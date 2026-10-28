Aaj Ka Mithun Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

बढ़ते खर्च और वित्तीय सतर्कता: द्वादश (12th) भाव में चंद्रमा के संचरण से अनपेक्षित खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट की छोटी-छोटी बातों पर भी पैनी नजर रखें. व्यापार में अचानक सामने आने वाली अड़चनों के कारण धैर्य डगमगा सकता है; शांत रहकर निर्णय लें.

नए कारोबारियों के लिए बाजार में उलझनें: विपरीत ग्रह गोचर के कारण व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. नए उद्यमियों (New Businessmen) को बाजार में अप्रत्याशित उलझनों और विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ सकता है. किसी भी तरह के वाद-विवाद से बचें; परोपकार और सामर्थ्यानुसार दान-पुण्य करने से बाधाओं का शमन होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

जल्दबाजी से बचें, री-वर्क का खतरा: कार्यक्षेत्र में किसी भी कार्य को हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में निपटाने की गलती न करें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है और उसे दोबारा शुरुआत से करना पड़ेगा, जिससे समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होंगे.

ऑफिस में अलर्ट मोड, विरोधी ताक में: ग्रह गोचर आपके अनुकूल न होने के कारण नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर अत्यधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. विरोधी आपकी छोटी सी चूक या गलती को बड़ा मुद्दा बनाने की ताक में रहेंगे, इसलिए अपने काम में पूरी पारदर्शिता और सटीकता रखें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

वाणी पर नियंत्रण रखें, पारिवारिक कलह से बचाव: वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में तालमेल की कमी महसूस हो सकती है. आपकी कड़वी वाणी या तीखे बोल जीवनसाथी की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है; बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

सकारात्मक सोच अपनाएं छात्र और खिलाड़ी: विद्यार्थी वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) मन में घर कर रही किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को हावी न होने दें. नकारात्मक विचारों को त्यागकर पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य अलर्ट: कार्यस्थल के तनाव और अतिरिक्त भागदौड़ के चलते सिरदर्द, भारीपन या मानसिक अशांति की शिकायत रह सकती है; पर्याप्त नींद लें और स्क्रीन टाइम सीमित रखें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन 12वें चंद्रमा के अशुभ प्रभाव और खर्चों को नियंत्रित करने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शिवलिंग पर थोड़ा सा हरा मूंग या बेलपत्र अर्पित करें. पक्षियों को हरी मूंग की दाल अथवा दाना डालें और किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियों या वस्त्र का दान करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा, फिजूलखर्ची रुकेगी और कार्यक्षेत्र के अवरोध समाप्त होंगे.

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