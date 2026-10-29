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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026: ऑफिस विवादों से बनाएं दूरी, मार्केटिंग फील्ड में बढ़ेगा तनाव; करवा चौथ पर जुबान से न निकालें कड़वे बोल

Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026: ऑफिस विवादों से बनाएं दूरी, मार्केटिंग फील्ड में बढ़ेगा तनाव; करवा चौथ पर जुबान से न निकालें कड़वे बोल

Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026 करवा चौथ: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! 12वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में कानूनी सतर्कता, शेयर मार्केट, ऑफिस विवाद और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Oct 2026 07:12 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, कानूनी उलझनें, दूरस्थ स्थान, मानसिक तनाव व गुप्त चिंता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते कानूनी दांवपेच या कागजी औपचारिकताओं में जरा सी अपरिपक्वता व अनुभवहीनता बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है; इसलिए हर कदम बेहद फूंक-फूंक कर रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

  • दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और शेयर बाजार (Business & Investment)

कारोबार में गति, पर कानूनी पचड़ों से रहें दूर: व्यापारिक दृष्टिकोण से कामकाज सामान्य गति से अच्छा चलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की टैक्स, एग्रीमेंट या कानूनी उलझनों से पूरी तरह बचकर रहना होगा. याद रखें कि यदि एक बार कानूनी चक्कर शुरू हुआ तो उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा. अधिक मुनाफे के चक्कर में किसी महत्वपूर्ण कार्य को डेडलाइन पर पूरा करने में आप असफल रह सकते हैं.

शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में जल्दबाजी न करें: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सट्टे से जुड़े वित्तीय मामलों में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. समय पूरी तरह आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसान करा सकता है.

सामाजिक संबंध व बच्चों की शिक्षा: सामाजिक संपर्कों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है; इसके साथ ही घर में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और करियर पर भी विशेष ध्यान दें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में विवादों से दूरी, वाणी पर रखें नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर चल रही गुटबाजी, राजनीति या आपसी विवादों से पूरी दूरी बनाए रखें. अपनी जुबान और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें; किसी भी अनावश्यक बहस में कूदना आपके करियर के लिए घातक हो सकता है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को तनाव, काम पर रखें फोकस: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातक (Marketing Employed Persons) आज मानसिक तनाव और अव्यवस्था से परेशान रह सकते हैं; परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रहेंगी. अपने प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने के लिए केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

3. करवा चौथ, लव, छात्र व मानसिक स्थिति (Karwa Chauth, Love & Education)

करवा चौथ पर चुभती बात से नाराज हो सकता है पार्टनर: आज करवा चौथ के पावन पर्व पर अपनी वाणी में विशेष मिठास रखें. आपकी कही गई कोई तीखी या चुभती हुई बात आपके जीवनसाथी अथवा लव पार्टनर को गहरी ठेस पहुंचा सकती है और वे आपसे बुरी तरह नाराज हो सकते हैं; प्रेम और संयम से दिन को खास बनाएं.

अचानक परीक्षा तारीख आने से छात्र चिंतित: विद्यार्थी वर्ग (Students) को संबंधित यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा अचानक परीक्षा की तारीख (Exam Date) घोषित किए जाने से मानसिक तनाव हो सकता है; घबराएं नहीं और टाइम टेबल बनाकर रिवीजन शुरू करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें भाव के चंद्रमा के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. करवा चौथ व्रत रखने वाले जातक दिनभर शांत रहें और रात्रि में चंद्र अर्घ्य के बाद हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन अवसर पर 12वें चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय माता करवा और चंद्रमा की विधिवत पूजा कर अर्घ्य दें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री के साथ चने की दाल या पीली मिठाई भेंट करें. इससे कानूनी अड़चनें टलेंगी, पारिवारिक कलह शांत होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता लौटेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:12 AM (IST)
Tags :
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