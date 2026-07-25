Aaj Ka Kanya Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं .

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक

राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए सप्ताहांत का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. दिन की शुरुआत में कुछ उतार-चढ़ाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी. ब्रह्म योग के प्रभाव से विरोधियों पर बढ़त मिलेगी और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी. किसी बड़े ग्राहक, नए ऑर्डर या लाभदायक अवसर से आर्थिक फायदा मिल सकता है.

यदि आप किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णय पर काम कर रहे हैं, तो घर के वरिष्ठ सदस्यों या अनुभवी लोगों की सलाह आपके लिए लाभकारी साबित होगी. आर्थिक मामलों में समय अनुकूल है और अपेक्षित धन प्राप्त होने की संभावना भी बन रही है. हालांकि, किसी भी बड़े निवेश या नए समझौते से पहले पूरी जानकारी अवश्य जुटाएं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन प्रगति देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और समझदारी की सराहना होगी. यदि किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी पर काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर लें. उनकी सलाह भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकती है.

मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को नई तकनीक, डिजिटल टूल्स और आधुनिक कार्यशैली सीखने पर ध्यान देना चाहिए. नई चीजें सीखने से न केवल आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि भविष्य में करियर और आय दोनों में लाभ मिलने की संभावना भी मजबूत होगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा. रुका हुआ धन मिलने या अपेक्षित आय प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. यदि आप बचत या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो समय अनुकूल है. अनावश्यक खर्चों से बचते हुए भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन में आपसी समझ बढ़ाने की आवश्यकता होगी. जिस तरह आपका जीवनसाथी या पार्टनर आपकी भावनाओं का सम्मान करता है, उसी तरह आपको भी उनकी भावनाओं और विचारों को महत्व देना चाहिए. खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी और गलतफहमियां दूर होंगी.

परिवार के बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा. उनके अनुभव और मार्गदर्शन से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेना आसान होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. मानसिक रूप से आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, लगातार काम के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित आहार का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और सुबह की सैर आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. यदि किसी परीक्षा, इंटरव्यू या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास बनाए रखें. आज मिली छोटी सफलता भविष्य की बड़ी उपलब्धि का आधार बन सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, कॉपी या लेखन सामग्री का दान करें. इससे बुद्धि, निर्णय क्षमता और आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त होने की मान्यता है.

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