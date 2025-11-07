हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमीन साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: करियर, कारोबार और निजी जीवन के लिए ये हफ्ता सौभाग्य से भरा!

मीन साप्ताहिक राशिफल 9-15 नवंबर 2025: करियर, कारोबार और निजी जीवन के लिए ये हफ्ता सौभाग्य से भरा!

Pisces Weekly Horoscope: मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का दूसरा हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Meen Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्यशाली रहने वाला है. करियर, कारोबार और निजी जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे.

सप्ताह की शुरुआत में की गई कोशिशें आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकती हैं. इस दौरान आपकी लोकप्रियता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत करियर के लिहाज से शुभ है. नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को इष्टमित्रों की मदद से अच्छी जॉब ऑफर मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.

जो लोग राजनीति या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हैं, उन्हें अपने वाक्पटुता कौशल से बड़ा फायदा मिल सकता है.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह विस्तार और लाभ के अवसर लेकर आएगा. आप अपने व्यापार में कोई नया प्रयोग कर सकते हैं जो लाभदायक सिद्ध होगा. नए भागीदार या निवेशक जुड़ सकते हैं.

यदि आप निर्यात-आयात या विदेश से जुड़े काम करते हैं, तो इस सप्ताह आपको बड़ा ऑर्डर या अनुबंध मिलने की संभावना है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

इस सप्ताह धन का प्रवाह अच्छा रहेगा. पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है. आप नई योजनाओं में पूंजी निवेश करने पर विचार करेंगे. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि और सम्मान दोनों के योग हैं.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवारिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से आपसी मतभेद खत्म होंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा. ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा. यदि कोई पारिवारिक आयोजन या यात्रा की योजना बन रही है, तो वह आनंददायक साबित होगी.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी. रिश्ते में समझ और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सहयोग और स्नेह मिलेगा. आपकी जोड़ी की सब तारीफ करेंगे.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. यात्रा के दौरान थकान या नींद की कमी की समस्या हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती. संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से आप फिट रहेंगे.

उपाय

प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इससे भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 07 Nov 2025 10:00 PM (IST)
Tags :
Pisces Horoscope Pisces Weekly Horoscope Meen

Frequently Asked Questions

9 से 15 नवंबर 2025 का सप्ताह मीन राशि के लिए कैसा रहेगा?

यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए सौभाग्यशाली रहेगा। करियर, कारोबार और निजी जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे, जिससे लोकप्रियता और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

करियर के लिहाज से यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए कैसा है?

सप्ताह की शुरुआत करियर के लिए शुभ है। नौकरी ढूंढ रहे लोगों को मित्र की मदद से अच्छी नौकरी मिल सकती है। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी।

व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है?

व्यवसायी जातकों के लिए यह सप्ताह विस्तार और लाभ के अवसर लाएगा। आप व्यापार में नया प्रयोग कर सकते हैं और नए भागीदार या निवेशक जुड़ सकते हैं।

मीन राशि वालों के लिए धन राशिफल कैसा है?

इस सप्ताह धन का प्रवाह अच्छा रहेगा। पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है और आप नई योजनाओं में निवेश पर विचार कर सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी है।

प्रेम जीवन के मामले में मीन राशि वालों के लिए क्या सलाह है?

प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी और लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी। विवाहित जातकों को जीवनसाथी से भरपूर सहयोग और स्नेह मिलेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
Advertisement

वीडियोज

दिल्ली टू बिहार...वोटों का कारोबार! |
छोटे, खुदरा और घरेलू सामानों की ढुलाई करेगा रेलवे
बेतिया की जनता किसके हक में देगी अपना मतदान?
जिसकी सरकार उसके साथ तेजप्रताप?
क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
'अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा PAK', ट्रंप के दावे पर बोले राजनाथ, कहा- भारत सही समय पर...
बिहार
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
ए सिपाही पकड़ो! हरा गमछा देख फायर हो गए तेज प्रताप यादव, बोले- 'जयचंदवा की पार्टी का है…'
बॉलीवुड
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका पादुकोण, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
फ्लोरल ब्लेजर पहन बॉस लेडी लुक में नजर आईं दीपिका, स्टनिंग पोज से चुराया फैंस का दिल
क्रिकेट
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
'शादी से पहले और अब...', पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बताया शादी के बाद कैसे बदल गए विराट कोहली
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
शिक्षा
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
2025 की रैंकिंग में कमाल तो एक साल बाद QS Asia Ranking में बेहाल, जामिया की इस बदहाली का जिम्मेदार कौन?
हेल्थ
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
मां बनने का सपना तोड़ सकता है तेजी से बढ़ रहा बेली फैट, जानें इस पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
जनरल नॉलेज
Crypto Mining: कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
कौन-सा देश कर रहा क्रिप्टोकरेंसी की सबसे ज्यादा माइनिंग, जानें क्या है भारत की स्थिति?
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget