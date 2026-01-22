Mithun Rashifal 23 January 2026: मिथुन राशि की राजनीतिक और करियर उन्नति, आर्थिक स्थिति मजबूत

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. जंक फूड और बाहर के खाने से दूरी बनाना जरूरी है, अन्यथा पेट या वजन से जुड़ी समस्या हो सकती है. फिटनेस और वेलनेस से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
बिजनेस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. मेटल, ऑटोमोबाइल, सैलून, फिटनेस और वेलनेस सेंटर से जुड़े व्यवसाय में ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी. आज बिजनेस के लिए दिन बहुत अच्छा है. ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और मुनाफा संतोषजनक रहेगा. बसंत पंचमी के दिन लिया गया व्यावसायिक निर्णय भविष्य में स्थिर लाभ देगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. काम को आप बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे. ऑफिस की ओर से अतिरिक्त जिम्मेदारी या किसी अन्य डिपार्टमेंट का चार्ज मिल सकता है, जो आपके करियर के लिए सकारात्मक रहेगा. फिलहाल जॉब चेंज करने से बचें. जहां कार्यरत हैं वहीं सैलरी या पदोन्नति को लेकर बॉस से बात करना फायदेमंद हो सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन मजबूत रहेगा. आमदनी में वृद्धि होगी और खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा. पारिवारिक संपत्ति या पैतृक प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला सुलझ सकता है, जिससे मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी.
लव और फैमिली राशिफल
ऑफिस के कामों में व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएंगे, लेकिन पारिवारिक वातावरण सकारात्मक बना रहेगा. एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी के निस्तारण से परिवार में चला आ रहा मनमुटाव दूर होगा. जीवनसाथी के साथ दिन अच्छा बीतेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और फॉलोवर्स में इजाफा होगा.
शिक्षा और छात्र राशिफल
इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़े छात्रों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. पढ़ाई का दबाव महसूस होगा, लेकिन निरंतर अभ्यास और अनुशासन से स्थिति संभल जाएगी. माँ सरस्वती की आराधना से एकाग्रता में सुधार होगा.
भाग्यशाली रंग सिल्वर
भाग्यशाली अंक 6
अभाग्यशाली अंक 4
उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को सफेद या पीले फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस विस्तार के लिए सही दिन है?
उत्तर हां, आज लिया गया निर्णय लाभदायक रहेगा.
प्रश्न 2 क्या जॉब बदलना उचित रहेगा?
उत्तर नहीं, फिलहाल वर्तमान जॉब में ही बेहतर अवसर बन सकते हैं.
प्रश्न 3 छात्रों के लिए बसंत पंचमी का क्या लाभ है?
उत्तर यह दिन विद्या, एकाग्रता और बौद्धिक विकास के लिए विशेष शुभ माना जाता है.