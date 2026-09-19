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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मिथुन राशिफल 19 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व भद्र योग से नए प्रोडक्ट में मुनाफा, आयुष्मान योग से बॉस से बनेंगे संबंध

आज का मिथुन राशिफल 19 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा व भद्र योग से नए प्रोडक्ट में मुनाफा, आयुष्मान योग से बॉस से बनेंगे संबंध

आज का मिथुन राशिफल 19 सितंबर 2026: 7वें चंद्रमा से नए प्रोडक्ट में बड़ा लाभ, आयुष्मान योग से बॉस से संबंध मजबूत, नौकरी में नई भूमिका के योग! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 19 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 19 September 2026:  19 सितंबर 2026, शनिवार, श्री राधाष्टमी के पावन पर्व पर दोपहर 03:28 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी, उसके बाद नवमी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, आयुष्मान योग और आपकी राशि मिथुन होने के कारण बुध के स्वराशि में होने से बनने वाले अत्यंत शुभ भद्र योग का विशेष प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में, यानी आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव यानी दैनिक व्यवसाय, साझेदारी, जीवनसाथी, नए प्रोडक्ट्स व बाजार में प्रभाव स्थान) में संचार करेंगे.

7वें चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट (New Product) को लॉन्च करने या बेचने से आपको अप्रत्याशित बड़ा लाभ होगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए नए प्रोडक्ट्स से धन लाभ, आय के स्थायित्व और दोपहर बाद प्रभाव में वृद्धि का रहेगा. बिजनेस में आपकी नियमित आय स्थिर बनी रहेगी, किंतु व्यावसायिक गतिविधियों के चलते कुछ आकस्मिक या अनावश्यक खर्च भी सामने आ सकते हैं, जिस पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. दिन के उत्तरार्ध (दोपहर बाद) में व्यापारिक परिस्थितियों में तेजी से सुधार होगा और बाजार में आपका दबदबा व प्रभाव भी बढ़ेगा. बिजनेसमैन के लिए आज मोटा लाभ कमाने के मजबूत योग बन रहे हैं; ऐसे में सामने आए किसी भी अच्छे व्यापारिक अवसर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बॉस से तालमेल, सेल्स टारगेट अचीव करने और नई भूमिका मिलने का रहेगा. आयुष्मान योग के शुभ प्रभाव से वर्कस्पेस पर आप अपने बॉस और उच्च प्रबंधन के साथ बेहद प्रभावशाली संपर्क स्थापित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े लोग अपने तय लक्ष्यों (Targets) को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे; इस समय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को लगातार मजबूत करते रहना आपके लिए हितकारी रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन द्वारा भविष्य संबंधी योजनाओं के लिए किए गए प्रयासों के उचित व सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे; रास्ते में कुछ तकनीकी या प्रक्रियात्मक समस्याएं जरूर आएंगी, जिन्हें आप अपनी बुद्धिमत्ता और तीक्ष्ण कौशल (Sharp Skills) से चुटकियों में हल कर लेंगे. वर्तमान नौकरी में कोई नई भूमिका या बाजार से बेहतर करियर अवसर मिलने की संभावना बहुत मजबूत है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 7वें चंद्रमा का संचरण घर में सौहार्द और सुखद वीकेंड का माहौल लेकर आया है. इस वीकेंड (Weekend) पर घर-परिवार में प्रेम, शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए आपके द्वारा किए गए सभी प्रयास पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे परिजनों के बीच अपनापन बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपसी सामंजस्य बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहा है. परीक्षा में शीर्ष पायदान और बेहतर रैंक (Better Rank) हासिल करने के लिए छात्रों को अपनी पढ़ाई में अतिरिक्त समय देना होगा और आलस्य छोड़कर कठोर परिश्रम करना होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

सप्तम भाव में चंद्रमा के संचरण से मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा. हालांकि, दिनभर की व्यस्तता और अनावश्यक खर्चों की चिंता से शाम को हल्का मानसिक तनाव हो सकता है. शनिवार के दिन सात्विक, हल्का और सुपाच्य आहार लें, पर्याप्त मात्रा में जल पिएं, नियमित रूप से योग, प्राणायाम व ध्यान (Meditation) का अभ्यास करें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शुभ रंग: ब्लू (नीला)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: शनिवार व श्री राधाष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री राधा-कृष्ण की विधिवत पूजा करें और शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. शनि देव के मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. 7वें चंद्रमा के नए प्रोडक्ट लाभ और भद्र योग की पूर्ण शुभता के लिए शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, गंगाजल व दूर्वा डालकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को काले तिल, उड़द या भोजन का दान करें; इससे आयुष्मान योग से बॉस के साथ संबंध मजबूत होंगे, सेल्स टारगेट पूरे होंगे, नौकरी में नई भूमिका मिलेगी और बिजनेस में बंपर मुनाफा होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Sep 2026 06:41 AM (IST)
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