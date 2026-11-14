Aaj Ka Mithun Rashifal 14 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज मध्य रात्रि 03:11 बजे तक आपकी राशि से 7वें भाव यानी सप्तम भाव (व्यावसायिक साझेदारी, जीवनसाथी, अनुबंध, जनसंपर्क व व्यापार विस्तार स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं. सप्तम भाव में चंद्रमा की मजबूत उपस्थिति के चलते व्यावसायिक साझेदारियों (Business Partnerships) में आपको जबरदस्त सफलता और मुनाफा हासिल होगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 14 November 2026)

दिनांक: 14 नवंबर 2026, शनिवार

14 नवंबर 2026, शनिवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात षष्ठी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि रात्रि 11:24 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र

रात्रि 08:24 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और शूल योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक धनु राशि (आपकी राशि से 7वें भाव) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा मध्य रात्रि 03:11 बजे तक में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मकर राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( अभिजीत मुहूर्त )

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक ( ) दोपहर बाद: दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस, विस्तार और डील सतर्कता (Business Expansion & Deal Alert)

नया बिजनेस या शॉप ओपन करने के लिए अत्यंत शुभ समय: यदि व्यापारी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने, नई शॉप ओपन करने या फिर अपने मौजूदा व्यवसाय को और अधिक एक्सटेंड करने के लिए नई रिक्वायरमेंट व निवेश की प्लानिंग बना रहे हैं, तो आज का समय आपके लिए बेहद अनुकूल और लाभकारी साबित होगा.

डील फाइनल करते समय कागजी रुकावटों से रहें सचेत: दिन की शुरुआत (Day Starting) में किसी बड़े प्रोजेक्ट या डील को फाइनल करते समय आपको थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ कागजी या तकनीकी रुकावटें काम की रफ्तार को हल्का सा धीमा कर सकती हैं; धैर्यपूर्वक दस्तावेजों की जांच करें.

2. करियर, रोजगार और टारगेट अचीवमेंट (Career, Job Blessing & High Energy)

बेरोजगारों के लिए वरदान साबित होगा यह दिन: जो बेरोजगार जातक (Unemployed Persons) लंबे समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे थे, उनके लिए यह जाता हुआ हफ्ता और आज का दिन किसी बड़े वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है; नौकरी का पक्का अवसर हाथ लग सकता है.

कठिन टारगेट होंगे पूरे, सीनियर्स थपथपाएंगे पीठ: मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों (Marketing Employed Persons) को अपने कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने की जबरदस्त खुशी मिलेगी, और आपके शानदार काम को देखकर सीनियर्स भी आपकी पीठ थपथपाएंगे. शूल योग बनने से कार्यस्थल (Workspace) पर आप अपने कार्यों के प्रति अधिक सचेत रहेंगे और आपकी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन हाई बना रहेगा.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व स्वास्थ्य (Social Circle, Family & Sports)

सामाजिक दायरे में विस्तार, सामान्य रहेगा वैवाहिक जीवन: अपने व्यस्त शेड्यूल में से कुछ समय सामाजिक गतिविधियों और जनसेवा में भी जरूर लगाएं, इससे आपका संपर्क दायरा (Networking) विस्तृत होगा. घर-परिवार और वैवाहिक जीवन (Married Life) आज शांतिपूर्ण और सामान्य रूप से आगे बढ़ेगा.

छात्रों, कलाकारों व खिलाड़ियों का जोश रहेगा सातवें आसमान पर: विद्यार्थी वर्ग, कला जगत से जुड़े जातक और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) अपने-अपने क्षेत्र में पूरी चुस्ती, जोश और मजबूत इरादों के साथ सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास उत्तम बना रहेगा. भागदौड़ के बीच खान-पान में नियमितता रखें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और नियमित प्राणायाम करें.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 3

शनिवार विशेष अचूक उपाय: आज शनिवार, कार्तिक शुक्ल पंचमी और सप्तम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा न्याय के देवता शनिदेव व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान गणेश जी को दूर्वा व सिंदूर अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. सायंकाल पीपल के वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग को काले तिल, उड़द की दाल, गुड़ या हरे वस्त्र का दान करें. इससे कागजी व तकनीकी अड़चनें दूर होंगी, व्यापार में तेज विस्तार होगा और रोजगार व करियर में बड़ी सफलता मिलेगी.

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