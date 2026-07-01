हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 1 July 2026: व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता

Mithun Rashifal 1 July 2026: व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता

Gemini Horoscope: मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई की शुरुआत सतर्कता बरतने की ओर इशारा कर रही है. क्या इस दिन नए निवेश और पारिवारिक डिबेट से बचकर आप दिन बेहतर बना पाएंगे? जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए मिली-जुली साबित होने वाली है. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 8वें भाव में संचार करेंगे, जिससे कुछ मामलों में सावधानी रखना अनिवार्य होगा.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी नए या मांगलिक कार्यों को करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत फूँक-फूँक कर कदम रखने का है. बिजनेसमैन को आज के दिन विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वे बाजार में किसी को भी उधार न दें, क्योंकि आज दी हुई रकम लंबे समय के लिए फंस सकती है. इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए ग्रह गोचर थोड़े विपरीत बने हुए हैं, जिसके प्रभाव से फैक्ट्री या कारखाने में मशीनरी की अचानक खराबी या सर्विसिंग पर बड़ा धन खर्च होने के योग बन रहे हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन जोखिम उठाने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. बिजनेस या शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी समय सही नहीं है, इसलिए उचित मौका आने तक धन को सुरक्षित रखें और नया निवेश टाल दें. पैसों के लेन-देन को लेकर सजग रहें और बजट से बाहर जाकर कोई खर्च न करें, अन्यथा भविष्य में संचित पूंजी पर इसका गहरा असर देखने को मिल सकता है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कस्पेस पर पुरानी जिम्मेदारियों को निपटाने का दिन है. एंप्लॉयड पर्सन आज किसी भी नए कार्य में हाथ न डालें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार नए काम में आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं. यदि आप दफ्तर में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो टीम के साथ ठीक से कॉर्डिनेट करना न भूलें. सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया टीम वर्क ही आज आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और युवाओं को आज अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी. ग्रह गोचर आपके विपरीत होने से पढ़ाई या अभ्यास के दौरान मन में भटकाव या एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. किसी नए प्रोजेक्ट या कोर्स की शुरुआत करने के बजाय पुराने विषयों को ही दोबारा दोहराएं और अपनी कमजोरियों को सुधारें. गुरुजनों या सीनियर्स का मार्गदर्शन आपके काम को आसान बनाने में मददगार रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने की आशंका है. दोपहर बाद चंद्रमा के आठवें भाव में होने से घर के जटिल मामलों में अचानक कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं. फैमिली में किसी बात को लेकर किसी सदस्य से डिबेट (बहस) होने की स्थिति बन रही है. इस घरेलू कलह के चलते मानसिक अशांति रहेगी, जिसका सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा और आप लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज आपको शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकान और तनाव का सामना करना पड़ सकता है. घर के विवाद और काम की रुकावटें आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें. भीतरी ऊर्जा को संतुलित करने और नकारात्मक विचारों से दूर रहने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Navy Blue (नेवी ब्लू)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 6
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी के पत्ते अर्पित करें और विघ्नहर्ता को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं. इसके साथ ही 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें, इससे सभी मानसिक और व्यापारिक संकट दूर होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 01 Jul 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Mithun Rashifal 1 July 2026: व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता
व्यापार में लेन-देन और नए निवेश से बचें, वर्कप्लेस पर टीम वर्क से ही मिलेगी सफलता
राशिफल
Vrishabh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा
ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा
राशिफल
Mesh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से शेयर मार्केट में लगेगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों की राजनीति होगी फेल, चमकेगा करियर
ऐन्द्र योग से शेयर मार्केट में लगेगा बड़ा मुनाफा, विरोधियों की राजनीति होगी फेल, चमकेगा करियर
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 1 July 2026: वृश्चिक राशि वालों के जीवन पार्टनर का साथ बदलेगा किस्मत, रिश्तों में लौटेगा सच्चा प्यार
वृश्चिक राशि वालों के जीवन पार्टनर का साथ बदलेगा किस्मत, रिश्तों में लौटेगा सच्चा प्यार
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget