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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 9 August 2026: नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी से मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 August 2026: नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी से मिलेगा बड़ा लाभ

Virgo Horoscope: क्या ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं? क्या पैतृक संपत्ति मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जीवनसाथी के सहयोग से काम से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 09 Aug 2026 10:26 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से अच्छा रहेगा. हर्षण और लक्ष्मी योग बनने से बिजनेस से जुड़े कड़े और जरूरी फैसले लेने का आत्मविश्वास मिलेगा. किसी पुरानी समस्या को सुलझाने में भी आप अपनी समझदारी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे.

बिजनेस की स्थिति पहले से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कस्टमर्स से संपर्क बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी पहुंचने से बिक्री के नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के साथ भविष्य के विस्तार की योजना भी बनाई जा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी कर्मचारी की वजह से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

हालांकि परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं रहेंगी. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा और इससे आप काम पर बेहतर फोकस कर पाएंगे. कुछ कामों में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन मेहनत और धैर्य के कारण कार्य पूरे होने की संभावना है.

वर्कस्पेस पर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. मुश्किल परिस्थितियों में भी आप समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहने वाला है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. इससे भविष्य की वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिलेगी और परिवार के साथ सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.

गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होने के योग हैं. हालांकि बड़े खर्च करने से पहले अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. पार्टनर के साथ व्यस्तता के बावजूद एक-दूसरे के लिए समय निकालने से रिश्ता और गहरा होगा. बातचीत में प्यार और समझदारी बनाए रखें.

परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में वृद्धि हो सकती है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपके लिए खास रहेगा और उनकी मदद से कई चिंताएं कम होंगी.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से आप आशावादी रहेंगे. सकारात्मक सोच आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगी. हालांकि बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

काम का दबाव अधिक होने पर खुद पर अनावश्यक मानसिक दबाव न बनाएं. संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा. अपने फील्ड को छोड़कर बार-बार दिशा बदलने के बजाय जिस क्षेत्र में प्रतिभा और रुचि है, उसी में लगातार प्रयास करना बेहतर रहेगा.

लगातार मेहनत और अपनी स्किल को निखारने से भविष्य में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 6

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 09 Aug 2026 03:25 AM (IST)
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