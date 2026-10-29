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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर अपनी ही राशि में चंद्रमा और परिध योग से बिजनेस में अच्छी खबर, ऑनलाइन कारोबार से बंपर मुनाफा

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर अपनी ही राशि में चंद्रमा और परिध योग से बिजनेस में अच्छी खबर, ऑनलाइन कारोबार से बंपर मुनाफा

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 October 2026 करवा चौथ: वृषभ राशि का दैनिक राशिफल! अपनी राशि में उच्च चंद्रमा, परिध योग, ऑनलाइन बिजनेस में बंपर मुनाफा, पैतृक जिम्मेदारी और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Oct 2026 07:07 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा, आभा व दांपत्य सुख स्थान) में उच्च के होकर संचरण कर रहे हैं. अपनी राशि में चंद्रमा के गोचर से आपकी इच्छाशक्ति (Willpower) अत्यधिक दृढ़ रहेगी, जिससे जीवन में सफलता की एक नई उम्मीद और नए रास्ते खुलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

  • दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक आपकी अपनी ही राशि (वृषभ राशि - उच्च राशि) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

परिध योग से बिजनेस में अच्छी खबर, ऑनलाइन कारोबार से लाभ: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे परिध योग के शुभ प्रभाव से कारोबार में कोई सकारात्मक और अत्यंत उत्साहवर्धक समाचार प्राप्त हो सकता है. आगामी फेस्टिव सीजन की अपार संभावनाओं को भुनाने के लिए व्यापारी अपने कारोबार को डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय करेंगे, जिससे बिक्री में जबर्दस्त उछाल आएगा और अच्छा-खासा मुनाफा हाथ लगेगा.

पैतृक बिजनेस में अचानक बड़ी जिम्मेदारी: पुश्तैनी या पारिवारिक कारोबार (Ancestral Business) में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा अचानक आपके कंधों पर व्यवसाय की कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है; इसे पूरे समर्पण से स्वीकार करें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

अतिरिक्त काम से बड़ा फायदा, सेहत का रखें ध्यान: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यस्थल पर अतिरिक्त वित्तीय लाभ या इंसेंटिव हासिल करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क या ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जो आने वाले दिनों में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. हालांकि, काम के चक्कर में अपनी शारीरिक सेहत को नजरअंदाज न करें.

पूरी ऊर्जा व स्फूर्ति से निपटेंगे काम: कार्यस्थल (Workspace) पर आप पूरे दिन अद्भुत ऊर्जा, ताजगी और स्फूर्ति के साथ सक्रिय बने रहेंगे; सहकर्मी आपके काम की गति देखकर प्रभावित होंगे.

3. करवा चौथ, दांपत्य, छात्र व परिवार (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर सामान्य व सुखद दांपत्य, बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान: करवा चौथ के पावन पर्व पर प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन सहज और स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेंगे; पति-पत्नी के बीच आत्मीय सामंजस्य बना रहेगा. हालांकि, परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में अचानक उतार-चढ़ाव आ सकता है, जिससे थोड़ी भागदौड़ और मानसिक चिंता हो सकती है.

प्रतियोगी छात्र तन-मन से जुटेंगे: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आने वाले पेपर्स को क्रैक करने के लिए पूरे तन-मन से अध्ययन में जुटे रहेंगे; यह गंभीर समर्पण उनके सुखद भविष्य की मजबूत नींव तैयार करेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न में उच्च चंद्रमा से मानसिक संतुलन बेहतरीन रहेगा. व्रत रखने वाले जातक दिन में अत्यधिक भागदौड़ से बचें और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद सुपाच्य आहार व पर्याप्त जल लें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 1

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन पर्व पर अपनी राशि में उच्च चंद्रमा की कृपा पाने हेतु प्रातः काल मां गौरी और भगवान शिव की संयुक्त आराधना करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, मिश्री और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर अर्पित करें. शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर जीवनसाथी के दीर्घायु की कामना करें. किसी सुहागिन महिला को पीले वस्त्र या हल्दी-बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे व्यापार में ऑनलाइन विस्तार होगा, दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और पारिवारिक जिम्मेदारियां सुगमता से पूरी होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:07 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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