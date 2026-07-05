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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 5 July 2026: मेष राशि वालों के लिए सफलता, धन लाभ और नई शुरुआत के मजबूत योग

Aaj ka Mesh Rashifal 5 July 2026: मेष राशि वालों के लिए सफलता, धन लाभ और नई शुरुआत के मजबूत योग

Aries Horoscope: क्या 5 जुलाई 2026 का रविवार मेष राशि के लोगों के लिए करियर, धन और परिवार में नई खुशियां लेकर आएगा? जानिए आज किन फैसलों से मिलेगा लाभ और किन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 05 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन मेष राशि के लोगों के लिए उत्साह, आत्मविश्वास और नई संभावनाओं से भरा रह सकता है. पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 1:31 बजे तक रहेगी, इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. शतभिषा नक्षत्र दोपहर 3:13 बजे तक रहेगा, फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और आयुष्मान योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं. चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु ग्रहण दोष भी रहेगा, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना बेहतर रहेगा. यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है और व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणाम अलग हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

आज आपकी ऊर्जा पहले से बेहतर रहेगी और शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी. यदि पिछले कुछ समय से थकान या कमजोरी महसूस हो रही थी तो उसमें सुधार दिखाई देगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेगा. अधिक तला-भुना भोजन खाने से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें. हल्की एक्सरसाइज या योग करने से मानसिक तनाव भी कम होगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापार करने वाले लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. ग्राहक आपके व्यवहार, ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की आदत से प्रभावित होंगे. इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और नए अवसर मिल सकते हैं. यदि नई दुकान, ऑफिस या किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश की योजना है तो शुभ मुहूर्त में निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. आज लिया गया कोई महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसला भविष्य में अच्छा परिणाम दे सकता है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन सराहा जा सकता है और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. लंबे समय से रुका हुआ कोई कार्य पूरा होने की संभावना है. करियर में आगे बढ़ने के लिए आज मिला अवसर आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है. नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना बनी रहेगी.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग और स्नेह आपको मानसिक मजबूती देगा. घर में किसी शुभ कार्यक्रम या पारिवारिक मिलन की संभावना बन सकती है. प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. किसी पुराने मतभेद को बातचीत से समाप्त किया जा सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. यदि निवेश करने की सोच रहे हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य की योजनाएं मजबूत होंगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और किसी शिक्षक या वरिष्ठ का मार्गदर्शन लाभ पहुंचाएगा. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी, जिससे भविष्य की तैयारी और बेहतर होगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 1
भाग्यशाली रंग: मैरून
उपाय: आज भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को लाल रंग का फल या वस्त्र दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलने की संभावना मजबूत होगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 05 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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