Aaj ka Singh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. सडनली मार्केट डाउन (बाजार में मंदी) की अप्रिय खबर मिलने से बिजनेसमैन के लिए चिंता का विषय बनेगा, आप अपने शेयर्स को लेकर चिंतित रहेंगे जो बिजनेस प्रोग्रेस को थोड़ा धीमा करेगा. मार्केट में किसी मुख्य पार्टी के साथ फिक्स की गई मीटिंग में छोटी-बड़ी बात को अनसुना करना या सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही उसे काट देना आज आपकी डील में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शालीन बने रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी के इंटरव्यू दे चुके युवाओं के लिए बुधवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का रहेगा. आज आपकी कुंडली में चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहने के कारण, काम में पूरी एकाग्रता बनाए रखना एंप्लॉयड पर्सन के लिए काफी मुश्किल होगा और शरीर भी ज्यादा साथ नहीं देगा, जिससे डेली एक्टिविटीज प्रभावित होंगी. जो युवा इंटरव्यू देकर आए हैं, आज कंपनी से कोई कॉल या मेल न आने के कारण मन में बेचैनी पैदा होगी कि इंटरव्यू में कहाँ चूक हुई; हताश न हों.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपने मन को नियंत्रित करने का कड़ा संदेश दे रहा है. अष्टम चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. स्टूडेंट्स का मन आज घर के पुराने झगड़ों और पारिवारिक तनाव की वजह से काफी विचलित रहेगा, मन पढ़ाई से कहीं और भटकता रहेगा और किताबों के पढ़े हुए शब्द बस आंखों के सामने से बिना समझे गुजर जाएंगे; खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज शाम का समय खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आएगा. अष्टम चंद्रमा के कारण दिनभर की परेशानियों और रिलेटिव्स (रिश्तेदारों) से हुए वैचारिक मतभेदों के बाद, इवनिंग टाइम में अचानक आपके किसी बेस्ट फ्रेंड (सच्चे मित्र) से आपकी मुलाकात होगी. पुरानी सुंदर यादें ताजा होने से आपका मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा और आप दिनभर का सारा तनाव भूल जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और अत्यधिक मानसिक थकान वाला रहेगा. विष दोष और पारिवारिक तनाव के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या रह सकती है. शाम को दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक राहत देगा; काम के बीच-बीच में विश्राम अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: मैरून

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों और विष दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

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