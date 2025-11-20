Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 20 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके सबकॉन्शियस, सीक्रेट्स और बैकस्टेज लाइफ को एक्टिव कर रहा है. जो बातें आप दबा के रख रहे थे. डर, गिल्ट, किसी से अनकही बात वो भीतर तहलका मचा सकती हैं. कामकाज में भी पीछे क्या चल रहा है? यह सवाल दिमाग़ में घूम सकता है. यह दिन ओपन शो से ज़्यादा बैकग्राउंड रिसर्च, प्लानिंग, मेडिटेशन, या साइलेंट स्ट्रैटेजी के लिए बेहतर है. प्रेम में पुराने पैटर्न रिपीट न करें. हेल्थ में इम्युनिटी, नर्वस सिस्टम और नींद पर खास ध्यान दें. खर्च अचानक मेडिकल या टेक्निकल चीज़ों पर हो सकता है.

Career: पर्दे के पीछे की तैयारी मजबूत करें.

Love: सीक्रेट्स रिश्ते को चोट पहुंचा सकते हैं.

Education: सोलो स्टडी, डीप रिसर्च के लिए सही दिन.

Health: इम्युनिटी व नींद पर ध्यान.

Finance: अचानक खर्च का योग.

सफलता मंत्र: उद्यमेन हि सिध्यन्ति यानी निरंतर प्रयास ही रास्ता खोलते हैं.

उपाय: पीले वस्त्र में चने की दाल मंदिर में दान करें.

Lucky Color: Saffron Yellow. Lucky Number: 3

मकर (Capricorn) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके नेटवर्क, गोल्स और पब्लिक इमेज में एक गहरी हलचल ला सकता है. दोस्ती, ग्रुप, ऑर्गनाइजेशन या सोशल सर्कल के भीतर पावर-गेम, जलन या पॉलिटिक्स दिख सकती है. लेकिन सही हैंडल किया तो यही दिन आपको किसी प्रभावशाली व्यक्ति से जोड़ सकता है. करियर में लॉन्ग-टर्म गोल्स को रीव्यू करने, KPI और रिज़ल्ट्स को गहराई से देखने के लिए अच्छा समय है. प्रेम में दोस्ती और रिश्ते की लाइन धुँधली हो सकती है. हेल्थ में जॉइंट्स और ओवरवर्क पर ध्यान. धन में इन्कम सोर्सेस, इंसेंटिव व बोनस पर बात हो सकती है.

Career: नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग, पर पॉलिटिक्स से सावधान.

Love: फ्रेंडशिप से रिलेशन या रिलेशन से दूरी दोनों संभावित.

Education: ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छा दिन.

Health: ओवरवर्क से बचें, हड्डियों पर ध्यान.

Finance: बोनस/इन्सेंटिव पर चर्चा हो सकती है.

सफलता मंत्र: श्रमेण सिद्धिः यानी ठोस मेहनत ही पहचान बनाती है.

উपाय: काले उड़द या सरसों तेल का दान करें.

Lucky Color: Charcoal Grey. Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके करियर, इमेज और ऑथॉरिटी हाउस में बैठा है. दिन हल्का नहीं है. बॉस, सीनियर या क्लाइंट के साथ कोई गंभीर बातचीत या मूल्यांकन हो सकता है जो आगे की दिशा तय करेगा. आपकी इनोवेशन और अलग सोच, अगर सही फ्रेमिंग में रखी गई तो बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन रिएक्शनरी या बगावती रवैया नुकसान पहुंचा सकता है. प्रेम में काम का तनाव रिश्ते पर गिर सकता है. सीमा खींचें. हेल्थ में स्ट्रेस-मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है हार्ट, BP और माइग्रेन पर ध्यान दें. पैसे में स्टेटस, सैलरी या प्रोफेशनल फीस से जुड़ा मुद्दा उठ सकता है.

Career: हाई-विज़िबिलिटी दिन हर कदम सोचकर उठाएं.

Love: काम का गुस्सा रिश्ते पर न निकालें.

Education: करियर-ओरिएंटेड स्टडी के लिए फोकस अच्छा.

Health: स्ट्रेस, BP, माइग्रेन पर ध्यान.

Finance: सैलरी/फीस नेगोशिएशन का समय हो सकता है.

सफलता मंत्र: बुद्धिर्बलं यशो धैर्यम् यानी बुद्धि,बल और धैर्य से यश मिलता है.

उपाय: शनि या अपने इष्ट देव के मंदिर में नीला फूल चढ़ाएं.

Lucky Color: Electric Blue. Lucky Number: 5

मीन (Pisces) राशिफल, 20 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्र आपके लिए नौवां भाव एक्टिव कर रहा है. धर्म, उच्च शिक्षा, दूर यात्रा, गुरु और भाग्य से जुड़ा. यह दिन अंदर की सच्चाई और ऊपर से दिखने वाले सच के टकराव का हो सकता है. कोई गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति आपकी किसी मान्यता को चैलेंज कर सकता है, जो आगे चलकर आपके ही विकास का कारण बनेगा. करियर में लॉन्ग-टर्म प्लान, नई स्किल या विदेश से जुड़े काम खुल सकते हैं. रिश्तों में वैल्यू और विश्वदृष्टि का टकराव हो सकता है. हेल्थ में हिप, थाइ और ब्लड सर्कुलेशन पर ध्यान. धन में लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट पर विचार हो सकता है.

Career: स्किल/स्टडी अपग्रेड से आगे का रास्ता खुलेगा.

Love: विचारधारा का टकराव संभालकर करें.

Education: हाईर स्टडी/शोध के लिए अच्छा दिन.

Health: हिप/थाइ और ब्लड फ्लो पर ध्यान.

Finance: दीर्घकालिक निवेश पर सोचें, जल्दबाज़ी न करें.

सफलता मंत्र: मनः शांतिं लभेत् यानी मन की शांति ही असली पूंजी है.

उपाय: पीली या केसरिया मिठाई किसी ब्राह्मण या विद्यार्थी को दान करें.

Lucky Color: Sea Green. Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.