Meen Saptahik Tarot Rashifal 28 December 2025 to 3 January 2026: टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि यह सप्ताह मीन राशि वालों के लिए आत्म-मूल्यांकन और सुधार का है. पिछले फैसलों पर नजर डालनी पड़ेगी कुछ सही थे, कुछ नहीं.

अच्छी बात यह है कि इस बार गलती सुधारने का मौका मिल रहा है. लेकिन सच यह है: अगर पुरानी आदतें नहीं छोड़ीं, तो “नई शुरुआत” सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगी.

मीन टैरो साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार में माहौल मिला-जुला रहेगा. जीवनसाथी का व्यवहार कभी सहयोगी तो कभी चिड़चिड़ा हो सकता है. प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो, वरना छोटी बात बड़ा मुद्दा बन सकती है. संयम यहां सबसे बड़ी जरूरत है.

मीन टैरो साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम जीवन में स्पष्टता की जरूरत है. रिश्ते में अगर कुछ अधूरा या दबा हुआ है, तो अब सामने आएगा. इसे नजरअंदाज मत करो. सिंगल लोगों के लिए यह समय पहले खुद को समझने का है, फिर किसी नए रिश्ते की सोच बनाओ.

मीन टैरो साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यापार में पुराने फैसलों की समीक्षा जरूरी है. जहां गलती हुई थी, वहां सुधार करने का मौका मिलेगा. नई शुरुआत संभव है, लेकिन तभी जब पुरानी गलतियों से सबक लिया जाए.

मीन टैरो साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह सुधार और रीसेट का है. कोई पुरानी चूक अब ठीक की जा सकती है. ईमानदारी और मेहनत दिखाओगे तो आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा.

मीन टैरो साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

छात्रों और युवाओं के लिए यह समय अनुकूल है. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं. लेकिन आत्म-अनुशासन जरूरी है बिना मेहनत रिज़ल्ट नहीं आएगा.

मीन टैरो साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पुराने खर्चों या गलत निर्णयों का असर दिख सकता है. बजट को दोबारा सेट करना समझदारी होगी.

मीन टैरो साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक थकान और ओवरथिंकिंग परेशान कर सकती है. खुद को दोष देने की आदत छोड़ो. थोड़ी मानसिक सफाई जरूरी है.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: हल्का नीला

उपाय: गुरुवार के दिन गुरु मंत्र का जप करें और पुराने नकारात्मक पैटर्न छोड़ने का संकल्प लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.