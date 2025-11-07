Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom



















Meen Saptahik Rashifal 9 to 15 November 2025: मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्यशाली रहने वाला है. करियर, कारोबार और निजी जीवन में नई शुरुआत के अवसर मिलेंगे.

सप्ताह की शुरुआत में की गई कोशिशें आगे चलकर बड़ा लाभ दिला सकती हैं. इस दौरान आपकी लोकप्रियता और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.

मीन साप्ताहिक करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत करियर के लिहाज से शुभ है. नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों को इष्टमित्रों की मदद से अच्छी जॉब ऑफर मिल सकती है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.

जो लोग राजनीति या पब्लिक रिलेशन से जुड़े हैं, उन्हें अपने वाक्पटुता कौशल से बड़ा फायदा मिल सकता है.

मीन साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह विस्तार और लाभ के अवसर लेकर आएगा. आप अपने व्यापार में कोई नया प्रयोग कर सकते हैं जो लाभदायक सिद्ध होगा. नए भागीदार या निवेशक जुड़ सकते हैं.

यदि आप निर्यात-आयात या विदेश से जुड़े काम करते हैं, तो इस सप्ताह आपको बड़ा ऑर्डर या अनुबंध मिलने की संभावना है.

मीन साप्ताहिक धन राशिफल

इस सप्ताह धन का प्रवाह अच्छा रहेगा. पुराने निवेशों से लाभ हो सकता है. आप नई योजनाओं में पूंजी निवेश करने पर विचार करेंगे. कामकाजी महिलाओं के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. आय में वृद्धि और सम्मान दोनों के योग हैं.

मीन साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवारिक जीवन में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी. किसी वरिष्ठ सदस्य की मध्यस्थता से आपसी मतभेद खत्म होंगे. घर में खुशी का माहौल रहेगा. ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा. यदि कोई पारिवारिक आयोजन या यात्रा की योजना बन रही है, तो वह आनंददायक साबित होगी.

मीन साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग शानदार रहेगी. रिश्ते में समझ और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से सहयोग और स्नेह मिलेगा. आपकी जोड़ी की सब तारीफ करेंगे.

मीन साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. यात्रा के दौरान थकान या नींद की कमी की समस्या हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती. संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त आराम से आप फिट रहेंगे.

उपाय

प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इससे भाग्य की बाधाएं दूर होंगी और आर्थिक स्थिरता में वृद्धि होगी.