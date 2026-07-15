Aaj ka Mithun Rashifal 15 July 2026: मधुर वाणी और भाग्य का साथ, व्यापार-जॉब में बड़ी सफलता के साथ खुशखबरी मिलेगी
Gemini Horoscope: क्या 15 जुलाई 2026 को मिथुन राशि वालों को व्यापार में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी में प्रमोशन जैसे अवसर और संतान से शुभ समाचार मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Mithun Rashifal 15 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 11:51 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी. पुष्य नक्षत्र रात्रि 9:47 बजे तक रहेगा, फिर आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक
लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी वाणी और व्यवहार ग्राहकों को प्रभावित करेगा. किराना, अनाज, डेली नीड्स या रिटेल कारोबार से जुड़े लोगों की बिक्री में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है. सप्लाई चेन से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर होने से समय पर डिलीवरी संभव होगी और ग्राहकों का भरोसा मजबूत होगा. कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े व्यापारियों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी सकारात्मक खबर मिल सकती है.
जॉब और करियर राशिफल
कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रभावित होकर नई जिम्मेदारी, इंसेंटिव या सम्मान दे सकते हैं. जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाओं के साथ नया ऑफर मिलने की संभावना है. सेल्स और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी बड़े क्लाइंट के साथ सफल डील करने का अवसर मिल सकता है, जिससे लक्ष्य समय से पहले पूरा होगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में बढ़ी हुई बिक्री और नए अवसरों से आय में वृद्धि हो सकती है. यदि पैतृक संपत्ति या धन से जुड़ा कोई मामला चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसका समाधान निकलने के योग हैं. धन का सही प्रबंधन भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. आपकी मधुर वाणी पुराने मतभेदों को दूर करने में मदद करेगी. गजकेसरी, हर्षण और वज्र योग के प्रभाव से संतान की किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा. रिश्तों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और पूरे दिन उत्साह बना रहेगा. काम की अधिकता के बावजूद अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. पौष्टिक भोजन करें और पर्याप्त पानी पिएं. हल्का व्यायाम और समय पर आराम करने से आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अनुभवी शिक्षक या किसी विशेषज्ञ का मार्गदर्शन मिल सकता है, जो सफलता का रास्ता आसान करेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ऑफ-व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4
उपाय
आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा तथा मोदक अर्पित करें. इसके बाद "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
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