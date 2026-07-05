Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग का शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, जबकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा. इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय धैर्य और समझदारी के साथ लें. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. मानसिक तनाव कम होगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. यदि लंबे समय से किसी छोटी परेशानी को नजरअंदाज कर रहे हैं तो आज उस पर ध्यान देना उचित रहेगा. संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और हल्की शारीरिक गतिविधि आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगी. यात्रा के दौरान खानपान में सावधानी रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन काफी लाभदायक रह सकता है. आपकी विनम्रता, व्यवहार और ग्राहकों से बेहतर तालमेल नई पहचान दिलाएगा. नए ग्राहक जुड़ सकते हैं और पुराने क्लाइंट्स भी दोबारा संपर्क कर सकते हैं. व्यापार में रुका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है. लंबे समय से अटका हुआ भुगतान मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी. मार्केट में आपकी साख और भरोसा पहले से मजबूत होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सम्मान मिल सकता है. आपके पिछले कार्यों की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों के सामने हो सकती है, जिससे आपकी छवि और मजबूत बनेगी. नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिलने के संकेत हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन आत्मविश्वास के साथ काम करने का है. मेहनत का सकारात्मक परिणाम भविष्य में भी मिलता रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय आनंददायक रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है या रिश्तेदारों से मुलाकात का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. परिवार का सहयोग आपको हर निर्णय में मानसिक मजबूती देगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन शुभ रहेगा. रुका हुआ धन मिलने की संभावना है, जिससे बड़ी चिंता दूर हो सकती है. आय के नए अवसर भी सामने आ सकते हैं. यदि निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो सोच-समझकर फैसला लें. अनावश्यक खर्चों से बचने पर भविष्य के लिए अच्छी बचत हो सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक समाचार मिल सकता है. किसी स्कॉलरशिप, पुरस्कार या नए प्रोजेक्ट का अवसर मिल सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. मेहनत का उचित परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग, अशुभ अंक और उपाय

भाग्यशाली अंक: 4

भाग्यशाली रंग: लाल

अशुभ अंक: 8

उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और सफेद मिठाई का दान करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं कम होंगी और सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

