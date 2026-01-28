Mithun Rashifal 29 January 2026: मिथुन राशि वाले खर्चों पर नियंत्रण रखें, वरना बढ़ सकती हैं मुश्किलें!
Gemini Horoscope 29 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.
Mithun Rashifal 29 January 2026 in Hindi: कल चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, इसलिए खर्चों और मानसिक दबाव को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. बिना योजना के खर्च आपकी परेशानी बढ़ा सकते हैं. दिन संयम, अनुशासन और सोच-समझकर निर्णय लेने का है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नुकसानदेह हो सकती है. पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें. जो खाते हैं और जिस डाइट चार्ट का पालन करते हैं, उसे लेकर सतर्क रहना जरूरी है.
बिजनेस राशिफल:
पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी प्रोजेक्ट को जल्दबाजी में पूरा करने से बचें. हर फैसले पर सोच-विचार जरूरी है. कॉम्पिटिशन के इस दौर में अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और मजबूत करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
जॉब व करियर राशिफल:
ऑफिस में अपने कामकाज को लेकर अधिक गंभीर रहने की आवश्यकता है. छोटी सी गलती भी नुकसान करा सकती है. वर्कस्पेस पर आलस्य छोड़कर कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.
फाइनेंस राशिफल:
खर्चों को कम करने की स्पष्ट योजना बनाना जरूरी है. गैर-जरूरी खर्च आज आपके बजट को बिगाड़ सकते हैं. बचत पर ध्यान दें और उधारी से दूर रहें.
लव व फैमिली राशिफल:
परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है. समय फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए वाणी और व्यवहार में संयम रखें. विवादों को टालना ही समझदारी होगी.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने व्यवहार और आचरण में सुधार लाने की जरूरत है. आपकी कुछ आदतों से लोग असंतुष्ट हो सकते हैं, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होगा.
भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 5
उपाय: आज हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें और खर्चों का लिखित हिसाब रखें.
FAQs
Q1. क्या आज मिथुन राशि वालों के खर्च बढ़ सकते हैं?
हाँ, बिना योजना के खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है.
Q2. बिजनेस में जल्दबाजी क्यों नुकसानदेह है?
गलत निर्णय से आर्थिक और भरोसे दोनों को नुकसान हो सकता है.
Q3. सेहत को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है?
पेट से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए खान-पान में अनुशासन रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL