हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 10 June 2026: सिंह राशि अचानक बाजार मंदा होने की खबर से व्यापारियों को सताएगी चिंता, प्रोग्रेस होगी धीमी

Aaj ka Singh Rashifal 10 June 2026: सिंह राशि अचानक बाजार मंदा होने की खबर से व्यापारियों को सताएगी चिंता, प्रोग्रेस होगी धीमी

Leo Horoscope 10 June 2026: विष दोष से सिंह राशि वालों के ऑफिस में एकाग्रता बनाए रखना होगा मुश्किल, क्या बुधवार को सडनली मार्केट डाउन की खबर से बढ़ेगी व्यापारियों की चिंता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Singh Rashifal 10 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:21 तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र फिर रेवती नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा मीन राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-शनि का विष दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक रहेगा. दोपहर 01:53 के बाद मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक मामलों में अत्यधिक सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है. सडनली मार्केट डाउन (बाजार में मंदी) की अप्रिय खबर मिलने से बिजनेसमैन के लिए चिंता का विषय बनेगा, आप अपने शेयर्स को लेकर चिंतित रहेंगे जो बिजनेस प्रोग्रेस को थोड़ा धीमा करेगा. मार्केट में किसी मुख्य पार्टी के साथ फिक्स की गई मीटिंग में छोटी-बड़ी बात को अनसुना करना या सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही उसे काट देना आज आपकी डील में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, शालीन बने रहें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और नई नौकरी के इंटरव्यू दे चुके युवाओं के लिए बुधवार का दिन कड़े धैर्य की परीक्षा का रहेगा. आज आपकी कुंडली में चंद्रमा-शनि का विष दोष सक्रिय रहने के कारण, काम में पूरी एकाग्रता बनाए रखना एंप्लॉयड पर्सन के लिए काफी मुश्किल होगा और शरीर भी ज्यादा साथ नहीं देगा, जिससे डेली एक्टिविटीज प्रभावित होंगी. जो युवा इंटरव्यू देकर आए हैं, आज कंपनी से कोई कॉल या मेल न आने के कारण मन में बेचैनी पैदा होगी कि इंटरव्यू में कहाँ चूक हुई; हताश न हों.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपने मन को नियंत्रित करने का कड़ा संदेश दे रहा है. अष्टम चंद्रमा बुद्धि भ्रम दे सकता है. स्टूडेंट्स का मन आज घर के पुराने झगड़ों और पारिवारिक तनाव की वजह से काफी विचलित रहेगा, मन पढ़ाई से कहीं और भटकता रहेगा और किताबों के पढ़े हुए शब्द बस आंखों के सामने से बिना समझे गुजर जाएंगे; खुद को शांत रखने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज शाम का समय खुशियों की बड़ी सौगात लेकर आएगा. अष्टम चंद्रमा के कारण दिनभर की परेशानियों और रिलेटिव्स (रिश्तेदारों) से हुए वैचारिक मतभेदों के बाद, इवनिंग टाइम में अचानक आपके किसी बेस्ट फ्रेंड (सच्चे मित्र) से आपकी मुलाकात होगी. पुरानी सुंदर यादें ताजा होने से आपका मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा और आप दिनभर का सारा तनाव भूल जाएंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन थोड़ा कमजोर और अत्यधिक मानसिक थकान वाला रहेगा. विष दोष और पारिवारिक तनाव के कारण भयंकर मानसिक बर्नआउट और सिरदर्द की समस्या रह सकती है. शाम को दोस्तों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक राहत देगा; काम के बीच-बीच में विश्राम अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: मैरून
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज आठवें चंद्रमा के दोषों और विष दोष के कुप्रभावों को शांत करने के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज बुधवार के दिन सुबह या शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल में थोड़े से काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें और शिव चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Vindhyavasini Puja 2026: विन्ध्यवासिनी षष्ठी 2026 कब है? मां की कृपा पाने के लिए जानें पूजा विधि और महत्व

यह भी पढ़े- Mahabharat: ईर्ष्या विनाश का कारण, बुद्धिमानी बनती है रक्षा कवच! लाक्षागृह की कहानी से मिलती है बड़ी सीख

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Jun 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal 10 June 2026: सिंह राशि अचानक बाजार मंदा होने की खबर से व्यापारियों को सताएगी चिंता, प्रोग्रेस होगी धीमी
सिंह राशिफल 10 जून 2026 अचानक बाजार मंदा होने की खबर से व्यापारियों को सताएगी चिंता, प्रोग्रेस होगी धीमी
राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 10 June 2026: कर्क राशि नए मार्केट में कदम रखने के लिए शुभ है बुधवार, कर्मचारियों की लीडरशिप में टीम देगी बेस्ट रिजल्ट
कर्क राशिफल 10 जून 2026 नए मार्केट में कदम रखने के लिए शुभ है बुधवार, कर्मचारियों की लीडरशिप में टीम देगी बेस्ट रिजल्ट
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 10 June 2026: मिथुन राशि व्यापार में न्यू टेक्नोलॉजी से दूर होंगी दिक्कतें, प्रोडक्शन बढ़ने से बाजार में बढ़ेगी प्रतिष्ठा
मिथुन राशिफल 10 जून 2026 व्यापार में न्यू टेक्नोलॉजी से दूर होंगी दिक्कतें, प्रोडक्शन बढ़ने से बाजार में बढ़ेगी प्रतिष्ठा
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 10 June 2026: वृषभ राशि पुरानी चोट उभरने से स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे परेशान, सुबह की हल्की धूप से सेहत को मिलेगा लाभ
वृषभ राशिफल 10 जून 2026 पुरानी चोट उभरने से स्पोर्ट्स पर्सन रहेंगे परेशान, सुबह की हल्की धूप से सेहत को मिलेगा लाभ
Advertisement

वीडियोज

Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP
Ujjwala Yojna Rule Change | Bharat ki Baat: अब तो मंत्री भी बोले..'महंगाई चिंताजनक' | PM Modi | BJP
Gas Crisis | Inflation | Sandeep Chaudhary: 'महंगाई बम' का धमाका! क्या गरीबों का दम निकल रहा है?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम, जानें क्या होगी चर्चा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल बैठक, केन्द्रीय मंत्री समेत NDA शासित राज्यों के शामिल होंगे CM-डिप्टी सीएम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
सपा चीफ अखिलेश यादव का बड़ा बयान, 'इंडिया गठबंधन तभी मजबूत होगा जब...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Live Streaming: भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
भारत में कहां और कैसे लाइव देखें फीफा वर्ल्ड कप? जानें लाइव स्ट्रीमिंग की फुल डिटेल्स
बॉलीवुड
Inside Pics: सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
सोनम कपूर की बर्थडे पार्टी में आया इतना केक, बहन अंशुला बोली- पूरा गांव खा सकता था
इंडिया
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
बॉर्डर के पास पेड़ों पर CCTV... 142 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट! ED ने म्यांमार-भारत ड्रग्स सिंडिकेट को किया ध्वस्त
इंडिया
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ जल्द होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया दिल्ली-यूपी समेत देश के मौसम का हाल
भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ जल्द होगी झमाझम बारिश, IMD ने बताया कैसा रहेगा मौसम
टेक्नोलॉजी
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
Wireless Vs Wired Security Cameras: आपके घर के लिए कौन-सा ऑप्शन बेहतर और क्यों? यहां जानें जवाब
एग्रीकल्चर
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
प्रचंड गर्मी के बीच कैसे तैयार करें धान की नर्सरी, जानें क्या कहते हैं कृषि एक्सपर्ट्स?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget