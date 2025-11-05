हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलMeen Masik Rashifal November 2025: मीन राशि प्रेम और परिवार में सामंजस्य, कार्य में सफलता

Meen Masik Rashifal November 2025: मीन राशि प्रेम और परिवार में सामंजस्य, कार्य में सफलता

Pisces Monthly Horoscope November 2025: मीन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मीन मासिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 05 Nov 2025 05:34 PM (IST)
Pisces Monthly Horoscope November 2025: मीन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मीन मासिक राशिफल.

मीन मासिक राशिफल नवंबर 2025

पारिवारिक जीवन: मीन राशि वाले को नवंबर का महिना अनुकूल साबित होगा. छोटी -मोटी परेशानी को अगर ध्यान नहीं दे कोई लम्बी परेशानी नहीं होगी परिवार के सदस्य का सहयोग मिलेगा, खर्च पर नियंत्रण करे परिवार में कई तरह के परेशानी आ सकती है इसलिए किसी तरह के खर्च को पहले रूटीन बनाए फिर किसी कार्य को लेकर आगे बढ़े.
व्योपार तथा नौकरी: व्यापार करने वाले किसी विशेष परियोजना बना कर रखे इस माह स्थगित करे पूंजी का निवेश में हानि की संभावना है. अगर पुराने व्यापार को अच्छी तरह से चलाते है अच्छा मुनाफा होगा नौकरी कर रहे है 16 नवंबर तक ठीक ठाक चलेगा लेकिन आप अपने कर्तव्य का अच्छे तरह से पालन करेंगे.
शिक्षा तथा करियर: विधार्थियों को इस माह अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी,प्राइमरी स्कूल में पढाई कर रहे है अध्यापक से साथ बर्ताव ठीक रखे कालेज में पढाई कर रहे है अपने कमजोर विषय पर फॉक्स करे. करियर में मान सम्मान मिलेगा बौधिक तथा आध्यात्मिक तरीके से लाभ मिलेगा.
प्रेम जीवन: प्रेम सम्बन्ध को लेकर प्रसन्न रहेगे पार्टनर का सहयोग मिलेगा लम्बी पुरानी विवाद चल रही थी वह समाप्त होगा रिश्ते को अच्छी तरह से ऑपरेट करे लव लाइफ में ताजगी आएगी. लिविंग रिलेशन में है एक दुसरे को सपोर्ट करेगे ,सिंगल है सहपाठी के साथ बात बनेगी.
स्वास्थ्य: स्वस्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरुरत नही राशि के स्वामी अच्छे स्थति में है पुरानी कोई बिमारी था वह ठीक होगा लेकिन दैनिक रूटीन ठीक तरह से मेंटेन करे ,खान पान आपके लिए बहुत महतवपूर्ण रहेगा.
उपाय: प्रत्येक दिन भगवान गणेश का पूजन करे. नित्य भगवान शंकर का पूजन करे, अभिषेक करे.
