Gemini Horoscope Today: 22 सितंबर 2026, मंगलवार, श्री जलझूलनी (परिवर्तिनी) एकादशी के पावन पर्व पर रात्रि 09:44 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 07:07 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पूरे दिन व रात्रि श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, अतिगण्ड योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण विशेष रूप से भद्र योग का प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन मकर राशि में, यानी आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव यानी अनपेक्षित यात्रा, गुप्त चिंता, आंतरिक प्रबंधन, कार्यभार व स्वास्थ्य सतर्कता स्थान) में संचार करेंगे. 8वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज किसी अनचाही यात्रा का योग बन सकता है, जिससे मन में व्यर्थ की चिंता और भय का माहौल रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के कारोबारियों के लिए आंतरिक प्रबंधन को सुधारने, कार्यशैली में बदलाव करने और अंधविश्वास से बचने का रहेगा.

आंतरिक व्यवस्था व नए प्रयोग: व्यापार में आंतरिक व्यवस्था और कार्यप्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने होंगे. यदि आप अपने कारोबार में कोई नया प्रयोग, नई तकनीक या नया मॉडल लागू करने जा रहे हैं, तो बिना रुके निरंतर प्रयासरत रहें; सफलता धीरे-धीरे मिलेगी.

प्रोडक्शन के साथ मार्केटिंग पर जोर: बिजनेसमैन केवल उत्पादन (Production) पर ही ध्यान न दें, बल्कि इसके साथ-साथ विपणन (Marketing) और ब्रांडिंग पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित करें. समय की मांग के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना आवश्यक होगा.

नए कारोबारियों को चेतावनी: नए कारोबारियों (New Businessmen) को बाजार में किसी भी नए साझेदार, ग्राहक या तीसरे व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचना चाहिए; अत्यधिक विश्वास का परिणाम अंततः बड़े धोखे के रूप में सामने आ सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अतिरिक्त कार्यभार, ऑफिस में देर तक रुकने और यथास्थिति से जूझने का रहेगा.

मेहनत के बाद भी यथावत स्थिति: नौकरीपेशा लोगों द्वारा कार्यक्षेत्र में काफी प्रयास किए जाने के बावजूद स्थिति फिलहाल सामान्य और यथावत ही बनी रहेगी; तुरंत किसी बड़े पद या बदलाव की अपेक्षा न रखें.

बढ़ेगा कार्यभार, देर तक बैठना होगा: ऑफिस में अचानक पेंडिंग काम और नई जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिसके चलते अपने कार्यों को समय पर निपटाने के लिए आपको दफ्तर में देर रात तक बैठना पड़ सकता है.

मार्केटिंग फील्ड में अतिरिक्त पसीना: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को आज अपने लक्ष्यों (Targets) को हासिल करने के लिए सामान्य से कहीं अधिक अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तभी अपेक्षित सफलता मिल सकेगी.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 8वें चंद्रमा का संचरण अहंकार से बचने और दांपत्य जीवन को संभालने का स्पष्ट संकेत दे रहा है.

जीवनसाथी के साथ विवाद व अहंकार: दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ कुछ गंभीर समस्याएं और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसका मुख्य कारण आपका अहंकारी व्यवहार और अपनी बात थोपने की जिद हो सकती है; अपने ईगो (Ego) को तुरंत त्यागें और पार्टनर की भावनाओं का आदर करें ताकि घर की शांति भंग न हो.

शिक्षा, स्टूडेंट और स्पोर्ट्स (Education & Sports)

विद्यार्थियों के लिए ध्यान: अष्टम भाव में चंद्रमा के कारण छात्रों का मन अचानक पढ़ाई से भटक सकता है; मन को शांत रखकर नियमित अध्ययन पर टिके रहें.

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वाणी नियंत्रण: खेल के मैदान पर खिलाड़ियों (Sports Persons) का व्यवहार और वाणी अत्यधिक आक्रामक हो सकती है, जिससे टीममेट्स या प्रतिद्वंद्वी आहत हो सकते हैं. खेल भावना बनाए रखें और ग्राउंड पर अपने गुस्से व शब्दों पर कड़ा नियंत्रण रखें.

अष्टम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक घबराहट, अनजाना भय और शारीरिक थकान बनी रह सकती है. ऑफिस में देर तक बैठने के कारण कमर दर्द या आंखों में खिंचाव की शिकायत हो सकती है. खान-पान में सुपाच्य और सात्विक भोजन शामिल करें, प्रचुर मात्रा में जल पिएं और मानसिक शांति के लिए प्राणायाम अवश्य करें.

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: मंगलवार व जलझूलनी एकादशी के पावन दिन भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा व मोदक अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. 8वें चंद्रमा के अनिष्ट और चिंता को शांत करने के लिए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व थोड़ा सा शहद मिलाकर अभिषेक करें. श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद अन्न या वस्त्र का दान करें; इससे अनपेक्षित यात्राओं के कष्ट दूर होंगे, ऑफिस की परेशानियां घटेंगी और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.