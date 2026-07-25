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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 25 July 2026: अनावश्यक खर्च बढ़ा सकते हैं चिंता, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Aaj Ka Tula Rashifal 25 July 2026: अनावश्यक खर्च बढ़ा सकते हैं चिंता, नौकरी में मिलेगी नई जिम्मेदारी

Libra Horoscope: क्या 25 जुलाई 2026 को तुला राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा? जानें बिजनेस, नौकरी, धन, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 25 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 25 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि सुबह 11:35 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी. 

पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और ब्रह्म योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय:

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 बजे से 1:30 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
राहुकाल: सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए सप्ताहांत का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. यदि आप किसी पुराने प्रोडक्ट को नए रूप में दोबारा लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 1:30 बजे और 2:30 से 3:30 बजे के बीच ऐसा करने से बचें. सही समय का चयन भविष्य में बेहतर परिणाम दिला सकता है.

आज अचानक कुछ अनपेक्षित खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है. इसलिए फिलहाल किसी बड़े निवेश या नई वित्तीय योजना पर निर्णय लेने से बचें. पुराने ग्राहकों से जुड़े संबंध मजबूत रखें और खर्चों पर नियंत्रण बनाकर चलें. सोच-समझकर लिया गया हर फैसला आगे चलकर लाभ देगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन जिम्मेदारियां बढ़ाने वाला रहेगा. अपनी भविष्य की योजनाएं या नए आइडिया फिलहाल किसी के साथ साझा न करें. कार्यस्थल पर आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. इन्हें बोझ समझने के बजाय सीखने और खुद को साबित करने का अवसर मानें.

ऑफिस की ओर से किसी मीटिंग या आधिकारिक यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. यात्रा की तैयारी पहले से कर लेने में ही समझदारी होगी. जिन कर्मचारियों का टी.ए. या डी.ए. लंबे समय से रुका हुआ है, उन्हें आज उससे जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है. सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को जनता से संबंधित कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखना होगा.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी होगी. अचानक होने वाले खर्च आपकी योजनाओं को प्रभावित कर सकते हैं. फिलहाल बड़े निवेश से बचें और आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें. यदि कोई भुगतान या भत्ता रुका हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

आज परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी. केवल मित्रों के साथ समय बिताने के बजाय घर की जिम्मेदारियों को भी प्राथमिकता दें. परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद या सलाह की आवश्यकता पड़ सकती है. रिश्तों में सहयोग और जिम्मेदारी का भाव आपको सम्मान दिलाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने के लिए पर्याप्त आराम करें. अधिक भागदौड़ और काम का दबाव महसूस हो सकता है. समय पर भोजन करें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन जरूरी होगा. कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दें और नियमित अभ्यास जारी रखें. धैर्य के साथ की गई मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 9

उपाय

आज माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं और "श्री सूक्त" या "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. साथ ही किसी जरूरतमंद को लाल मसूर की दाल या लाल वस्त्र का दान करें. इससे आर्थिक स्थिरता, कार्यों में सफलता और पारिवारिक सुख-शांति बढ़ने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 25 Jul 2026 03:30 AM (IST)
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