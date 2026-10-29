Aaj Ka Mesh Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से दूसरे भाव यानी द्वितीय भाव (धन, संचित पूंजी, पैतृक संपत्ति, वाणी, कुटुंब व करवा चौथ के उत्सव स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. दूसरे भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति या पारिवारिक धन के बंटवारे से जुड़े मामलों में कुछ कानूनी या आपसी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; अतः ऐसे मसलों पर शांत रहकर ही बात आगे बढ़ाएं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)

29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र

रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, परिघ योग और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से मालव्य योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से द्वितीय भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

नए प्रोजेक्ट में जोर-शोर से जुटें, ये हैं 2 शुभ मुहूर्त: आगामी त्योहारी सीजन (Festive Season) की भारी मांग को देखते हुए कारोबारी किसी नए प्रोजेक्ट या नई व्यावसायिक शाखा पर पूरे जोर-शोर और ऊर्जा के साथ जुटेंगे. यदि आप इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने या लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य (शुभ का चौघड़िया) का समय आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होगा.

चैरिटी और सेवा कार्यों से संवरेगा जीवन: व्यापारियों के लिए केवल लाभ कमाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए; निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, चैरिटी या गैर-मुनाफे वाले जनकल्याणकारी कार्य भी आपके व्यक्तित्व और जीवन के स्तर को श्रेष्ठ बनाने के सबसे उत्तम माध्यम साबित होंगे.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

दूसरों की परवाह छोड़ें, बुलंद हौसले से पाएं जीत: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर दूसरों की कानाफूसी या आलोचना की परवाह किए बिना केवल अपने मूल काम पर ध्यान केंद्रित रखना होगा; ऐसा करने से सफलता निश्चित मिलेगी.

बनी रहेगी ऊर्जा, समस्याएं होंगी दूर: ऑफिस में अपने रूटीन टास्क और जरूरी प्रोजेक्ट्स को निपटाने के लिए पर्याप्त शारीरिक व मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. जॉब करने वालों के सामने कुछ छोटी-मोटी अड़चनें या समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन आपके काम करने का बुलंद हौसला हर बाधा को धराशायी कर देगा.

3. करवा चौथ, दांपत्य, छात्र व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर पार्टनर के दृष्टिकोण को समझें: आज करवा चौथ के पावन पर्व पर वैवाहिक संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए जीवनसाथी के नजरिए और भावनाओं को समझना बेहद जरूरी है. एक-दूसरे के प्रति समर्पण और सामंजस्यपूर्ण प्रेम संबंधों से मन को गहरी संतुष्टि व मानसिक शांति प्राप्त होगी.

छात्र, कलाकार व खिलाड़ी रहेंगे एकाग्र: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने के बजाय पूरी तन्मयता से अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दूसरे भाव के उच्च चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. करवा चौथ व्रत रखने वाले जातक दिनभर मानसिक शांति बनाए रखें और रात्रि में अर्घ्य के बाद सात्विक व हल्का आहार लें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 3

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन संयोग पर माता करवा और भगवान श्री गणेश जी की विधि-विधान से पूजा करें. शिवलिंग पर जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा केसर और लाल चंदन मिलाकर अर्पित करें. शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीवनसाथी के हाथ से जल ग्रहण करें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री और लाल या पीले फल भेंट करें. इससे दांपत्य जीवन में अखंड सौभाग्य, व्यापार में उन्नति और पैतृक विवादों का शीघ्र समाधान होगा.

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