Gemini Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, नए अवसर, कौशल विकास व पारिवारिक सौहार्द स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए भ्रम से बचकर एकाग्रता बनाए रखनी होगी. 9वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको भाग्य का जबर्दस्त साथ मिलेगा, जिससे आपके अधिकतर कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए नए अवसरों को भुनाने, व्यावसायिक स्थल के नवीनीकरण और पार्टनर के सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा.

मौके की तलाश व त्वरित तैयारी: नए कारोबारियों (New Businessmen) की नजर बाजार में नए और बड़े व्यावसायिक अवसरों पर टिकी रहेगी. जैसे ही अनुकूल मौका मिले, उसका तुरंत लाभ उठाने के लिए आपको पहले से पूरी तैयारी रखनी चाहिए; किसी भी प्रकार की देरी मुनाफे को प्रभावित कर सकती है.

व्यावसायिक स्थल का नवीनीकरण: अपने कार्यस्थल, दुकान या ऑफिस को नया लुक देने और आधुनिक बनाने के लिए आप किसी इंटीरियर विशेषज्ञ से सलाह-मशविरा कर सकते हैं. इस काम की शुरुआत के लिए आज का शुभ समय सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य रहेगा, जिससे कार्य में बरकत आएगी.

पार्टनर की बिजनेस में रुचि: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से आपका जीवनसाथी भी स्वतंत्र रूप से कोई नया बिजनेस शुरू करने या आपके कारोबार में हाथ बंटाने की इच्छा जाहिर कर सकता है; उनकी रुचि को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग, नई तकनीक सीखने और अतिरिक्त समय देकर साख मजबूत करने का रहेगा.

दिनमान अनुकूल व भाग्य का साथ: काम के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिनमान बेहद शानदार रहेगा. आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में भाग्य का संबल मिलेगा और कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे.

न्यू टेक्नोलॉजी व स्किल्स से करियर को उड़ान: जॉब में नई तकनीक (New Technology) और आधुनिक स्किल्स सीखने से आपके करियर को एक नई दिशा और रफ्तार मिलेगी. आपकी इस सीखने की ललक से बॉस और सीनियर्स पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे, जिससे ऑफिस में आपके मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

कामकाज में देना होगा एक्स्ट्रा वक्त: आधिकारिक दायित्वों और पेंडिंग टास्क्स को समय पर पूरा करने के लिए आज आपको दफ्तर में कुछ अतिरिक्त समय (Extra Time) भी देना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण घर में आत्मीयता, डिनर की योजना और रिश्तों में मिठास लेकर आया है.

बाहर डिनर की प्लानिंग व प्यार भरी बातें: घर-परिवार के सदस्यों के साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने (Dinner) की सुंदर प्लानिंग बन सकती है. ग्रहों की अनुकूल चाल यह संकेत दे रही है कि आप अपनी मधुर और प्यार भरी बातों से सभी परिजनों का दिल जीत कर रखेंगे और घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और प्रतियोगी छात्र (Education & Students)

रिवीजन पर दें विशेष ध्यान: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को सलाह दी जाती है कि वे याद किए जाने वाले अध्यायों और फॉर्मूलों का लगातार रिवीजन (दोहराव) करते रहें; ग्रहण दोष के प्रभाव से ध्यान भटक सकता है, जिससे पुराना याद किया हुआ पाठ भूलने की आशंका रहेगी.

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह और मानसिक शांति बनी रहेगी. हालांकि, ऑफिस में अतिरिक्त समय देने और बाहर खान-पान के चलते पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. हल्का और संतुलित भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और कुंभ राशि के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फल और भद्र योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें; इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, नई स्किल्स से करियर में प्रमोशन होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

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