकी ब्रांड और इमेज गजब की स्ट्रांग होगी और कस्टमर्स की तरफ से आपको जमकर अप्रिशिएट किया जाएगा. बिजनेस में आज आप अपने फालतू के खर्चों पर कड़ा काबू रखने में पूरी तरह कामयाब रहेंगे, जिसके कारण अच्छी-खासी मात्रा में धन की बड़ी बचत होगी जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए वरदान साबित होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नौकरी बदलने की मंशा रख रहे युवाओं के लिए शुक्रवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और प्रतिष्ठित मुकाम दिलाने वाला साबित होगा. आज आपको कंपनी या टॉप मैनेजमेंट की तरफ से कोई बहुत बड़ी 'विशेष पावर या अथॉरिटी' (आधिकारिक अधिकार व ऊंचा पद) अचानक सौंपी जा सकती है, जिससे दफ्तर में आपका रुतबा और दबदबा बड़े स्तर पर बढ़ेगा.

जो एंप्लॉयड पर्सन इन दिनों अपनी पुरानी नौकरी से तंग आकर 'जॉब स्विच' (Job Switch) करना चाहते थे, आज का दिन उनके लिए नई कंपनी का 'ऑफर लेटर साइन' (Offer Letter Sign) करने के लिए सबसे बेस्ट और भाग्यशाली दिन है. इसके साथ ही, किसी पुराने सरकारी नोटिस या टैक्स डिपार्टमेंट की अड़चन से आज आपको बड़ी राहत मिलने की प्रबल संभावना बन सकती है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़े परिश्रम से भाग्य को चमकाने का संदेश दे रहा है. नौवां चंद्रमा भाग्य का पूरा साथ तो देगा, लेकिन कर्मप्रधान बने रहना होगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज परीक्षाओं में शानदार सफलता पाने के लिए पूरी तरह दिल लगाकर शॉर्टकट का त्याग कर कड़ी मेहनत करेंगे, जिससे अनुकूल परिणाम मिलने का रास्ता साफ होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और कोई नया मोड़ लेकर आने वाला साबित होगा. नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज घरेलू माहौल बहुत शांत और खुशनुमा बना रहेगा. प्रेम संबंधों (Love Life) की बात करें तो आज आपके जीवन में रोमांस का कोई बिल्कुल 'नया चैप्टर' (New Chapter या नया दौर) अचानक ओपन हो सकता है, जिससे पार्टनर के साथ आपसी समझ और प्रेम और ज्यादा गहरा व मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. नौकरी में बड़ी अथॉरिटी मिलने और सरकारी नोटिस से राहत मिलने की बंपर खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, प्रफुल्लित और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: सिंह राशि के जातक आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर में बड़ी अथॉरिटी पाने के लिए भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें. आज सुबह तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और मिश्री डालकर सूर्य देव को अर्पित करें और मस्तक पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले माता-पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद अवश्य लें.

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