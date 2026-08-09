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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 9 August 2026: ऑफिस में दुश्मनों से रहें सावधान, नुकसान की बन रही स्थिति

Aaj Ka Kark Rashifal 9 August 2026: ऑफिस में दुश्मनों से रहें सावधान, नुकसान की बन रही स्थिति

Cancer Horoscope: क्या आज ऑफिस में कोई आपकी छवि या काम खराब करने की कोशिश कर सकता है? क्या धन संबंधी परेशानी और परिवार की चिंता आपको परेशान करेगी, इसलिए हर कदम सोचकर उठाना होगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Aug 2026 10:26 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. चंद्रमा 12वें भाव में होने से कानूनी मामलों से जुड़ी जटिलताएं सामने आ सकती हैं. बिजनेस में दिन के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां कुछ विपरीत हो सकती हैं, इसलिए किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें. लापरवाही की वजह से नुकसान होने की आशंका है.

बिजनेस को एक्सपेंड करने की योजना बना रहे हैं तो अलग-अलग मार्केट में विज्ञापन पर ध्यान दें. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी पहुंचाने से भविष्य में फायदा मिल सकता है. हालांकि आज निवेश या बड़े खर्च से पहले बजट जरूर जांच लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज करियर के मामले में एक्टिव रहना होगा. काम में सुस्ती और लेटलतीफी बॉस को नाराज कर सकती है. इसलिए जरूरी काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें.

वर्कप्लेस पर ईर्ष्या रखने वाले सहकर्मियों की गतिविधियों पर भी नजर रखें. कोई व्यक्ति आपके काम में बाधा डालने या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है. बेहतर होगा कि अपनी जरूरी योजनाओं और काम की जानकारी हर किसी के साथ शेयर न करें.

फाइनेंस राशिफल

धन के मामले में आज आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और किसी बड़े वित्तीय फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें.

अगर किसी पुराने भुगतान या लेन-देन को लेकर मामला अटका हुआ है, तो दस्तावेजों और जरूरी शर्तों की अच्छी तरह जांच करें. आज बचत पर फोकस करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता रह सकती है. उनकी दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रखें. परिवार में किसी करीबी व्यक्ति से धोखे या गलतफहमी जैसी स्थिति बन सकती है, इसलिए पैसों और जरूरी मामलों में सावधानी बरतें.

जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय गुस्से से बचें. तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर बात करने से विवाद को बढ़ने से रोका जा सकता है.

हेल्थ राशिफल

तनाव और चिड़चिड़ापन आज आपकी सेहत पर असर डाल सकता है. काम और निजी जीवन की परेशानियों को जरूरत से ज्यादा अपने ऊपर हावी न होने दें.

पर्याप्त आराम करें, पानी पीते रहें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. अगर किसी स्वास्थ्य समस्या को लेकर पहले से चिंता है, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उचित चिकित्सकीय सलाह लेना बेहतर रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई में किसी भी तरह की ढिलाई आगे चलकर नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें और नियमित पढ़ाई करें.

परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कमजोर विषयों पर ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. दूसरों की बातों में आकर अपनी पढ़ाई का रूटीन खराब न करें. लगातार प्रयास ही आपको बेहतर परिणाम दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2

उपाय

सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करना भी शुभ माना जाता है. किसी भी कानूनी या आर्थिक मामले में निर्णय लेने से पहले तथ्यों और दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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