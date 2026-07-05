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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 5 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने का दिन

Aaj ka Kark Rashifal 5 July 2026: कर्क राशि वालों के लिए सतर्कता और समझदारी से आगे बढ़ने का दिन

Cancer Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार कर्क राशि के लोगों के लिए चुनौतियां लेकर आ सकता है? जानिए करियर, कारोबार, परिवार और सेहत से जुड़े किन मामलों में आज विशेष सावधानी जरूरी रहेगी.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन कर्क राशि के लोगों के लिए धैर्य, संयम और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का संयोग रहेगा, लेकिन चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष के कारण जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा. मानसिक तनाव और भावनात्मक उतार-चढ़ाव का असर आपकी दिनचर्या पर पड़ सकता है. यदि जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो तो समय पर चिकित्सकीय सलाह लें. पर्याप्त आराम करें और अनावश्यक तनाव से दूरी बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों को आज हर दस्तावेज और समझौते को अच्छी तरह जांचने के बाद ही हस्ताक्षर करने चाहिए. किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में कानूनी सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा. ग्राहकों के साथ बातचीत में पूरी पारदर्शिता रखें, ताकि विश्वास बना रहे. प्रतिस्पर्धी आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी भी अफवाह पर तुरंत और समझदारी से प्रतिक्रिया दें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. वरिष्ठ अधिकारी किसी पुराने लंबित कार्य को लेकर जवाब मांग सकते हैं. कार्यस्थल पर अपनी गोपनीय जानकारी या भविष्य की योजनाएं किसी सहकर्मी के साथ साझा करने से बचें. धैर्य और जिम्मेदारी के साथ काम करने पर स्थिति आपके पक्ष में आ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर भागदौड़ हो सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. जीवनसाथी के साथ धैर्य और सहयोग का व्यवहार रखें. प्रेम संबंधों में गलतफहमी पैदा होने से पहले खुलकर बातचीत करें. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम बढ़ाएं. किसी भी बड़े निवेश या लेनदेन में जल्दबाजी न करें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने बजट के अनुसार ही निर्णय लें. यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसके मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है. नकारात्मक विचारों के कारण एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. ऐसे में किसी शिक्षक, मेंटर या परिवार के अनुभवी सदस्य से मार्गदर्शन लेना लाभदायक रहेगा. नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास बनाए रखने से धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: वायलेट
अशुभ अंक: 9
उपाय: आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु का दान करना भी शुभ रहेगा. इससे मानसिक तनाव कम होगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर हो सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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