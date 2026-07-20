Aaj ka Mithun Rashifal 20 July 2026: चतुर्थ भाव का चंद्रमा, कारोबार में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, धैर्य और संयम से बनेगी बात
Gemini Horoscope: क्या 20 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को बिजनेस में नुकसान और नौकरी में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा? परिवार और करियर में धैर्य रखें, जानें आज का राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा होने से मानसिक तनाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों का असर व्यापार पर भी दिखाई दे सकता है. भाग्य का सहयोग अपेक्षाकृत कम मिलने से कारोबार में उम्मीद के अनुसार परिणाम नहीं मिलेंगे. यदि किसी बड़ी डील, नए प्रोजेक्ट या भुगतान का इंतजार कर रहे हैं, तो उससे जुड़ी निराशाजनक खबर मिलने की आशंका भी बन सकती है.
नए व्यापारियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी भी प्रकार के कानूनी दस्तावेज, टैक्स, लाइसेंस या सरकारी नियमों की अनदेखी भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकती है. कुछ लोगों को कानूनी नोटिस या औपचारिक कार्रवाई जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. कारोबार में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें और हर लेन-देन पूरी सावधानी के साथ करें. आज भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना ही आपको नुकसान से बचाएगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सामान्य से अधिक चुनौतीपूर्ण रह सकता है. लंबे समय से जिन कार्यों के पूरे होने की उम्मीद थी, उनमें अचानक रुकावटें आ सकती हैं. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के कारण अपने लक्ष्य समय पर पूरे करने में कठिनाई महसूस हो सकती है.
कार्यस्थल पर विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें. आपकी छवि खराब करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से आपको हटाने की कोशिश हो सकती है. हालांकि यदि आप धैर्य और समझदारी से परिस्थितियों को संभालेंगे, तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं. करियर में आने वाली परेशानियां अस्थायी रहेंगी और आपकी सूझबूझ ही आपको आगे का रास्ता दिखाएगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज सतर्कता बेहद जरूरी है. आय की तुलना में खर्च अधिक हो सकते हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों से बचें. किसी को उधार देने या बिना जांच-पड़ताल के आर्थिक लेन-देन करने से बचना आपके हित में रहेगा. निवेश संबंधी फैसले फिलहाल टालना बेहतर रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है. आप परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से मन निराश हो सकता है. ऐसे समय में दूसरों को बदलने की बजाय अपने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना अधिक लाभदायक रहेगा. जीवनसाथी और परिवार के साथ धैर्यपूर्वक बातचीत करने से धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर आज लापरवाही बिल्कुल न करें. पुरानी बीमारी दोबारा परेशान कर सकती है, इसलिए नियमित दवा और डॉक्टर की सलाह का पालन करें. मानसिक तनाव और अधिक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन आपके लिए आवश्यक रहेगा.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज आत्मसंयम सबसे बड़ी ताकत साबित होगा. पढ़ाई या अभ्यास के दौरान क्रोध और जल्दबाजी से बचें. किसी विवाद में पड़ने के बजाय शांत रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही सफलता की राह आसान बनाएंगे.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: पर्पल (Purple)
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 5
उपाय
आज भगवान गणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. हरी मूंग या दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करें तथा जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियों का दान करें. इससे कानूनी बाधाएं कम होंगी, कार्यक्षेत्र में आने वाली रुकावटें दूर होंगी और मानसिक तनाव में राहत मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.