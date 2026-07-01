Mithun Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए मिली-जुली साबित होने वाली है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 8वें भाव में संचार करेंगे, जिससे कुछ मामलों में सावधानी रखना अनिवार्य होगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने का है. बिजनेसमैन को आज के दिन विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे बाजार में किसी को भी उधार न दें, क्योंकि आज दी हुई रकम लंबे समय के लिए फंस सकती है. इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए ग्रह गोचर थोड़े विपरीत बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से फैक्ट्री या कारखाने में मशीनरी की अचानक खराबी या सर्विसिंग पर बड़ा धन खर्च होने के योग बन रहे हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. बिजनेस या शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए उचित मौका आने तक धन को सुरक्षित रखें और नया निवेश टाल दें. पैसों के लेन-देन को लेकर सजग रहें और बजट से बाहर जाकर कोई खर्च न करें, अन्यथा भविष्य में संचित पूंजी पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कस्पेस पर पुरानी जिम्मेदारियों को निपटाने का दिन है. एंप्लॉयड पर्सन आज किसी भी नए कार्य में हाथ न डालें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार नए काम में आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं. यदि आप दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो टीम के साथ ठीक से कॉर्डिनेट करना न भूलें. सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया टीम वर्क ही आज आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और युवाओं को आज अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से पढ़ाई या अभ्यास के दौरान मन में भटकाव या एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या कोर्स की शुरुआत करने के बजाय पुराने विषयों को ही दोबारा दोहराएं और अपनी कमजोरियों को सुधारें. गुरुजनों या सीनियर्स का मार्गदर्शन आपके काम को आसान बनाने में मददगार रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने की आशंका है. दोपहर बाद चंद्रमा के आठवें भाव में होने से घर के जटिल मामलों में अचानक कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. फैमिली में किसी बात को लेकर किसी सदस्य से डिबेट (बहस) होने की स्थिति बन रही है. इस घरेलू कलह के चलते मानसिक अशांति रहेगी, जिसका सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा और आप लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान और तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर के विवाद और काम की रुकावटें आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें. भीतरी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Navy Blue (नेवी ब्लू)

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 6

आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें और विघ्नहर्ता को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें, इससे सभी मानसिक और व्यापारिक संकट दूर होंगे.

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