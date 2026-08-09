Aaj Ka Kanya Rashifal 9 August 2026: नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी, प्रॉपर्टी से मिलेगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Kanya Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन व्यापार के लिहाज से अच्छा रहेगा. हर्षण और लक्ष्मी योग बनने से बिजनेस से जुड़े कड़े और जरूरी फैसले लेने का आत्मविश्वास मिलेगा. किसी पुरानी समस्या को सुलझाने में भी आप अपनी समझदारी का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे.

बिजनेस की स्थिति पहले से अच्छी रहेगी, लेकिन इसे और मजबूत करने के लिए कस्टमर्स से संपर्क बढ़ाना जरूरी होगा. साथ ही एडवर्टाइजमेंट पर भी ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट या सर्विस की जानकारी पहुंचने से बिक्री के नए अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के साथ भविष्य के विस्तार की योजना भी बनाई जा सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए जॉब प्रोफाइल में बदलाव के संकेत हैं. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और किसी कर्मचारी की वजह से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

हालांकि परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं रहेंगी. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा और इससे आप काम पर बेहतर फोकस कर पाएंगे. कुछ कामों में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन मेहनत और धैर्य के कारण कार्य पूरे होने की संभावना है.

वर्कस्पेस पर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. मुश्किल परिस्थितियों में भी आप समाधान खोजने की कोशिश करेंगे और जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहने वाला है. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. इससे भविष्य की वित्तीय योजनाओं को मजबूती मिलेगी और परिवार के साथ सुख-सुविधाओं का आनंद लेने का अवसर मिलेगा.

गृह उपयोगी वस्तुओं में भी वृद्धि होने के योग हैं. हालांकि बड़े खर्च करने से पहले अपनी जरूरत और बजट का ध्यान रखना बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी. पार्टनर के साथ व्यस्तता के बावजूद एक-दूसरे के लिए समय निकालने से रिश्ता और गहरा होगा. बातचीत में प्यार और समझदारी बनाए रखें.

परिवार में सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में वृद्धि हो सकती है. लाइफ पार्टनर का सहयोग आपके लिए खास रहेगा और उनकी मदद से कई चिंताएं कम होंगी.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक रूप से आप आशावादी रहेंगे. सकारात्मक सोच आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करेगी. हालांकि बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच आराम के लिए भी समय निकालें.

काम का दबाव अधिक होने पर खुद पर अनावश्यक मानसिक दबाव न बनाएं. संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के लिए दिन करियर के लिहाज से अच्छा रहेगा. अपने फील्ड को छोड़कर बार-बार दिशा बदलने के बजाय जिस क्षेत्र में प्रतिभा और रुचि है, उसी में लगातार प्रयास करना बेहतर रहेगा.

लगातार मेहनत और अपनी स्किल को निखारने से भविष्य में अच्छी सफलता मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

उपाय

रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ें.

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