Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 July 2026: आत्मविश्वास से मिलेगा लाभ, बिजनेस में नई स्कीम दे सकती है सफलता
Scorpio Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों का आत्मविश्वास दिलाएगा सफलता? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.
पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय:
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए सप्ताहांत का दिन सामान्य से बेहतर रहने की संभावना है. कारोबार की गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगी, हालांकि बीच-बीच में कुछ छोटी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी.
आज कारोबार में बड़े लाभ की संभावना भले ही कम हो, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी. यदि आप ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो नई स्कीम, आकर्षक ऑफर या डिस्काउंट प्लान शुरू करने पर विचार कर सकते हैं. इससे पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ेंगे और नए ग्राहकों की संख्या भी बढ़ सकती है. व्यापार में जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से कार्य समय पर पूरे होंगे और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रह सकते हैं. हालांकि, किसी भी जिम्मेदारी को जल्दबाजी में पूरा करने की बजाय शांत और व्यवस्थित तरीके से करें.
आज आप दूसरों की समस्याएं सुलझाने में जरूरत से ज्यादा समय दे सकते हैं, जिससे आपके अपने कार्य प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखें और आवश्यकता होने पर विनम्रता से "ना" कहना भी सीखें. मार्केटिंग और फील्ड से जुड़े कर्मचारियों के लिए नियमित दिनचर्या और संतुलित खानपान पूरे दिन ऊर्जा बनाए रखने में मदद करेगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय के साथ-साथ खर्च भी संतुलित रहेंगे. यदि किसी नई योजना में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले उसके सभी पहलुओं की जांच कर लें. छोटे-छोटे लाभ भविष्य में बड़ा आर्थिक फायदा दे सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक माहौल सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे. जीवनसाथी और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त आराम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा. मौसम के अनुसार खानपान में सावधानी रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट्स के लिए दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. पढ़ाई या रचनात्मक कार्यों में एकाग्रता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. धैर्य और निरंतर अभ्यास से धीरे-धीरे अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 8
उपाय
आज भगवान शिव को हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद को पीले फल, बेसन या हल्दी का दान करें. यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाने, मानसिक शांति बनाए रखने और कार्यों में आने वाली बाधाओं को कम करने में शुभ माना जाता है.
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