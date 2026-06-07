Aaj ka Mithun Rashifal 7 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी. आज सुबह 07:56 तक धनिष्ठा नक्षत्र फिर शतभिषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, वहीं चन्द्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नहीं है. सूर्योदय से दोपहर 03:09 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन कूटनीतिक रणनीतियों और संपर्कों का लाभ उठाने का है. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग बनने से पॉलिटिकल पर्सन (राजनीतिक व्यक्ति) के बड़े सपोर्ट से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, जिससे आप बंपर प्रॉफिट गेन (मुनाफा) कर पाएंगे. बिजनेसमैन को सलाह है कि बाजार में केवल सीधे रास्ते के बजाय थोड़े दिमागी दांव-पेंच का इस्तेमाल भी प्रोफेशनली करना होगा, तभी आप तगड़ा लाभ कमा सकेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और मीडिया जगत के लोगों के लिए रविवार का दिन स्वर्णिम सफलता की सौगात लेकर आया है. लेखन एवं मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय लोगों का कोई विशेष आर्टिकल आज बाजार में धूम मचा सकता है, जिससे आपकी मान-प्रतिष्ठा में बंपर इजाफा होगा. मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करने वालों को भी अपनी प्रतिभा का परचम लहराने का शानदार मौका मिलेगा.

पुराने संपर्कों के माध्यम से आज नई नौकरी मिल सकती है, इसलिए समय रहते लोगों से कहना शुरू कर दें. दफ्तर में कुछ चुगलखोरों और कामचोरों के छुट्टी पर होने से ऑफिस में शांति का माहौल बना रहेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन जन्मजात प्रतिभा को निखारने का है. सूर्य-गुरु का 3-11 का संबंध होने से खेलकूद, मिमिक्री, थियेटर और प्ले जैसे आपके जो भी जन्मजात गुण हैं, आज उनका विकास कर आपको उसी दिशा में अपना करियर बनाने का ठोस विचार करना चाहिए, सफलता कदम चूमेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और आपसी समझ बढ़ाने का संकेत दे रहा है. नौवें चंद्रमा पर राहु का ग्रहण दोष होने से आज मैरिड लाइफ (दांपत्य जीवन) के लिए टाइम बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है; जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मामूली अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसलिए गुस्से पर काबू रखें और शांत रहकर बात सुलझाएं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. आर्टिकल के धूम मचाने और करियर के नए रास्ते खुलने से मानसिक प्रसन्नता रहेगी. दांपत्य जीवन की अनबन के कारण शाम को थोड़ा मानसिक भारीपन हो सकता है, सुबह प्राणायाम अवश्य करें.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के ग्रहण दोष के कुप्रभावों को शांत करने और करियर में तरक्की के लिए भगवान शिव की शरण में जाएं. आज रविवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और पानी अर्पित करें तथा शिव चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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