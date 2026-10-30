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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVirgo Daily Horoscope 30 October 2026: वर्कस्पेस पर डेडिकेशन से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए जरूरी सलाह

Virgo Daily Horoscope 30 October 2026: वर्कस्पेस पर डेडिकेशन से खुलेंगे तरक्की के रास्ते, विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे छात्रों के लिए जरूरी सलाह

Aaj Ka Kanya Rashifal 30 October 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 10वें चंद्रमा का प्रभाव, नया बिजनेस आउटलेट, ऑफिस में बोनस-इंक्रीमेंट, विदेश पढ़ाई और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, सामाजिक प्रभाव, पिता व कीर्ति स्थान) में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं. दशम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आप जनकल्याण और दूसरों के हित के कार्यों में आगे रहेंगे, जिससे आपको समाज में बहुत बड़े यश, सम्मान और कीर्ति की प्राप्ति होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

  • दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि
  • नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मिथुन राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

परिवार की सलाह से नया आउटलेट, कुंडली विश्लेषण के बाद लें फैसला: व्यापार विस्तार के लिए परिवार के सदस्यों और वरिष्ठों की सलाह से किसी नए आउटलेट या शाखा को खोलने की ठोस रूपरेखा तैयार हो सकती है. हालांकि, अपनी व्यक्तिगत जन्मपत्रिका (कुंडली) का किसी योग्य ज्योतिर्विद् से भली-भांति विश्लेषण करवाकर ही इस योजना को धरातल पर उतारना सर्वोत्तम रहेगा.

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न्यू बिजनेसमैन की व्यावसायिक यात्रा, पैतृक व्यापार में साथ: ग्रह गोचर पूरी तरह अनुकूल होने के कारण नए कारोबारियों (New Businessmen) को किसी बड़े सप्लायर या क्लाइंट से बड़ा ऑर्डर हासिल करने के सिलसिले में अचानक व्यावसायिक यात्रा करनी पड़ सकती है, जो भविष्य में फलदायी रहेगी. पुश्तैनी या पैतृक कारोबार (Ancestral Business) में परिवार का भरपूर सहयोग (Full Support) और अगाध प्रेम मिलेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कस्पेस पर ऊर्जा से खुलेंगे रास्ते, बोनस व इंक्रीमेंट की खुशखबरी: दफ्तर में आपको अपने नियमित कार्यों को तेजी से निपटाने के लिए निरंतर सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी, जिससे सफलता के नए द्वार खुलेंगे. आपके असाधारण समर्पण (Dedication) और कार्यकुशलता को देखते हुए मैनेजमेंट की ओर से वेतन वृद्धि (Increment) या फेस्टिव सीजन बोनस से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

विरोधी करेंगे तारीफ, अलर्ट रहने की सलाह: नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में उस समय सुखद आश्चर्य हो सकता है जब उनके धुर विरोधी और प्रतिद्वंद्वी भी खुलकर उनके काम की तारीफ करेंगे. हालांकि, ऐसी अप्रत्याशित प्रशंसा के पीछे कोई कूटनीति भी हो सकती है, इसलिए अत्यधिक उत्साहित होने के बजाय सतर्क व सजग रहें.

3. लव, फैमिली, विदेशी छात्र व स्वास्थ्य (Family, Love & Education)

सामंजस्यपूर्ण पारिवारिक जीवन, दांपत्य में रोमांस: आपका घरेलू और वैवाहिक जीवन अत्यंत सौहार्दपूर्ण व संतुलित बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच आत्मीयता और रोमांस की ताजगी बनी रहेगी, जिससे दिन का अंत बेहद सुखद रहेगा.

विदेशी शिक्षा के इच्छुक छात्र रखें पूरा फोकस: जो विद्यार्थी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने (Foreign Studies) के लिए प्रयासरत हैं, वे सोशल मीडिया या अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहकर केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें; निरंतर अभ्यास ही आपके इस बड़े सपने को साकार करेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा से शारीरिक स्फूर्ति उत्तम रहेगी. काम के सिलसिले में भागदौड़ के बाद शाम को पैरों या घुटनों में हल्का तनाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर खीर का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद कन्या को सफेद मिठाई या फल दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में यश की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट-प्रमोशन के मार्ग प्रशस्त होंगे और व्यापारिक यात्रा सफल रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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