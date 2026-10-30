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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलLeo Daily Horoscope 30 October 2026: पैतृक व्यापार में वित्त को लेकर अस्थिरता, परिवार संग पार्टी की बनेगी योजना; लव लाइफ में बड़ी समस्या का अंदेशा

Leo Daily Horoscope 30 October 2026: पैतृक व्यापार में वित्त को लेकर अस्थिरता, परिवार संग पार्टी की बनेगी योजना; लव लाइफ में बड़ी समस्या का अंदेशा

Aaj Ka Singh Rashifal 30 October 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा व शिव योग का प्रभाव, बिजनेस में सावधानी, ऑफिस बैकबाइटिंग से बचाव और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन, सामाजिक दायरा व नेटवर्क स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते आपके स्वभाव में हल्का चुलबुलापन और चंचलता देखने को मिलेगी; मन प्रसन्न रहेगा लेकिन गंभीरता बनाए रखना जरूरी होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

  • दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 11वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय लेन-देन शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

शिव योग से बिजनेस टॉप लिस्ट में, स्टाफ का सहयोग: आज ग्रहों के संयोग से बन रहे शिव योग के शुभ प्रभाव से कर्मचारियों व स्टाफ के निरंतर और समर्पित प्रयासों के बल पर आप अपने कारोबार को मार्केट की शीर्ष सूची (Top List) में स्थापित करने के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे.

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फेस्टिव सीजन में वित्तीय सावधानी जरूरी, पैतृक व्यापार में अस्थिरता: त्योहारी सीजन (Festive Season) के दौरान आर्थिक लेन-देन में कड़ी सतर्कता बरतें; छोटी सी वित्तीय असावधानी से मुनाफे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है. वहीं, पुश्तैनी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े जातक नकदी और फंड की स्थिति को लेकर मन में कुछ असुरक्षा व अस्थिरता का अनुभव कर सकते हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

तरक्की से जलेंगे लोग, बैकबाइटिंग से रहें सतर्क: कार्यस्थल (Workspace) पर आपकी तेज प्रगति और सफलता को देखकर कुछ सहकर्मी ईर्ष्यावश आपके पीछे चुगलखोरी (Backbiting) या छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं; सतर्क रहें और किसी भी प्रतिक्रिया में न उलझें.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स संगति सुधारें, आकर्षण का केंद्र बनेगी कार्यशैली: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को नकारात्मक लोगों से दूर रहकर अच्छी और पेशेवर संगति में रहने की सलाह दी जाती है. आपके सकारात्मक और सुलझे हुए व्यवहार से ऑफिस के अन्य कर्मचारी आपकी ओर आकर्षित होंगे.

3. लव, फैमिली, रिसर्च छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

पार्टनर से आर्थिक लाभ, प्रेमियों को बड़ी समस्या का अलर्ट: आप अपने जीवनसाथी की सूझबूझ और भाग्य के सहयोग से अच्छा-खासा आर्थिक लाभ कमाएंगे. शाम को परिवार के साथ किसी मनोरंजक पार्टी या आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है. लव लाइफ में प्रेमी युगल को विशेष सावधानी रखनी होगी; लापरवाही या छिपाव के चलते भविष्य में किसी बड़ी समस्या में फंसने की आशंका बन रही है.

रिसर्च छात्रों के लिए पेटेंट का सुनहरा अवसर: शोध और अनुसंधान से जुड़े विद्यार्थियों (Research Students) के लिए आज का दिन अपनी रिसर्च का पेटेंट (Patent) फाइल करने या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिहाज से बेहद अनुकूल और शुभ रहेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहेगी. मौसम में बदलाव के कारण गले में खराश या जोड़ों में हल्का खिंचाव हो सकता है; गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 4

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें. देवी महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर सफेद पुष्प या मखाने की खीर का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी, गुप्त शत्रुओं का शमन होगा और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:17 PM (IST)
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