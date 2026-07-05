Aaj ka Mesh Rashifal 5 July 2026: मेष राशि वालों के लिए सफलता, धन लाभ और नई शुरुआत के मजबूत योग

Aaj ka Mesh Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मेष राशि के लोगों के लिए उत्साह, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज आपकी ऊर्जा पहले से बेहतर रहेगी और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. यदि पिछले कुछ समय से थकान या कमजोरी महसूस हो रही थी तो उसमें सुधार दिखाई देगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. अधिक तला-भुना भोजन खाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें. हल्की एक्सरसाइज या योग करने से मानसिक तनाव भी कम होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. ग्राहक आपके व्यवहार, ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की आदत से प्रभावित होंगे. इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और नए अवसर मिल सकते हैं. यदि नई दुकान, ऑफिस या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना है तो शुभ मुहूर्त में निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. आज लिया गया कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसला भविष्य में अच्छा परिणाम दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहा जा सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज मिला अवसर आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक मजबूती देगा. घर में किसी शुभ कार्यक्रम या पारिवारिक मिलन की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. किसी पुराने मतभेद को बातचीत से समाप्त किया जा सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. यदि निवेश करने की सोच रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और किसी शिक्षक या वरिष्ठ का मार्गदर्शन लाभ पहुंचाएगा. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी, जिससे भविष्य की तैयारी और बेहतर होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

भाग्यशाली रंग: मैरून

उपाय: आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी.

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