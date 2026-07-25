Aaj Ka Tula Rashifal 25 July 2026: अनावश्यक खर्च बढ़ा सकते हैं चिंता, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी
Libra Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी.
पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय:
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
तुला राशि के व्यापारियों के लिए सप्ताहांत का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. यदि आप किसी पुराने प्रोडक्ट को नए रूप में दोबारा लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 1:30 बजे और 2:30 से 3:30 बजे के बीच ऐसा करने से बचें. सही समय का चयन भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकता है.
आज अचानक कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए फिलहाल किसी बड़े निवेश या नई वित्तीय योजना पर निर्णय लेने से बचें. पुराने ग्राहकों से जुड़े संबंध मजबूत रखें और खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलें. सोच-समझकर लिया गया हर फैसला आगे चलकर लाभ देगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला रहेगा. अपनी भविष्य की योजनाएं या नए आइडिया फिलहाल किसी के साथ साझा न करें. कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने और खुद को साबित करने का अवसर मानें.
ऑफिस की ओर से किसी मीटिंग या आधिकारिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. यात्रा की तैयारी पहले से कर लेने में ही समझदारी होगी. जिन कर्मचारियों का टी.ए. या डी.ए. लंबे समय से रुका हुआ है, उन्हें आज उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को जनता से संबंधित कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा.
फाइनेंस राशिफल
आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. अचानक होने वाले खर्च आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. फिलहाल बड़े निवेश से बचें और आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें. यदि कोई भुगतान या भत्ता रुका हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है.
लव और फैमिली राशिफल
आज परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी. केवल मित्रों के साथ समय बिताने के बजाय घर की जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दें. परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद या सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है. रिश्तों में सहयोग और जिम्मेदारी का भाव आपको सम्मान दिलाएगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. अधिक भागदौड़ और काम का दबाव महसूस हो सकता है. समय पर भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन जरूरी होगा. कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें और नियमित अभ्यास जारी रखें. धैर्य के साथ की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 9
उपाय
आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और "श्री सूक्त" या "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता, कार्यों में सफलता और पारिवारिक सुख-शांति बढ़ने की मान्यता है.
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