Aaj Ka Mithun Rashifal 9 August 2026: अटका हुआ पैसा लौटेगा, अचानक मिलेगी बड़ी राहत

Aaj Ka Mithun Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक

शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक

शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए 9 अगस्त का दिन व्यापार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा आपकी राशि में होने से मन संवेदनशील और कल्पनाशील रहेगा. हर्षण और लक्ष्मी योग बनने से लंबे समय से अटका हुआ धन अचानक वापस मिल सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति में राहत मिलेगी.

बिजनेस मीटिंग में आपके अंदर कुछ खास हासिल करने का जज्बा रहेगा और अपनी मेहनत के दम पर आप काफी हद तक सफल भी हो सकते हैं. अगर किसी बिजनेस प्लान को धरातल पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 12:15 बजे और दोपहर 2:00 से 3:00 बजे के बीच काम शुरू करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

हालांकि किसी भी योजना को लागू करने से पहले उससे जुड़े जोखिम और खर्च का आकलन जरूर करें. उत्साह में आकर जल्दबाजी का फैसला लेने से बचें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है. आपका पॉजिटिव एटीट्यूड पुराने अनुभवों और अतीत की कड़वाहट को भी अच्छी यादों में बदलने में मदद करेगा. ऑफिस में किसी पुराने विवाद को पीछे छोड़कर नए तरीके से काम करने का मौका मिल सकता है.

करियर के लिहाज से दिन मिलाजुला रहेगा. न तो परिस्थितियां बहुत खराब रहेंगी और न ही हर काम आसानी से पूरा होगा. कुछ कामों में रुकावट आ सकती है, लेकिन धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखने से आप स्थिति संभाल लेंगे.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन राहत देने वाला है. अटका हुआ पैसा मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. हालांकि अचानक धन मिलने के बाद अनावश्यक खर्च करने से बचें.

अगर किसी पुराने भुगतान या निवेश से पैसा मिलने की उम्मीद थी, तो उससे जुड़ी सकारात्मक सूचना मिल सकती है. मिले हुए धन का एक हिस्सा बचत के लिए रखना आपके लिए बेहतर रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

लाइफ पार्टनर का सहयोग आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा. उनके सपोर्ट से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है. रास्ते में कुछ व्यवधान जरूर आएंगे, लेकिन आपका उत्साह और आत्मविश्वास परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगा.

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर की बातों को समझने और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की कोशिश करें. परिवार में भी सहयोग का माहौल बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मन संवेदनशील रहने के कारण छोटी बातों का असर जल्दी हो सकता है. ज्यादा सोचने या पुरानी बातों को लेकर परेशान होने से बचें.

मानसिक शांति के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम में बिताएं. पर्याप्त नींद लें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें. तनाव कम करने के लिए हल्का व्यायाम या ध्यान भी किया जा सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज अनुशासन सबसे जरूरी रहेगा. पढ़ाई में मन तो लगेगा, लेकिन अगर नियमित दिनचर्या नहीं बनाई तो असंतुलन आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकता है.

टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें और सोशल मीडिया या दूसरी चीजों से ध्यान भटकने न दें. नियमित रिवीजन और तय लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या कोई उपयोगी वस्तु दान करें. इससे मन को शांति मिलेगी और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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