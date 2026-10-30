Aaj Ka Mithun Rashifal 30 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - व्यक्तित्व, आत्मबल, मानसिकता, शारीरिक ऊर्जा, रचनात्मकता व आभा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. लग्न में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों को हाथ में लेने और उन्हें उत्कृष्टता से पूरा करने में अच्छी-खासी रुचि रहेगी; आपका व्यक्तित्व चारों ओर सराहा जाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 30 October 2026)

दिनांक: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार

30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि शाम 07:25 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र

मृगशिरा नक्षत्र सुबह 09:04 बजे तक, तत्पश्चात आर्द्रा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और शिव योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (मिथुन राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात आपकी अपनी ही राशि (मिथुन राशि - प्रथम भाव) में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

समय पर डिलीवरी से बाजार में नाम, रिकॉर्ड तोड़ सेल्स: त्योहारी मांग के बीच कारखाने या प्रतिष्ठान में माल समय पर तैयार होने से उसकी पैकेजिंग सटीक समय पर पूरी हो सकेगी. उत्पाद अगली पार्टी तक तय समय पर पहुंच जाएगा, जिससे पूरे बाजार में आपकी एक बेहद भरोसेमंद और समयबद्ध व्यापारी की मजबूत साख स्थापित होगी. इस कुशल प्रबंधन के चलते आज आपके बिजनेस में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री (Record-Breaking Sales) दर्ज की जाएगी.

शिव योग से डीलरों संग तालमेल: आज ग्रहों के शुभ संयोग से बन रहे शिव योग के प्रभाव से प्रमुख डीलरों और सप्लायर्स के साथ आपका सामंजस्य व तालमेल उत्कृष्ट रहेगा, जिससे व्यापार में चौतरफा उन्नति होगी और भारी आर्थिक मुनाफा हाथ लगेगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मीडिया व मार्केटिंग वालों को जनता का पूरा साथ: मीडिया, डिजिटल कंटेंट या मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा जातकों (Media & Marketing Employed Persons) को फील्ड में आम जनता और क्लाइंट्स का पूरा समर्थन (Full Public Support) मिलेगा, जिसकी बदौलत वे अपने कठिन से कठिन मंथली टारगेट्स को भी चुटकियों में आसानी से पूरा कर लेंगे.

प्राइवेट सेक्टर में प्रमोशन का मौका, बॉस से न उलझें: प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को अचानक किसी बहुत बड़े और प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट की सीधी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जो भविष्य में आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट का सीधा रास्ता खोलेगी. कार्यस्थल (Workspace) पर उच्चाधिकारियों और बॉस की बातों को बीच में बिल्कुल न काटें; उनकी गाइडेंस में काम करते हुए दिन शांतिपूर्ण, संतोषजनक और आपके पूरे फेवर में बीतेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Love & Health)

ससुराल व माता-पिता का आशीर्वाद, खोई वस्तु की वापसी: परिवार में माता-पिता या ससुराल पक्ष के वरिष्ठ सदस्य आपके आचरण से प्रसन्न होकर दिल से मंगल आशीर्वचन कहेंगे. काफी समय पहले खोई हुई कोई अमूल्य वस्तु अचानक पुनः प्राप्त हो सकती है. लव लाइफ में लंबे इंतजार के बाद प्रेमी के साथ फुर्सत के पल बिताने का सुखद अवसर मिलेगा.

अनुशासन सिद्ध करेंगे छात्र व कलाकार: विद्यार्थी वर्ग, कला से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपनी दैनिक कार्यशैली के साथ-साथ उत्कृष्ट अनुशासन को सिद्ध करने का बेहतरीन अवसर पाएंगे, जिसे समय रहते भुनाने में वे पूरी तरह सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: लग्न चंद्रमा से मानसिक ताजगी और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. खान-पान संतुलित रखें और दिनचर्या में प्राणायाम को शामिल करें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 7

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: शुक्रवार और शिव योग के पावन संयोग पर अपनी राशि में चंद्र संचरण की शुभता को बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'ॐ सोम सोमाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. देवी महालक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर खीर या सफेद पेड़े का भोग लगाएं. किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे व्यापार में साख मजबूत होगी, प्राइवेट जॉब में पदोन्नति के योग बनेंगे और खोई हुई वस्तु की शीघ्र प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.