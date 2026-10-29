Aaj Ka Mithun Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 12वें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, कानूनी उलझनें, दूरस्थ स्थान, मानसिक तनाव व गुप्त चिंता स्थान) में संचरण कर रहे हैं. द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते कानूनी दांवपेच या कागजी औपचारिकताओं में जरा सी अपरिपक्वता व अनुभवहीनता बड़ा आर्थिक नुकसान करा सकती है; इसलिए हर कदम बेहद फूंक-फूंक कर रखें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)

29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र

रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 12वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात आपकी अपनी राशि (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय काम शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कानूनी या वित्तीय काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और शेयर बाजार (Business & Investment)

कारोबार में गति, पर कानूनी पचड़ों से रहें दूर: व्यापारिक दृष्टिकोण से कामकाज सामान्य गति से अच्छा चलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की टैक्स, एग्रीमेंट या कानूनी उलझनों से पूरी तरह बचकर रहना होगा. याद रखें कि यदि एक बार कानूनी चक्कर शुरू हुआ तो उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा. अधिक मुनाफे के चक्कर में किसी महत्वपूर्ण कार्य को डेडलाइन पर पूरा करने में आप असफल रह सकते हैं.

शेयर मार्केट व म्यूचुअल फंड में जल्दबाजी न करें: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या सट्टे से जुड़े वित्तीय मामलों में हाथ डालने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें. समय पूरी तरह आपके अनुकूल नहीं है, इसलिए बिना सोचे-समझे किया गया निवेश नुकसान करा सकता है.

सामाजिक संबंध व बच्चों की शिक्षा: सामाजिक संपर्कों को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है; इसके साथ ही घर में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और करियर पर भी विशेष ध्यान दें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

ऑफिस में विवादों से दूरी, वाणी पर रखें नियंत्रण: कार्यस्थल (Workspace) पर चल रही गुटबाजी, राजनीति या आपसी विवादों से पूरी दूरी बनाए रखें. अपनी जुबान और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखें; किसी भी अनावश्यक बहस में कूदना आपके करियर के लिए घातक हो सकता है.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को तनाव, काम पर रखें फोकस: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातक (Marketing Employed Persons) आज मानसिक तनाव और अव्यवस्था से परेशान रह सकते हैं; परिस्थितियां थोड़ी विपरीत रहेंगी. अपने प्रोजेक्ट्स को तय समय पर पूरा करने के लिए केवल और केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें.

3. करवा चौथ, लव, छात्र व मानसिक स्थिति (Karwa Chauth, Love & Education)

करवा चौथ पर चुभती बात से नाराज हो सकता है पार्टनर: आज करवा चौथ के पावन पर्व पर अपनी वाणी में विशेष मिठास रखें. आपकी कही गई कोई तीखी या चुभती हुई बात आपके जीवनसाथी अथवा लव पार्टनर को गहरी ठेस पहुंचा सकती है और वे आपसे बुरी तरह नाराज हो सकते हैं; प्रेम और संयम से दिन को खास बनाएं.

अचानक परीक्षा तारीख आने से छात्र चिंतित: विद्यार्थी वर्ग (Students) को संबंधित यूनिवर्सिटी या बोर्ड द्वारा अचानक परीक्षा की तारीख (Exam Date) घोषित किए जाने से मानसिक तनाव हो सकता है; घबराएं नहीं और टाइम टेबल बनाकर रिवीजन शुरू करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: 12वें भाव के चंद्रमा के कारण अनिद्रा, आंखों में जलन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. करवा चौथ व्रत रखने वाले जातक दिनभर शांत रहें और रात्रि में चंद्र अर्घ्य के बाद हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन अवसर पर 12वें चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को 21 दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय माता करवा और चंद्रमा की विधिवत पूजा कर अर्घ्य दें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री के साथ चने की दाल या पीली मिठाई भेंट करें. इससे कानूनी अड़चनें टलेंगी, पारिवारिक कलह शांत होगी और दांपत्य जीवन में मधुरता लौटेगी.

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