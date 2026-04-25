Aaj Ka Mithun Rashifal 25 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है. मिथुन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चन्द्रमा की यह स्थिति आर्थिक मजबूती और पारिवारिक मूल्यों के प्रति आपकी जागरूकता को बढ़ाएगी. रात्रि 08:05 के बाद चन्द्रमा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ ग्रहण दोष बनाएंगे, इसलिए रात के समय अपनी वाणी पर संयम रखना और नकारात्मक विचारों से बचना आवश्यक है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सप्राइज प्रॉफिट" वाला साबित हो सकता है. विशेष रूप से विदेशी व्यापार (Foreign Trade) से जुड़े बिजनेसमैन को आज ऐसा अप्रत्याशित लाभ हो सकता है, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी. दूसरे भाव का चन्द्रमा आपकी आर्थिक योजनाओं को सफल बनाएगा. फ्रीलांसरों के लिए भी समय शानदार है; कला, डिजाइन या कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में आज आपको हाई-पेइंग प्रोजेक्ट्स (ऊंचे भुगतान वाले कार्य) मिल सकते हैं. धन संचय की आपकी कोशिशें रंग लाएंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी. यदि आप अपने करियर में बड़ा बदलाव चाहते हैं, तो आज किसी नई भाषा या विदेशी कोर्स को सीखने की शुरुआत करना आपके लिए 'गेम-चेंजर' साबित हो सकता है. ऑफिस में आपकी संवाद शैली की प्रशंसा होगी. फ्रीलांसिंग या वर्क-फ्रॉम-होम कर रहे जातकों को नए क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा. शनिवार होने के कारण आप अपना काम जल्दी निपटाकर भविष्य की योजना बनाने में समय देंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुशासन की मिसाल पेश करने का है. प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे छात्र आज एक बहुत ही सख्त और प्रभावी टाइम-टेबल बनाएंगे, जिसे फॉलो करना आपके लिए भविष्य की सफलता का आधार बनेगा. बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. सामाजिक रूप से भी आज आप सक्रिय रहेंगे; सामुदायिक बैठकों या छात्र समूहों में आपकी बात को प्रमुखता से सुना जाएगा और लोग आपके विचारों का समर्थन करेंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन बहुत सुखद है. शनिवार का दिन होने के कारण आप परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. दूसरे भाव का चन्द्रमा पारिवारिक एकता और नैतिक मूल्यों को बढ़ाने वाला है. घर के किसी बुजुर्ग से मिली सलाह आज आपके बहुत काम आएगी. रिश्तों में मधुरता रहेगी, हालांकि रात 8 बजे के बाद होने वाले ग्रहण दोष के कारण किसी पुरानी बात को लेकर जीवनसाथी से बहस करने से बचें.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से परेशान थे, तो आज उसकी जांच रिपोर्ट (Lab Reports) आपके पक्ष में आ सकती है, जिससे मन का बोझ हल्का होगा और मानसिक शांति मिलेगी. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. रात के समय केतु-चन्द्रमा के प्रभाव से बचने के लिए प्राणायाम करें और अच्छी नींद लें.

भाग्यशाली रंग: लाल (ऊर्जा और विजय का प्रतीक)

लाल (ऊर्जा और विजय का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 8

8 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शाम के समय हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं या पक्षियों को बाजरा डालें.

(FAQs)

1. आज धन निवेश के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है?

आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त) और 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत) का समय किसी भी वित्तीय निवेश या सौदे के लिए सर्वोत्तम है.

2. करियर में नई शुरुआत के लिए आज का दिन कैसा है?

विदेशी भाषाओं या तकनीकी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, यह आपके करियर को नई दिशा देगा.

3. आज यात्रा करना कैसा रहेगा?

पंचांग के अनुसार आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभप्रद रहेगा.

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