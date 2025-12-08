Virgo Horoscope 2026: मानसिक तनाव, नींद और इम्युनिटी से जुड़ी समस्याओं का रखें खास ध्यान

साल का अंतिम चरण कन्या राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन संभलकर चलने वाला रहेगा. ग्रहों की तिरछी नजर होने की वजह से आप मानसिक तनाव, नींद, और इम्युनिटी से जुड़ी समस्याओं से जूझ सकते हैं, इसलिए सही लाइफस्टाइल और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या में शामिल करके खुद को फिट रख सकते हैं.