धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल

मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से चमकेगा भाग्य, जॉब में न्यू टेक्नोलॉजी से तरक्की; लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की पहल

मिथुन राशिफल 24 सितंबर 2026: 9वें चंद्रमा व भद्र योग से मिलेगा भाग्य का साथ, जॉब में नई स्किल्स से तरक्की! लाइफ पार्टनर करेगा बिजनेस की इच्छा जाहिर. लकी नंबर 1, लकी रंग रेड.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:20 AM (IST)
Preferred Sources

Gemini Horoscope Today: 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, नए अवसर, कौशल विकास व पारिवारिक सौहार्द स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति से ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए भ्रम से बचकर एकाग्रता बनाए रखनी होगी. 9वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको भाग्य का जबर्दस्त साथ मिलेगा, जिससे आपके अधिकतर कार्यों में निश्चित सफलता प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
राशिफल
वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी
वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए नए अवसरों को भुनाने, व्यावसायिक स्थल के नवीनीकरण और पार्टनर के सहयोग से आगे बढ़ने का रहेगा.

मौके की तलाश व त्वरित तैयारी: नए कारोबारियों (New Businessmen) की नजर बाजार में नए और बड़े व्यावसायिक अवसरों पर टिकी रहेगी. जैसे ही अनुकूल मौका मिले, उसका तुरंत लाभ उठाने के लिए आपको पहले से पूरी तैयारी रखनी चाहिए; किसी भी प्रकार की देरी मुनाफे को प्रभावित कर सकती है.

व्यावसायिक स्थल का नवीनीकरण: अपने कार्यस्थल, दुकान या ऑफिस को नया लुक देने और आधुनिक बनाने के लिए आप किसी इंटीरियर विशेषज्ञ से सलाह-मशविरा कर सकते हैं. इस काम की शुरुआत के लिए आज का शुभ समय सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक अथवा शाम 05:00 से 06:00 बजे के मध्य रहेगा, जिससे कार्य में बरकत आएगी.

पार्टनर की बिजनेस में रुचि: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध होने से आपका जीवनसाथी भी स्वतंत्र रूप से कोई नया बिजनेस शुरू करने या आपके कारोबार में हाथ बंटाने की इच्छा जाहिर कर सकता है; उनकी रुचि को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन भाग्य के सहयोग, नई तकनीक सीखने और अतिरिक्त समय देकर साख मजबूत करने का रहेगा.

दिनमान अनुकूल व भाग्य का साथ: काम के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिनमान बेहद शानदार रहेगा. आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स में भाग्य का संबल मिलेगा और कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे.

न्यू टेक्नोलॉजी व स्किल्स से करियर को उड़ान: जॉब में नई तकनीक (New Technology) और आधुनिक स्किल्स सीखने से आपके करियर को एक नई दिशा और रफ्तार मिलेगी. आपकी इस सीखने की ललक से बॉस और सीनियर्स पूरी तरह संतुष्ट रहेंगे, जिससे ऑफिस में आपके मान-सम्मान व प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

कामकाज में देना होगा एक्स्ट्रा वक्त: आधिकारिक दायित्वों और पेंडिंग टास्क्स को समय पर पूरा करने के लिए आज आपको दफ्तर में कुछ अतिरिक्त समय (Extra Time) भी देना पड़ सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 9वें चंद्रमा का संचरण घर में आत्मीयता, डिनर की योजना और रिश्तों में मिठास लेकर आया है.

बाहर डिनर की प्लानिंग व प्यार भरी बातें: घर-परिवार के सदस्यों के साथ बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने (Dinner) की सुंदर प्लानिंग बन सकती है. ग्रहों की अनुकूल चाल यह संकेत दे रही है कि आप अपनी मधुर और प्यार भरी बातों से सभी परिजनों का दिल जीत कर रखेंगे और घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और प्रतियोगी छात्र (Education & Students)

रिवीजन पर दें विशेष ध्यान: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों (Competitive & General Students) को सलाह दी जाती है कि वे याद किए जाने वाले अध्यायों और फॉर्मूलों का लगातार रिवीजन (दोहराव) करते रहें; ग्रहण दोष के प्रभाव से ध्यान भटक सकता है, जिससे पुराना याद किया हुआ पाठ भूलने की आशंका रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

नवम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन में उत्साह और मानसिक शांति बनी रहेगी. हालांकि, ऑफिस में अतिरिक्त समय देने और बाहर खान-पान के चलते पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. हल्का और संतुलित भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को अनुशासित रखें.

शुभ रंग: रेड (लाल)

शुभ अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और कुंभ राशि के ग्रहण दोष के शमन हेतु भगवान श्री विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल और बेसन के लड्डू अर्पित करें. नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फल और भद्र योग की सिद्धि के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल का दान करें; इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, नई स्किल्स से करियर में प्रमोशन होगा और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 24 Sep 2026 03:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
कन्या राशिफल 24 सितंबर 2026: 6ठे चंद्रमा व भद्र योग से व्यापार की सुस्ती होगी दूर, बिक्री में उछाल; जीवनसाथी देगा आर्थिक खुशखबरी
राशिफल
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
सिंह राशिफल 24 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से दांपत्य में बढ़ेगा प्यार, धृति योग से सुलझेंगी बिजनेस समस्याएं; कॉर्पोरेट क्लाइंट से बड़ा सौदा संभव
राशिफल
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
कर्क राशिफल 24 सितंबर 2026: 8वें चंद्रमा व ग्रहण दोष से संभलकर चलें, विदेशी नौकरी में बाधा; बिजनेस में पारदर्शिता जरूरी
राशिफल
वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी
वृषभ राशिफल 24 सितंबर 2026: 10वें चंद्रमा से ऑफिस की राजनीति से बचें, धृति योग से बाहरी व्यापार में उछाल, मिलेगी बड़ी अथॉरिटी
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
UNGA में ईरान के राष्ट्रपति का ट्रंप पर पलटवार, बोले- 'हम खुद आतंकवाद..'
बिहार
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
जमुई कांड का आरोपी हरेराम यादव पहुंचा कोर्ट, वकील ने जड़ा थप्पड़
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
बॉलीवुड
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
नेशनल अवॉर्ड लेकर लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन, गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
पंजाब कांग्रेस में होगा बदलाव? पायलट ने राहुल-खरगे को सौंपी फीडबैक रिपोर्ट
इंडिया
'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार
'बातचीत से खत्म हो तनाव', ओमान में जहाज पर हमले में भारतीय की मौत पर सख्त सरकार
जनरल नॉलेज
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
कब और किसने शुरू किया था फ्रेंच किस का चलन, क्या है इसका इतिहास?
इंडिया
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
इस्तीफा, गिरफ्तारी, जेल…, ज्ञानेश कुमार पर भड़का विपक्ष, पढ़ें 10 नेताओं के तीखे हमले
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget