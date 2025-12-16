हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलधनु साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: जिम्मेदारियों का दबाव, संयम से मिलेगी सफलता

धनु साप्ताहिक राशिफल 14 - 20 दिसंबर 2025: जिम्मेदारियों का दबाव, संयम से मिलेगी सफलता

Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 16 Dec 2025 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Saptahik Rashifal 14 to 20 December 2025: धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मसंयम, धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. सप्ताह की शुरुआत में आपको आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी. इस समय आप पर पर्सनल और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, जिसे आपको पूरी निष्ठा और समझदारी के साथ निभाना होगा.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. मिड वीक के दौरान सेहत थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है. तनाव, थकान, सिरदर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. बेवजह की चिंता और मानसिक दबाव आपकी शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है.

इस समय अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना और खानपान पर विशेष ध्यान देना आवश्यक रहेगा. योग, प्राणायाम और नियमित वॉक से आपको लाभ मिलेगा. पर्याप्त नींद न लेने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आराम को नजरअंदाज न करें.

व्यवसाय राशिफल

व्यवसाय से जुड़े धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सतर्कता का रहेगा. बिजनेस में किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव, निवेश या नई साझेदारी फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा. समय अभी आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए जोखिम लेने से बचें.

आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए धन का सही प्रबंधन बेहद जरूरी होगा. खर्चों पर नियंत्रण रखें और सोच-समझकर ही पैसे का उपयोग करें. किसी भी बड़े सौदे से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए यह सप्ताह जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपको धैर्य और अनुशासन बनाए रखना होगा. अपनी जॉब में बदलाव या ट्रांसफर जैसे बड़े फैसले लेने से इस समय बचना चाहिए.

आलोचनाओं या विरोध से विचलित होने के बजाय अपने कार्य पर फोकस रखें. यदि आप अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और समय पर पूरा करते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों की नजर में आपकी छवि मजबूत होगी. सप्ताह के अंत तक स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है.

करियर राशिफल

करियर के लिहाज से यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और रणनीति बनाने का है. आपको यह समझने की जरूरत होगी कि किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है. औसत परिणाम मिलने से निराश होने की बजाय अपनी क्षमताओं को निखारने पर ध्यान दें.

जो लोग करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं, उन्हें फिलहाल प्रतीक्षा करनी चाहिए. सही समय आने पर आपके प्रयासों का बेहतर परिणाम अवश्य मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह संवाद की अहमियत को दर्शाने वाला रहेगा. गलतफहमियों को दूर करने और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए बातचीत का सहारा लें. लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कद्र करना बेहद जरूरी होगा.

मिड वीक में पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन आपसी समझ और धैर्य से स्थितियां संभल जाएंगी. अहंकार या जिद रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है, इसलिए विनम्रता बनाए रखें.

युवा और छात्र राशिफल

युवा वर्ग और छात्रों के लिए यह सप्ताह मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. पढ़ाई में ध्यान भटक सकता है, इसलिए लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना जरूरी होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

करियर को लेकर आलोचनाओं से घबराने के बजाय अपने प्रदर्शन को सुधारने पर ध्यान दें. शिक्षकों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी रहेगा.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह संतुलन बनाए रखने का है. आय के मुकाबले खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य को ध्यान में रखकर धन का प्रबंधन करें.

भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: पीला और हल्का नारंगी

उपाय

  • गुरुवार के दिन भगवान विष्णु या बृहस्पति देव की पूजा करें.
  • “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • आलस्य और अहंकार का त्याग करें.
  • जरूरतमंद को पीली दाल या केले का दान करें.

FAQs 

प्रश्न 1: क्या इस सप्ताह जॉब या बिजनेस बदलना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, इस सप्ताह बड़े बदलाव से बचना बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2: करियर में औसत परिणाम मिलने पर क्या करें?
उत्तर: आत्मविश्लेषण करें और अपने काम की गुणवत्ता सुधारें.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर: तनाव से बचें, दिनचर्या और खानपान संतुलित रखें.

प्रश्न 4: रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
उत्तर: संवाद बनाए रखें और पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Dec 2025 10:40 PM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal Sagittarius Weekly Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
Advertisement

वीडियोज

VB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' पर संग्राम जी! | MGNREGA | BJP | PM Modi | Congress
Sandeep Chaudhary: SP Vs CM Yogi..वोट कटने का सच क्या? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | UP | Vote Chori
Bihar Politics: मुस्लिम लड़की चेहरे से हिजाब हटाने पर घिरे Nitish Kumar | JDU | NDA | ABP News
New Mgnrega Bill: 'राम जी' Vs गांधी...बिल पर पक्ष-विपक्ष क्यों आमने-सामने? | VB-G RAM G | BJP
हटेगा 'बापू' का नाम..संसद में शुरू हुआ नया संग्राम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अगर चीन और पाकिस्तान ने समंदर में दिखाई चालाकी तो खोज-खोज पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', जानें कितना खतरनाक?
अगर चीन-PAK ने समंदर में दिखाई चालाकी तो पनडुब्बियों को तहस-नहस कर देगा 'रोमियो', कितना खतरनाक?
बिहार
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
IPL ऑक्शन में बेटे के सिलेक्शन पर पप्पू यादव की पहली प्रतिक्रिया, 'अब सार्थक के नाम से…'
इंडिया
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
नीतीश कुमार ने हटाया मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब तो पाकिस्तान का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
क्रिकेट
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
सिर्फ 4 मैच खेलने आएगा यह ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर, फिर भी IPL 2026 की ऑक्शन में मिले 8.6 करोड़ रुपये
ओटीटी
Aashram Season 4 कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
'आश्रम S4' कंफर्म, बॉबी देओल की सुपरहिट सीरीज की शूटिंग डिटेल्स भी आई सामने
जनरल नॉलेज
Gold Types: सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
सिर्फ पीला ही नहीं बल्कि काले और गुलाबी रंग का भी होता है सोना, जानें सोने के सभी प्रकार और सब में फर्क
ट्रेंडिंग
Video: ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल- वीडियो वायरल
ट्रेन के टॉयलेट को बनाया OYO, दरवाजा लगाकर रंगरलियां मनाते कैमरे में कैद हुआ कपल
हेल्थ
Eggs Safety Concern: सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
सावधान! क्या आप भी रोजाना अंडे खाते हैं? मिले नाइट्रोफ्यूरान्स, FSSAI की जांच जारी
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget