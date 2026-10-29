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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAries Daily Horoscope 29 October 2026: करवा चौथ पर लाइफ पार्टनर के नजरिए को समझें, दूसरों की परवाह किए बिना काम पर फोकस रखें नौकरीपेशा

Aries Daily Horoscope 29 October 2026: करवा चौथ पर लाइफ पार्टनर के नजरिए को समझें, दूसरों की परवाह किए बिना काम पर फोकस रखें नौकरीपेशा

Aaj Ka Mesh Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ, मेष राशि का दैनिक राशिफल! दूसरे चंद्रमा का प्रभाव, फेस्टिव सीजन प्रोजेक्ट, बिजनेस शुभ मुहूर्त, करवा चौथ दांपत्य प्रेम और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Oct 2026 07:03 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब व करवा चौथ के उत्सव स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या पारिवारिक धन के बंटवारे से जुड़े मामलों में कुछ कानूनी या आपसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; अतः ऐसे मसलों पर शांत रहकर ही बात आगे बढ़ाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

  • दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिघ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

नए प्रोजेक्ट में जोर-शोर से जुटें, ये हैं 2 शुभ मुहूर्त: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए कारोबारी किसी नए प्रोजेक्ट या नई व्यावसायिक शाखा पर पूरे जोर-शोर और ऊर्जा के साथ जुटेंगे. यदि आप इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने या लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) का समय आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगा.

चैरिटी और सेवा कार्यों से संवरेगा जीवन: व्यापारियों के लिए केवल लाभ कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए; निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, चैरिटी या गैर-मुनाफे वाले जनकल्याणकारी कार्य भी आपके व्यक्तित्व और जीवन के स्तर को श्रेष्ठ बनाने के सबसे उत्तम माध्यम साबित होंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

दूसरों की परवाह छोड़ें, बुलंद हौसले से पाएं जीत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर दूसरों की कानाफूसी या आलोचना की परवाह किए बिना केवल अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित रखना होगा; ऐसा करने से सफलता निश्चित मिलेगी.

बनी रहेगी ऊर्जा, समस्याएं होंगी दूर: ऑफिस में अपने रूटीन टास्क और जरूरी प्रोजेक्ट्स को निपटाने के लिए पर्याप्त शारीरिक व मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. जॉब करने वालों के सामने कुछ छोटी-मोटी अड़चनें या समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपके काम करने का बुलंद हौसला हर बाधा को धराशायी कर देगा.

3. करवा चौथ, दांपत्य, छात्र व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें: आज करवा चौथ के पावन पर्व पर वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए जीवनसाथी के नजरिए और भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है. एक-दूसरे के प्रति समर्पण और सामंजस्यपूर्ण प्रेम संबंधों से मन को गहरी संतुष्टि व मानसिक शांति प्राप्त होगी.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी रहेंगे एकाग्र: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने के बजाय पूरी तन्मयता से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे भाव के उच्च चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. करवा चौथ व्रत रखने वाले जातक दिनभर मानसिक शांति बनाए रखें और रात्रि में अर्घ्य के बाद सात्विक व हल्का आहार लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन संयोग पर माता करवा और भगवान श्री गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीवनसाथी के हाथ से जल ग्रहण करें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री और लाल या पीले फल भेंट करें. इससे दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य, व्यापार में उन्नति और पैतृक विवादों का शीघ्र समाधान होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
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