हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Tarot Rashifal 2026: मिथुन टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Mithun Tarot Rashifal 2026: मिथुन टैरो राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026?

Gemini Yearly 2026 Tarot Horoscope: मिथुन राशि के लिए 2026 करियर और व्यापार में प्रगति, नए अवसर और लाभ का साल रहेगा. यात्राएं सफल होंगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी रहेगी.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Dec 2025 12:53 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Yearly Horoscope 2026: साल 2026 मिथुन राशि वालों के लिए रचनात्मकता, अवसर और आत्मविकास का वर्ष साबित होगा. आप स्वभाव से संवेदनशील, कल्पनाशील और दयालु हैं, जिसका प्रभाव इस पूरे साल आपके रिश्तों और कार्यक्षेत्र में देखने को मिलेगा. टैरो कार्ड Ace of Wands नए अवसरों, ऊर्जा और तरक्की का संकेत दे रहा है.

करियर और बिजनेस: साल की शुरुआत में काम का दबाव बढ़ सकता है और कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी. स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही जिम्मेदारियाँ निभाएं. सहकर्मियों और सीनियर्स से तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. जुलाई के मध्य के बाद समय आपके पक्ष में आएगा. बिजनेस में विस्तार, नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग से लाभ के योग बनेंगे. नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन और आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं.

प्रेम और दांपत्य जीवन: प्रेम जीवन में यह वर्ष उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. साल की शुरुआत में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत रहेगा, लेकिन अगस्त के बाद कुछ गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. सिंगल लोगों को नया रिश्ता मिल सकता है. विवाहित जीवन सामान्य रूप से सुखद रहेगा, बशर्ते आप रिश्ते में ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें.

परिवार: परिवार में सौहार्द बना रहेगा. नई जिम्मेदारियाँ आएंगी, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाएंगे. किसी शुभ यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

स्वास्थ्य: पाचन संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. तला-भुना और भारी भोजन से बचें. नियमित व्यायाम और भरपूर पानी पीना लाभदायक रहेगा.

उपाय: बुधवार को गौ माता को चारा खिलाएं. हरी सब्जियां, हरी मूंग की दाल, हरी चूड़ियां या हरी साड़ी का दान करें. माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को भोजन कराएं.

FAQs

Q1. क्या 2026 मिथुन राशि के लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा?
हाँ, जुलाई के बाद आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

Q2. क्या इस साल प्रेम विवाह के योग हैं?
कुछ जातकों के लिए नए रिश्ते मजबूत होकर विवाह तक पहुँच सकते हैं.

Q3. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
खानपान पर नियंत्रण और नियमित योग-व्यायाम सबसे जरूरी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 06 Dec 2025 12:53 AM (IST)
