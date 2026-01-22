हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMithun Rashifal 23 January 2026: मिथुन राशि की राजनीतिक और करियर उन्नति, आर्थिक स्थिति मजबूत

Mithun Rashifal 23 January 2026: मिथुन राशि की राजनीतिक और करियर उन्नति, आर्थिक स्थिति मजबूत

Gemini Horoscope 23 January 2026: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Preferred Sources

Mithun Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन उन्नति, मान-सम्मान और करियर ग्रोथ से जुड़ा हुआ रहेगा. चन्द्रमा के दशम भाव में स्थित होने से कार्यक्षेत्र, राजनीति और सामाजिक स्तर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी. माँ सरस्वती की कृपा से वाणी, बुद्धि और निर्णय क्षमता मजबूत होगी, जिससे कई अटके काम पूरे हो सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. जंक फूड और बाहर के खाने से दूरी बनाना जरूरी है, अन्यथा पेट या वजन से जुड़ी समस्या हो सकती है. फिटनेस और वेलनेस से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.

बिजनेस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. मेटल, ऑटोमोबाइल, सैलून, फिटनेस और वेलनेस सेंटर से जुड़े व्यवसाय में ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी. आज बिजनेस के लिए दिन बहुत अच्छा है. ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और मुनाफा संतोषजनक रहेगा. बसंत पंचमी के दिन लिया गया व्यावसायिक निर्णय भविष्य में स्थिर लाभ देगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. काम को आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस की ओर से अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी अन्य डिपार्टमेंट का चार्ज मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए सकारात्मक रहेगा. फिलहाल जॉब चेंज करने से बचें. जहां कार्यरत हैं वहीं सैलरी या पदोन्नति को लेकर बॉस से बात करना फायदेमंद हो सकता है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. आमदनी में वृद्धि होगी और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. पारिवारिक संपत्ति या पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है, जिससे मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी.

लव और फैमिली राशिफल
ऑफिस के कामों में व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी के निस्तारण से परिवार में चला आ रहा मनमुटाव दूर होगा. जीवनसाथी के साथ दिन अच्छा बीतेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और फॉलोवर्स में इजाफा होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े छात्रों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई का दबाव महसूस होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास और अनुशासन से स्थिति संभल जाएगी. माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता में सुधार होगा.

भाग्यशाली रंग सिल्वर
भाग्यशाली अंक 6
अभाग्यशाली अंक 4

उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए सही दिन है?
उत्तर हां, आज लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा.

प्रश्न 2 क्या जॉब बदलना उचित रहेगा?
उत्तर नहीं, फिलहाल वर्तमान जॉब में ही बेहतर अवसर बन सकते हैं.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए बसंत पंचमी का क्या लाभ है?
उत्तर यह दिन विद्या, एकाग्रता और बौद्धिक विकास के लिए विशेष शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Mithun Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
और पढ़ें
