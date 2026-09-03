Aaj Ka Mithun Rashifal 3 September 2026: 3 सितंबर 2026, गुरुवार के दिन पूरे दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन कृत्तिका नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा सुबह 07:26 बजे के बाद आपकी राशि से 12वें भाव (द्वादश भाव यानी कानूनी मामले, व्यय, बाहरी दबाव, व्यवस्थागत रुकावटें व सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 12वें चंद्रमा के प्रभाव से आज आपको अपने कार्यों से जुड़े कानूनी दांवपेचों और नियमों को बारीकी से सीखने व समझने की जरूरत रहेगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो शुभ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया तथा दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज मिथुन राशि के जातकों को अपनी कार्यप्रणाली में अनुशासन बनाए रखने और कानूनी प्रक्रियाओं को समझने पर जोर देना होगा. व्यावसायिक गतिविधियों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही या आलस्य बिल्कुल न बरतें; एक छोटी सी ढिलाई भी बड़ा नुकसान करा सकती है. नए बिजनेसमैन (Startups) के लिए आज ग्रहों की चाल बहुत अधिक अनुकूल नहीं है; इसलिए कोई भी बड़ा जोखिम भरा कदम उठाने से बचें. बिजनेस में अपने स्टाफ, कर्मचारियों और सहयोगियों का पूरा योगदान न मिल पाने के कारण प्रोडक्शन (उत्पादन) में डाउनफॉल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे डिलीवरी में देरी संभव है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यभार बढ़ने और कार्यस्थल की व्यवस्था को संभालने का रहेगा. प्रतिकूल ग्रह स्थिति के चलते वर्कप्लेस पर किसी प्रमुख कर्मचारी के अचानक चले जाने या अनुपस्थित होने से कार्यक्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में कामकाज को लेकर भारी दबाव और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. दफ्तर में किसी तीसरे व्यक्ति की सुनी-सुनाई बात पर बिना सोचे-समझे भरोसा न करें; इससे आपके साथी सहकर्मियों (Co-workers) के साथ अविश्वास और मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी पारदर्शिता और बातचीत बनाए रखने का है. दांपत्य जीवन में परस्पर प्रेम तो बना रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें आपका जीवनसाथी आपसे छुपाने की कोशिश करे; इस बात को लेकर मन में संदेह न लाएं और शांत रहकर बातचीत करें ताकि आपसी दूरियां न बढ़ें.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट राशिफल (Education & Sports)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर संभलकर चलने का है. सेहत में उतार-चढ़ाव रहने के कारण पढ़ाई और रियाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं; अपने शरीर के संकेतों को समझें और भरपूर आराम लें.

द्वादश भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण शारीरिक कमजोरी, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. काम के बढ़ते बोझ और सहकर्मियों के व्यवहार से मानसिक तनाव न पालें. नियमित रूप से प्राणायाम करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के असंतुलित खान-पान से परहेज करें.

शुभ रंग: मैरून (Maroon)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, शहद, गंगाजल व दूर्वा अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु को तुलसी दल व केले का भोग लगाएं और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या भोजन का दान करें; इससे 12वें चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव शांत होंगे, कानूनी मामलों में राहत मिलेगी और कार्यस्थल की व्यवस्थाएं सुचारू होंगी.

FAQs

Q1. 3 सितंबर 2026 को मिथुन राशि के कारोबारियों को प्रोडक्शन में आ रही गिरावट से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

Ans. स्टाफ व सहयोगियों के साथ सामंजस्य सुधारें, लापरवाही बिल्कुल न बरतें और कानूनी नियमों की सही जानकारी रखें.

Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किस बात से बचना चाहिए?

Ans. किसी तीसरे की कही बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें और बढ़ते वर्कलोड को शांत रहकर योजनाबद्ध तरीके से निपटाएं.

Q3. आज मिथुन राशि के छात्रों और खिलाड़ियों को अपनी सेहत के लिए क्या सावधानी रखनी है?

Ans. सेहत में उतार-चढ़ाव रहेगा; इसलिए दिनचर्या को अनुशासित रखें और स्वास्थ्य बिगड़ने पर तुरंत आराम व डॉक्टरी सलाह लें.

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