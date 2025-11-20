हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि को 20 नवंबर को सितारे इशारा दे रहे हैं आज नहीं तो कभी नहीं, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि को 20 नवंबर को सितारे इशारा दे रहे हैं आज नहीं तो कभी नहीं, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 20 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 20 Nov 2025 06:11 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 20 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके सबकॉन्शियस, सीक्रेट्स और बैकस्टेज लाइफ को एक्टिव कर रहा है. जो बातें आप दबा के रख रहे थे. डर, गिल्ट, किसी से अनकही बात वो भीतर तहलका मचा सकती हैं. कामकाज में भी पीछे क्या चल रहा है? यह सवाल दिमाग़ में घूम सकता है. यह दिन ओपन शो से ज़्यादा बैकग्राउंड रिसर्च, प्लानिंग, मेडिटेशन, या साइलेंट स्ट्रैटेजी के लिए बेहतर है. प्रेम में पुराने पैटर्न रिपीट न करें. हेल्थ में इम्युनिटी, नर्वस सिस्टम और नींद पर खास ध्यान दें. खर्च अचानक मेडिकल या टेक्निकल चीज़ों पर हो सकता है.
Career: पर्दे के पीछे की तैयारी मजबूत करें.
Love: सीक्रेट्स रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं.
Education: सोलो स्टडी, डीप रिसर्च के लिए सही दिन.
Health: इम्युनिटी व नींद पर ध्यान.
Finance: अचानक खर्च का योग.
सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति यानी निरंतर प्रयास ही रास्ता खोलते हैं.
उपाय: पीले वस्त्र में चने की दाल मंदिर में दान करें.
Lucky Color: Saffron Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके नेटवर्क, गोल्स और पब्लिक इमेज में एक गहरी हलचल ला सकता है. दोस्ती, ग्रुप, ऑर्गनाइजेशन या सोशल सर्कल के भीतर पावर-गेम, जलन या पॉलिटिक्स दिख सकती है. लेकिन सही हैंडल किया तो यही दिन आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जोड़ सकता है. करियर में लॉन्ग-टर्म गोल्स को रीव्यू करने, KPI और रिज़ल्ट्स को गहराई से देखने के लिए अच्छा समय है. प्रेम में दोस्ती और रिश्ते की लाइन धुँधली हो सकती है. हेल्थ में जॉइंट्स और ओवरवर्क पर ध्यान. धन में इन्कम सोर्सेस, इंसेंटिव व बोनस पर बात हो सकती है.
Career: नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग, पर पॉलिटिक्स से सावधान.
Love: फ्रेंडशिप से रिलेशन या रिलेशन से दूरी दोनों संभावित.
Education: ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा दिन.
Health: ओवरवर्क से बचें, हड्डियों पर ध्यान.
Finance: बोनस/इन्सेंटिव पर चर्चा हो सकती है.
सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी ठोस मेहनत ही पहचान बनाती है.
উपाय: काले उड़द या सरसों तेल का दान करें.
Lucky Color: Charcoal Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके करियर, इमेज और ऑथॉरिटी हाउस में बैठा है. दिन हल्का नहीं है. बॉस, सीनियर या क्लाइंट के साथ कोई गंभीर बातचीत या मूल्यांकन हो सकता है जो आगे की दिशा तय करेगा. आपकी इनोवेशन और अलग सोच, अगर सही फ्रेमिंग में रखी गई तो बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन रिएक्शनरी या बगावती रवैया नुकसान पहुंचा सकता है. प्रेम में काम का तनाव रिश्ते पर गिर सकता है. सीमा खींचें. हेल्थ में स्ट्रेस-मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है हार्ट, BP और माइग्रेन पर ध्यान दें. पैसे में स्टेटस, सैलरी या प्रोफेशनल फीस से जुड़ा मुद्दा उठ सकता है.
Career: हाई-विज़िबिलिटी दिन हर कदम सोचकर उठाएं.
Love: काम का गुस्सा रिश्ते पर न निकालें.
Education: करियर-ओरिएंटेड स्टडी के लिए फोकस अच्छा.
Health: स्ट्रेस, BP, माइग्रेन पर ध्यान.
Finance: सैलरी/फीस नेगोशिएशन का समय हो सकता है.
सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि,बल और धैर्य से यश मिलता है.
उपाय: शनि या अपने इष्ट देव के मंदिर में नीला फूल चढ़ाएं.
Lucky Color: Electric Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके लिए नौवां भाव एक्टिव कर रहा है. धर्म, उच्च शिक्षा, दूर यात्रा, गुरु और भाग्य से जुड़ा. यह दिन अंदर की सच्चाई और ऊपर से दिखने वाले सच के टकराव का हो सकता है. कोई गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति आपकी किसी मान्यता को चैलेंज कर सकता है, जो आगे चलकर आपके ही विकास का कारण बनेगा. करियर में लॉन्ग-टर्म प्लान, नई स्किल या विदेश से जुड़े काम खुल सकते हैं. रिश्तों में वैल्यू और विश्वदृष्टि का टकराव हो सकता है. हेल्थ में हिप, थाइ और ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान. धन में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर विचार हो सकता है.
Career: स्किल/स्टडी अपग्रेड से आगे का रास्ता खुलेगा.
Love: विचारधारा का टकराव संभालकर करें.
Education: हाईर स्टडी/शोध के लिए अच्छा दिन.
Health: हिप/थाइ और ब्लड फ्लो पर ध्यान.
Finance: दीर्घकालिक निवेश पर सोचें, जल्दबाज़ी न करें.
सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही असली पूंजी है.
उपाय: पीली या केसरिया मिठाई किसी ब्राह्मण या विद्यार्थी को दान करें.
Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 20 Nov 2025 06:11 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
BJP 3 नए चेहरों को दे सकती है मौका, JDU के ये नेता बन सकते हैं मंत्री, रेस में कौन-कौन?
इंडिया
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, जानें क्यों कहा जाता है राजनीति का 'साइलेंट किलर'
क्रिकेट
India ODI Squad: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज से बाहर हुए शुभमन गिल, तो कौन बनेगा कप्तान? ये 2 खिलाड़ी हैं दावेदार
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 Collection: 'दे दे प्यार दे 2' ने वसूला एक तिहाई बजट, लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
'दे दे प्यार दे 2' के लपेटे में आया अजय देवगन का 17 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
नीतीश कुमार बनेंगे बिहार के CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला मुख्यमंत्री कौन?
नीतीश कुमार बनेंगे CM, जानें कितनी सैलरी, देश में सबसे ज्‍यादा सैलरी वाला सीएम कौन?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
बर्तन फेंक कर कंपनियां दिलाती है मजबूती का भरोसा! इस वीडियो को देख खुल जाएगी आपकी भी आंखें- यूजर्स ने पकड़ लिया माथा
शिक्षा
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ADM और SDM में कौन होता है बड़ा, जानें किसके पास कौन सी ताकत?
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget