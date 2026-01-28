हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mithun Rashifal 29 January 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

Gemini Horoscope 29 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 29 January 2026 in Hindi: कल चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, इसलिए खर्चों और मानसिक दबाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. बिना योजना के खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं. दिन संयम, अनुशासन और सोच-समझकर निर्णय लेने का है.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. जो खाते हैं और जिस डाइट चार्ट का पालन करते हैं, उसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में पूरा करने से बचें. हर फैसले पर सोच-विचार जरूरी है. कॉम्पिटिशन के इस दौर में अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और मजबूत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

जॉब व करियर राशिफल:
ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता है. छोटी सी गलती भी नुकसान करा सकती है. वर्कस्पेस पर आलस्य छोड़कर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

फाइनेंस राशिफल:
खर्चों को कम करने की स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है. गैर-जरूरी खर्च आज आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं. बचत पर ध्यान दें और उधारी से दूर रहें.

लव व फैमिली राशिफल:
परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. समय फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें. विवादों को टालना ही समझदारी होगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने व्यवहार और आचरण में सुधार लाने की जरूरत है. आपकी कुछ आदतों से लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
उपाय: आज हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और खर्चों का लिखित हिसाब रखें.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं?
हाँ, बिना योजना के खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है.

Q2. बिजनेस में जल्दबाजी क्यों नुकसानदेह है?
गलत निर्णय से आर्थिक और भरोसे दोनों को नुकसान हो सकता है.

Q3. सेहत को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान में अनुशासन रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
