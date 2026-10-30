Kal Ka Rashifal, 31 October 2026 (कल का राशिफल): शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए ग्रह-नक्षत्रों और पंचांग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि शाम 04:59:10 (16:59:10) बजे तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि का आरंभ होगा. वहीं सुबह 07:12:35 बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र रात 29:40:16 (अगले दिन तड़के 05:40:16) बजे तक रहेगा.

शनिवार का दिन कर्मफल दाता भगवान शनिदेव और संकटमोचन हनुमान जी की उपासना का पावन अवसर है. षष्ठी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग के शुभ प्रभाव से सिंह, मिथुन, वृष और कुंभ राशि के जातकों को अटका हुआ धन वापस मिलने, प्रॉपर्टी खरीद की योजना, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता और नए बिजनेस की शुरुआत में बड़ी प्रगति के मजबूत संकेत हैं.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 31 अक्टूबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 5 मुख्य क्षेत्रों में 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (31 अक्टूबर 2026, शनिवार)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी (शाम 16:59:10 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी

कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी (शाम 16:59:10 बजे तक), तत्पश्चात सप्तमी नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (सुबह 07:12:35 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु

आर्द्रा नक्षत्र (सुबह 07:12:35 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु करण: वणिज (शाम 16:59:10 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (देर रात 27:53:27 बजे तक)

वणिज (शाम 16:59:10 बजे तक), तत्पश्चात विष्टि/भद्रा (देर रात 27:53:27 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: सिद्ध योग (शाम 17:31:12 बजे तक), तत्पश्चात साध्य योग

सिद्ध योग (शाम 17:31:12 बजे तक), तत्पश्चात साध्य योग वार: शनिवार (भगवान शनिदेव व श्री हनुमान जी की आराधना का दिन)

कल आप पिता का कोई जरूरी काम पूरा कराएंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में और मधुरता बढ़ेगी. कल आपके मन में नए-नए विचार आएंगे, लेकिन आपको अपने मन को नियंत्रित करना होगा. किसी के साथ बहसबाजी में न पड़ें. वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी भी तरह की गलतफहमी न पालें. कल आप किसी नए कार्य की योजना बनाएंगे.

वृषभ राशिफल (Taurus Tomorrow Horoscope)

कल आप सभी कार्यों में बहुत हद तक सफल रहेंगे. इस राशि की महिलाओं को कल के दिन कोई खुशखबरी मिलेगी. कल आपका आर्थिक पक्ष पहले की अपेक्षा और भी बेहतर होगा. आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे. कई दिनों से ऑफिस का रुका हुआ कार्य पूरा हो जाने से राहत महसूस करेंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Tomorrow Horoscope)

कल प्रॉपर्टी लेने का मन बनाएंगे. कोई रुका हुआ काम पूरा होने से आपको खुशी मिलेगी. शाम तक आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा, जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न होंगे. कल आप ताजगी से परिपूर्ण रहेंगे. दांपत्य जीवन में नई-नई खुशियां आएंगी. लवमेट के लिए कल का दिन अच्छा है.

कर्क राशिफल (Cancer Tomorrow Horoscope)

घर के सहयोग से आप हर चीज को अच्छे से संभालने में सफल होंगे. कल आप किसी बात को लेकर विचारों में खोए रह सकते हैं. कल नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी, जो आगे चलकर आपके व्यापार में धन लाभ कराएंगे. घर पर किसी पार्टी के आयोजन का प्लान बनाएंगे. घर में किसी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन करने का मन भी बन सकता है.

सिंह राशिफल (Leo Tomorrow Horoscope)

कल आपका दिन बेहतर रहेगा. आपको कुछ जरूरी कार्यों में दोस्तों की मदद मिलेगी. कई दिनों से अटका हुआ पैसा कल आपको वापस मिल सकता है. स्टूडेंट्स के लिए कल का दिन बेहतर परिणाम लेकर आया है, पहले दी हुई किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी. आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी.

कन्या राशिफल (Virgo Tomorrow Horoscope)

आपको अपनी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करने की जरूरत है. कल लोगों के बीच आपके काम की तारीफ होगी. वहीं आर्थिक लाभ पाने के लिए कल आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. आप किसी नए कार्य को लेकर योजना बनाएंगे. कल वाहन चलाते समय सावधानी जरूर बरतें. किसी मामले पर बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. व्यापार में अच्छा धन लाभ होने के योग बने हुए हैं.

कल बच्चों के किसी काम में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं. आपके व्यवहार से कुछ लोग काफी प्रभावित होंगे और लोगों से आपको काम में मदद मिलेगी. आपसी विश्वास के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. आपकी कोई खास इच्छा, जो काफी समय से अधूरी थी, वह कल पूरी हो सकती है. ऑफिस में अधिकारियों से मिला सहयोग आपके उत्साह में इजाफा करेगा. काम के सिलसिले में अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाने की जरूरत है.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Tomorrow Horoscope)

अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो कल का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. पारिवारिक रिश्ते कल और बेहतर होंगे. कलात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मित्रों से सलाह जरूर लें. कल पूरे दिन आपका मन पूजा-पाठ में लगा रहेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Tomorrow Horoscope)

कल आपका दिन शानदार रहने वाला है. आपके परफॉरमेंस से लोग प्रभावित होंगे. व्यवसाय में आपको फायदा हो सकता है. ऑफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए सहकर्मी की मदद मिलेगी और आपको कार्य में सफलता भी हासिल होगी. कल किसी से भी बेवजह उलझने से बचें और अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें. शाम को परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत होगी.

मकर राशिफल (Capricorn Tomorrow Horoscope)

कल आप अपने जीवनसाथी से बिजनेस की कोई जरूरी बात शेयर करेंगे. पारिवारिक काम को पूरा करने में घर के सभी सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा. कल आपके सहपाठी किसी प्रश्न को समझने के लिए आपसे मदद ले सकते हैं. इस राशि के छात्रों के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा. सेहत के लिहाज से भी कल आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है.

कुंभ राशिफल (Aquarius Tomorrow Horoscope)

कल आप कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. कल आपके भाग्य के सितारे बुलंद रहेंगे, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और दिन शानदार बीतेगा. नवविवाहित दंपत्ति के रिश्ते में मिठास बढ़ेगी. कल का दिन व्यावसायिक प्रगति के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी सफल रहेगा. ऑफिस में कार्यों की प्रशंसा होगी और पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है.

कल आपका दिन शानदार रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे. किसी काम में की गई मेहनत कल रंग लाएगी. करियर के लिए कल का दिन फेवर में रहेगा. ऑफिस में अधूरे पड़े कार्य पूरे हो जाएंगे और सीनियर्स का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा. व्यापार में धन लाभ होने की प्रबल संभावना है. सरकारी संस्थान से जुड़े लोगों का दिन शानदार रहेगा, हालांकि ऑफिस का कुछ काम घर पर भी निपटाना पड़ सकता है.

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